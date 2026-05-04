information fournie par Boursorama avec LabSense • 04/05/2026 à 08:30

Fiscalité : que faire si vos impôts ont été calculés à tort et comment faire valoir vos droits / iStock.com - Lukasz Czajkowski

Contester une erreur du fisc : démarches et délais

Même si cela reste rare, l’administration peut se tromper dans le calcul de votre impôt. Par exemple en oubliant un avantage fiscal ou en évaluant mal votre situation. Si vous constatez une anomalie, vous pouvez déposer une réclamation pour la signaler. Cette demande peut être faite en ligne, par courrier ou au guichet de votre centre des finances publiques. Mais attention, elle doit respecter des délais stricts : jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement pour l’impôt sur le revenu ou l’IFI, et jusqu’à la fin de l’année suivante pour les impôts locaux. Cependant, déposer une réclamation ne vous dispense pas de payer l’impôt. En revanche, vous pouvez demander un sursis de paiement. Si le montant contesté dépasse 4 500 euros, le fisc peut exiger des garanties, comme une caution bancaire.

Trois réponses possibles de l’administration fiscale

Une fois votre réclamation déposée, l’administration dispose en principe de six mois pour répondre, avec une décision écrite et motivée. Trois issues sont possibles. Première hypothèse, la plus favorable : votre demande est acceptée. Le fisc reconnaît son erreur et procède à un remboursement, généralement sous forme de dégrèvement. Les sommes versées en trop vous sont restituées. Deuxième cas : l’administration admet une erreur partielle. Elle corrige une partie du calcul, mais pas l’ensemble des points contestés. Vous pouvez alors accepter cette décision ou la contester à nouveau dans un délai de deux mois. Troisième possibilité, le rejet pur et simple. L’administration considère que le calcul initial est correct. Dans ce cas, vous devez régler l’impôt contesté, avec une majoration de 10 % en cas de retard de paiement. Cette situation ouvre toutefois la voie à d’autres recours.

Quel tribunal saisir selon la nature du litige

Si les démarches amiables n’aboutissent pas, vous pouvez engager une action en justice dans les deux mois suivant la réponse du fisc. Le choix du tribunal dépend du type d’impôt concerné. Pour les litiges liés à l’impôt sur le revenu, aux impôts locaux ou à l’IFI, c’est le tribunal administratif du lieu d’imposition qui est compétent. Il traite les différends entre les contribuables et l’administration dans le cadre de la fiscalité classique. En revanche, pour certains impôts plus spécifiques, comme les droits d’enregistrement, les droits de timbre ou la taxe de publicité foncière, il faut saisir le tribunal judiciaire dont dépend le service chargé du recouvrement.

Remboursement et indemnisation : un cadre renforcé

Lorsque l’erreur est reconnue, l’administration doit restituer les sommes indûment perçues. Et depuis la loi de finances pour 2024, cette restitution s’accompagne systématiquement d’intérêts moratoires. Cette évolution marque un changement important. Auparavant, ces intérêts n’étaient versés que dans le cadre d’un contentieux. Désormais, ils s’appliquent aussi lorsque le fisc corrige spontanément son erreur, sans intervention du contribuable. Les intérêts moratoires sont fixés à 0,2 % par mois. Ils sont calculés entre la date du paiement indu et celle du remboursement effectif. En revanche, cette indemnisation ne concerne que les erreurs imputables à l’administration. Aucun intérêt n’est versé si le remboursement résulte d’une erreur de déclaration du contribuable ou d’une évolution de sa situation, comme un ajustement de prélèvement à la source.