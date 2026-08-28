Impôt sur le revenu : pourquoi votre salaire pourrait baisser en septembre ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 28/08/2026 à 16:47

L'actualisation des taux de prélèvement à la source peut modifier le montant de votre salaire en septembre. (illustration) (Pexels)

C'est une opération réalisée chaque année depuis l'instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Mais elle surprend encore de nombreux contribuables. En septembre, les nouveaux taux de prélèvement, calculés à partir des déclarations de revenus 2026, vont être appliqués. L'administration fiscale les a transmis aux employeurs et aux caisses de retraite. Conséquence : votre salaire ou votre pension de retraite de septembre pourrait évoluer à la baisse comme à la hausse.

Un taux modifiable quand vous le souhaitez

Cette actualisation a pour objectif d'adapter au mieux ce taux à votre situation actuelle et ainsi d'éviter une régularisation l'été prochain. Si votre déclaration de revenus n'a révélé aucun changement majeur, votre taux ne devrait pas évoluer. Mais si vos revenus ont évolué, si vous avez accueilli un nouvel enfant, ou si vous avez pris votre retraite par exemple, votre taux a certainement changé et cela aura un impact sur votre salaire ou votre pension.

Vous pouvez déjà savoir si vous êtes concerné en vous rendant dans votre espace personnel sur le site des impôts. Vous pouvez prendre connaissance de votre taux de prélèvement en quelques clics. Et si ce taux ne correspond plus à votre situation actuelle, vous pouvez demander une nouvelle mise à jour. « Le taux est modifiable tout au long de l'année, indique la Direction générale des finances publiques (DGFiP) sur son site . Vous pouvez ainsi à tout moment signaler une nouvelle situation ou une modification de vos revenus. Votre taux de prélèvement, et vos acomptes mensuels ou trimestriels si vous en avez, seront ainsi immédiatement calculés en fonction de votre nouvelle situation » .