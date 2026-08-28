Salaire ou dividendes en 2026: comment Julien, dirigeant de PME, arbitre entre fiscalité et protection sociale?

information fournie par Le Particulier • 28/08/2026 à 08:00

Salaire ou dividendes en 2026: comment Julien, dirigeant de PME, peut-il équilibrer fiscalité, protection sociale et capacité d’investissement dans un contexte économique plus contraint? ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

A la tête d’une PME, Julien se verse principalement des salaires

Arbitrer entre rémunération et besoins de l’entreprise

Salaire: des avantages indispensables, mais un coût élevé pour l’entreprise

Dividendes: plus de souplesse, mais une logique avant tout patrimoniale

Le choix final de Julien: un équilibre hybride, construit autour de ses objectifs

A la tête d’une PME, Julien se verse principalement des salaires

À 44 ans, Julien dirige depuis douze ans une PME spécialisée dans les équipements techniques pour le bâtiment. L’entreprise fonctionne bien: elle réalise environ 4,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, une rentabilité correcte malgré des marges plus tendues depuis deux ans, et surtout une activité relativement stable. La société emploie une trentaine de salariés. Après plusieurs années marquées par l’inflation des matières premières, la hausse des coûts énergétiques et des tensions sur les délais de paiement, l’activité a retrouvé un rythme plus régulier, même si la vigilance reste permanente sur la trésorerie et les coûts de production.

Depuis toujours, Julien applique une stratégie de rémunération assez classique. Il se verse une rémunération confortable, en hausse annuelle de 5%. Ses salaires atteignent désormais les 120.000 euros bruts annuels. Son objectif est de maintenir un bon niveau de protection sociale et de retraite. Certaines années, Julien complète en outre ses revenus avec une distribution de dividendes . Le schéma est lisible et relativement prévisible. Pendant de nombreuses années, cette façon de procéder a été compatible avec les besoins de financement de son entreprise, qui pouvait à la fois investir, conserver une trésorerie de sécurité et rémunérer correctement son dirigeant et actionnaire.

Arbitrer entre rémunération et besoins de l’entreprise

Depuis deux ans, l’équation financière s’est nettement tendue. Comme beaucoup de dirigeants de PME, Julien fait face à une hausse progressive de ses coûts d’exploitation, alors même que les marges de son secteur deviennent plus difficiles à préserver. Le premier changement concerne le poids global des charges supportées par l’entreprise. Le coût de la masse salariale a augmenté sous l’effet des revalorisations de rémunérations, des tensions de recrutement et de l’inflation générale des coûts. Dans ce contexte, la rémunération de Julien pèse davantage qu’auparavant sur les comptes de la société. Chaque hausse de salaire entraîne mécaniquement un coût important pour l’entreprise une fois intégrées les cotisations sociales patronales et les charges associées.

En parallèle, les besoins de trésorerie de la PME ont fortement évolué. Les délais de paiement clients se sont allongés, certains fournisseurs demandent des conditions plus sécurisées, et les investissements industriels coûtent plus cher qu’avant. Pour conserver sa capacité d’investissement et maintenir une structure financière solide, Julien doit désormais laisser davantage de liquidités dans l’entreprise. D’autant que les banques regardent aujourd’hui avec beaucoup plus d’attention les niveaux de trésorerie avant d’accorder de nouveaux financements ou de renégocier certaines lignes de crédit.

Julien commence à s’interroger sur la pertinence de son mode de rémunération. Il se demande comment continuer à maintenir son niveau de revenus et de protection sociale sans fragiliser la capacité d’investissement de son entreprise. Il est face à un dilemme: d’un côté, augmenter son salaire améliore sa retraite, sa prévoyance et sa capacité d’emprunt personnelle, mais réduit les marges de manœuvre financières de la société ; de l’autre, privilégier les dividendes permet de sortir du cash avec moins de charges immédiates, mais fragilise sa protection sociale et rend ses revenus plus dépendants des résultats de l’entreprise.

Pour Julien, l’arbitrage entre salaire et dividendes devient un véritable sujet de pilotage global, qui touche à la fois la solidité financière de sa PME, sa protection personnelle, sa capacité d’endettement et sa stratégie patrimoniale de long terme.

Salaire: des avantages indispensables, mais un coût élevé pour l’entreprise

En conservant une rémunération importante, Julien sécurise plusieurs objectifs qu’il juge essentiels, au premier rang desquels la retraite. Même si beaucoup de dirigeants s’interrogent aujourd’hui sur le rendement futur des régimes obligatoires, maintenir un niveau de cotisations important permet encore de valider des droits significatifs, notamment sur les régimes complémentaires. À 44 ans, Julien considère qu’il entre justement dans une période où ces sujets commencent à peser davantage dans ses arbitrages patrimoniaux.

Le salaire lui assure également une couverture sociale plus protectrice au quotidien. En cas d’arrêt maladie prolongé, d’invalidité ou d’accident, les écarts peuvent devenir importants entre un dirigeant qui cotise pleinement et un autre qui vit principalement de dividendes. La prévoyance, les indemnités ou certains droits sociaux restent directement liés au niveau de rémunération déclaré. Pour Julien, qui a une famille et des engagements financiers importants, cette sécurité reste difficile à sacrifier totalement.

Autre avantage concret: la stabilité des revenus. Un salaire régulier facilite l’accès au crédit, rassure les banques et donne davantage de visibilité dans la gestion du patrimoine personnel. Julien envisage notamment un nouvel investissement immobilier familial dans les prochaines années. Il souhaite acheter un deux-pièces dans le centre-ville de Toulouse où son aînée ira étudier dans deux ans. Dans cette logique, disposer de revenus identifiés et récurrents reste un atout important face aux établissements financiers.

Néanmoins, dans un contexte économique plus tendu, chaque euro versé en rémunération est un euro qui ne reste pas dans l’entreprise. Or la PME de Julien doit investir dans de nouveaux équipements, financer son besoin en fonds de roulement et conserver des réserves de sécurité. Julien continue de considérer la protection sociale comme nécessaire, mais recherche désormais un niveau de rémunération plus efficient.

Dividendes: plus de souplesse, mais une logique avant tout patrimoniale

Face au poids croissant des charges liées à sa rémunération, Julien envisage un rééquilibrage en faveur des dividendes. Le principal avantage est la flexibilité. Contrairement au salaire, les dividendes permettent de ne pas augmenter fortement les charges fixes de l’entreprise. Les montants distribués peuvent être ajustés en fonction des résultats, des besoins de trésorerie ou des investissements à venir. Dans un contexte économique plus incertain, cette souplesse devient précieuse. Pour Julien, l’intérêt est aussi patrimonial. Une partie des dividendes perçus pourrait être réinvestie dans ses contrats d’assurance-vie, des placements financiers ou de futurs projets immobiliers. Après avoir longtemps privilégié le développement de son entreprise, et à l’approche de la cinquantaine, il souhaite désormais commencer à construire un patrimoine plus diversifié et moins dépendant de sa société.

Fiscalement, les dividendes[3] restent attractifs. Ils sont soumis à la flat tax de 31,4% depuis 2026 (contre 30% auparavant) et ne supportent pas le même niveau de cotisations sociales qu’un salaire classique de dirigeant assimilé salarié. Pour des montants élevés, l’écart devient significatif et permet de préserver davantage de trésorerie dans l’entreprise. L’avantage n’est pas totalement neutre pour autant. Les dividendes sont distribués à partir d’un bénéfice qui a déjà supporté l’impôt sur les sociétés: ils subissent donc une première taxation au niveau de l’entreprise, puis une seconde au niveau personnel via la flat tax.

Pour autant, Julien fait la part des choses: les dividendes ne sont jamais garantis. Ils dépendent des bénéfices, de la trésorerie disponible et des arbitrages de gestion. En cas de ralentissement d’activité ou d’investissement important, leur distribution peut être réduite, voire supprimée. Surtout, les dividendes offrent peu de protection sociale. Ils ne génèrent aucun nouveaux droits à la retraite, n’améliorent pas la prévoyance et ne sécurisent pas le dirigeant en cas d’arrêt de travail ou d’accident. Julien comprend qu’économiser des charges sociales aujourd’hui peut fragiliser sa situation personnelle à long terme. Ce qui est certain pour Julien, c’est que les dividendes ne peuvent pas remplacer totalement le salaire.

Le choix final de Julien: un équilibre hybride, construit autour de ses objectifs

Après plusieurs mois de réflexion avec son expert-comptable et son conseiller en gestion de patrimoine, Julien est convaincu qu’un arbitrage radical serait inefficace. Il ne souhaite ni le “tout salaire”, devenu trop coûteux pour l’entreprise, ni le “tout dividendes”, trop risqué pour sa protection personnelle.

Il décide finalement de réduire progressivement sa rémunération brute annuelle de 120.000 à 95.000 euros. L’objectif est double: alléger le coût global supporté par la PME tout en conservant un niveau de cotisations suffisant pour maintenir une bonne retraite, une prévoyance solide et sa capacité d’emprunt bancaire. Cette baisse permet à l’entreprise de récupérer plusieurs dizaines de milliers d’euros de marge de manœuvre par an, qu’il préfère réaffecter aux investissements industriels et au renforcement de la trésorerie.

En parallèle, Julien met en place une politique de dividendes plus régulière, mais strictement encadrée. Il prévoit désormais de se distribuer entre 30.000 et 50.000 euros annuels selon les résultats de l’entreprise, uniquement si certains critères sont respectés: maintien d’un niveau minimal de trésorerie, carnet de commandes suffisamment sécurisé et capacité d’investissement préservée.

Cette nouvelle organisation répond à ses objectifs personnels. Une partie des dividendes servira à financer l’achat du deux-pièces destiné à sa fille à Toulouse, tandis qu’une autre sera progressivement investie en assurance-vie et en placements financiers de long terme, en vue d’optimiser sa retraite et sa transmission. Au fond, Julien cherche moins à maximiser ses revenus immédiats qu’à sécuriser progressivement son patrimoine en dehors de son entreprise.