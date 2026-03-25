Impôts 2026 : les 8 dates à noter dans votre calendrier pour ne rien oublier

information fournie par Moneyvox • 25/03/2026 à 08:01

La campagne 2026 de déclaration des revenus va bientôt commencer. Petit calendrier pour ne rien oublier ( Crédits photo : © Sergei Fedulov - stock.adobe.com)

Déclaration de revenus, réception des avis d'imposition, virement du trop-perçu par la DGFiP, corrections en ligne… quelles sont les dates à retenir au sujet des impôts en 2026 ? À vos agendas !

Chaque année, les ménages doivent réaliser un certain nombre de formalités auprès de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), depuis leur déclaration de revenus jusqu'à la modification de leur taux de prélèvement à la source, en passant par le paiement du solde de l'impôt. Alors, quelles sont les dates importantes à noter dans votre calendrier pour ne rien rater de la campagne 2026 ? Les 8 dates, ou périodes, à marquer d'une croix rouge dans votre agenda.

Le 9 avril : l'ouverture de la campagne de déclaration des revenus perçus en 2025

Le jeudi 9 avril marquera le lancement de la campagne de déclaration de revenus auprès de l'administration fiscale. En effet, la Direction générale des finances publiques a choisi cette date pour tenir sa traditionnelle conférence de presse. Un événement qui permettra à la DGFiP de faire le point sur le déroulement, les échéances et les nouveautés de la campagne de déclaration des revenus perçus en 2025 par les ménages.

De fin mai à début juin : les dates limites de déclaration des revenus de 2025

Bien que les dates précises ne soient pas encore connues, il sera nécessaire de finaliser sa déclaration de revenus 2026 sur les revenus de 2025 auprès de l'administration fiscale entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin, comme chaque année. Pour cela, il vous suffira de vous rendre sur le site impots.gouv.fr ou sur l'application mobile impots.gouv.

Les ménages résidants dans les départements allant jusqu'au numéro 19 devront avoir fini les premiers de déclarer leurs revenus aux impôts, certainement aux alentours du 20 ou 21 mai. Il en va de même pour les foyers qui déclarent toujours leurs revenus sur papier. Suivront les départements de Corse jusqu'au département 54, une semaine après. Pour les autres numéros de département, la date limite de déclaration des revenus devrait être fixée à début juin.

À la fin du mois de juin : fin des corrections des déclarations de revenus

Vous avez commis une erreur ou vous avez oublié une information au moment de déclarer vos revenus à la DGFiP ? Jusqu'à la fin du mois de juin, ou quelques jours avant, vous pourrez corriger votre déclaration de revenus via le formulaire de déclaration en ligne.

Entre la fin juillet et la fin août : l'envoi des avis d'imposition 2026

Suite à la déclaration de vos revenus, l'administration fiscale procède à l'édition de votre avis d'imposition 2026 sur vos revenus 2025. Un document qui devrait vous être transmis entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août.

Fin juillet ou début août : le remboursement de l'éventuel trop-perçu par les impôts

Grâce au prélèvement à la source, en principe, vous avez déjà réglé ce que vous devez aux impôts. Il arrive néanmoins que les sommes versées soient supérieures au montant de l'impôt dû lors de l'édition de l'avis d'imposition. Dans ce cas, le trop-perçu vous est remboursé directement sur votre compte bancaire par l'intermédiaire d'un virement. Une bonne nouvelle pour votre portefeuille qui devrait intervenir fin juillet ou début août.

Début août à début décembre : l'ouverture du système de correction en ligne

Vous n'avez pas pu rectifier votre déclaration de revenus lors de la première phase de correction ? La Direction générale des finances publiques propose un système de correction en ligne dont l'ouverture est programmée au début du mois d'août, et reste accessible jusqu'au début du mois de décembre.

Le 1er septembre : la mise à jour de votre taux de prélèvement à la source

Chaque année, l'administration fiscale réévalue votre taux de prélèvement à la source sur la base de votre dernière déclaration de revenus. En 2026, cette actualisation interviendra le 1er septembre.

Mi-septembre : le paiement du solde de l'impôt sur le revenu

Malgré le prélèvement à la source, vous n'avez pas payé l'intégralité de l'impôt sur le revenu que vous devez ? Vous aurez jusqu'au 20 septembre 2026 pour procéder au paiement en ligne de la différence. "Le prélèvement sur votre compte bancaire aura lieu à compter du 25 septembre. Vous êtes informé de la date de prélèvement lors de l'enregistrement de votre ordre de paiement" précise la DGFiP à ce sujet.