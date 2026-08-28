Taxe foncière : qui peut prétendre à une exonération totale de cet impôt ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 28/08/2026 à 16:28

Certains propriétaires sont exonérés du paiement de la taxe foncière. (illustration) (Moerschy / Pixabay)

Les propriétaires français ont commencé à recevoir leur avis de taxe foncière cette semaine. Mais certains d'entre eux vont cette année encore échapper à cet impôt local qui s'élève à un peu plus de 1 000 euros en moyenne. L'administration fiscale a en effet prévu plusieurs cas d'exonérations « qui dépendent notamment de vos revenus et de votre âge au 1er janvier » , peut-on lire dans une note publiée sur le site du service public .

Qui a droit à une exonération totale de la taxe foncière ?

Pour bénéficier d'une exonération totale, il faut avoir plus de 75 ans au 1er janvier 2026 et avoir un revenu fiscal de référence en 2025 qui n’excède pas un certain plafond dépendant de la composition du foyer. Cette année, ce plafond s'élève à 12 793 euros pour 1 part, avec un complément de 3 416 € par demi-part supplémentaire.

Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité, quels que soient leurs revenus, ont aussi droit à cet avantage fiscal. Tout comme ceux qui touchent l’allocation aux adultes handicapés et qui respectent le plafond précédemment évoqué.

Une exonération temporaire pour certains biens

Pour avoir droit à une réduction de 100 euros, vous devez avoir plus de 65 ans et moins de 75 ans au 1er janvier 2026 et ne pas dépasser ce même plafond de revenus lié à la composition de votre foyer. Dans tous les cas, vous n’avez aucune démarche à effectuer pour bénéficier de ces avantages fiscaux, ils sont appliqués automatiquement.

Enfin, sachez que la nature du bien peut également donner accès à une exonération temporaire de taxe foncière. Les constructions nouvelles, les reconstructions et les logements anciens ayant fait l’objet de travaux d’économie d’énergie sont concernés.