Impôts 2026 : ces 7 cases qui peuvent vous permettre d'obtenir une demi-part supplémentaire

information fournie par Moneyvox • 30/04/2026 à 11:12

Bien comprendre à quoi correspondent les différentes cases de votre déclaration de revenu ( Crédits photo: © rogerphoto - stock.adobe.com)

Cases T, L , S, G… 7 cases différentes peuvent vous permettre d'obtenir une demi-part supplémentaire sur votre avis d'imposition. Quelles sont-elles et qui peut les cocher pour réduire le montant de ses impôts ?

Depuis le jeudi 9 avril, les Français peuvent remplir et valider leur déclaration annuelle de revenus auprès de la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Une formalité qui peut sembler parfois complexe au vu du nombre de cases à cocher ou à remplir. 7 cases différentes ouvrent notamment droit à l'octroi d'une demi-part supplémentaire sur votre déclaration d'impôt. Quelles sont les cases concernées et sous quelles conditions les cocher ? Les éléments de réponse.

La case T : pour les parents isolés

Vous vivez seul avec un ou plusieurs enfants à charge ? Dans ce cas, vous pouvez cocher la case T du formulaire de déclaration de revenus. Vous obtiendrez ainsi une demi-part supplémentaire. Un avantage qui est toutefois plafonné à 4 262 euros pour le premier enfant à charge.

La case L : pour les parents isolés qui ont élevé un enfant seul pendant au moins 5 ans

La case L du formulaire de déclaration de revenus concerne les parents isolés qui ont vécu seuls et élevé un même enfant seuls pendant au moins 5 ans. Cocher cette case ouvre droit à une demi-part supplémentaire à la condition que l'enfant concerné ne soit plus rattaché au foyer fiscal du parent. Il faut en outre joindre une attestation sur l'honneur à sa déclaration de revenus pour justifier d'avoir élevé seul un enfant pendant au moins 5 ans.

Attention : il n'est pas possible de cocher à la fois la case T et la case L.

Les cases P et F : pour les personnes en situation d'invalidité

Vous avez une carte d'invalidité ? Vous percevez une pension militaire ou d'accident du travail pour une invalidité de 40 % ou plus ? Dans ce cas, pensez à cocher la case P de la rubrique "Situation du foyer fiscal" pour obtenir une demi-part supplémentaire. Si la situation concerne votre conjoint, c'est la case F qui doit être cochée. En outre, avec deux cartes d'invalidité, les avantages liés aux cases P et F peuvent être cumulés. De même, la case P est cumulable avec la case T ou L pour les parents isolés.

Au maximum, l'avantage obtenu ne peut pas dépasser les 1 807 euros au titre des revenus perçus en 2025 et déclarés en 2026. "Toutefois, si ce plafond est atteint, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt complémentaire d'un montant maximal de 1 801 euros" résume le Trésor public à ce sujet.

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Les cases W, S ou G pour les combattants ou les veufs de guerre

Les personnes seules qui sont âgées de plus de 74 ans en date du 31 décembre 2025 ont droit à une demi-part supplémentaire sur leur avis d'imposition si elles sont titulaires de la carte de combattant ou si elles sont veuves d'une personne qui était titulaire d'une telle carte et qui a bénéficié de la demi-part supplémentaire lorsqu'elle était vivante. Pour en profiter, il leur faut néanmoins penser à cocher la case W de leur déclaration de revenus.

La case S, quant à elle, concerne les couples dont l'un des deux déclarants a plus de 74 ans au 31 décembre 2025 et est titulaire d'une carte de combattant. Enfin, la case G s'adresse aux personnes qui sont titulaires d'une pension de veuf ou de veuve de guerre.

Bon à savoir : comme pour les cases P et F, l'avantage fiscal ne peut pas dépasser les 1 807 euros pour les revenus perçus en 2025 et une réduction d'impôt complémentaire de 1 801 euros est prévue.