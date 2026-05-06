Vous avez reçu un don important de la part d'un proche ? Voici comment le déclarer en ligne en quelques clics

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 06/05/2026 à 13:14

Les dons importants doivent désormais être déclarés en ligne obligatoirement. (illustration) (Moerschy / Pixabay)

Vous avez reçu un don d’une valeur importante ? Vous devez le déclarer au fisc et, depuis le 1er janvier 2026, cette démarche doit être réalisée obligatoirement en ligne, indique l'administration dans une note publiée en décembre 2025. Somme d'argent, bijoux, œuvre d'art : c'est au bénéficiaire de déclarer la valeur du don aux impôts.

Vous devez vous connecter à votre espace personnel sur le site impots.gouv.fr et cliquer sur la rubrique « Déclarer » , puis la sous-rubrique « Déclarer un don ou une cession de droits sociaux » . Vous n'avez ensuite qu'à « suivre les instructions qui vous sont données » . « Une fois que votre déclaration est effectuée, vous pouvez procéder directement au paiement des droits de donation, si un impôt est dû, soit par carte bancaire soit par un prélèvement unique » , indique l'administration.

Jusqu'à 131 865 euros d'abattement pour un enfant

Pour rappel, vous bénéficiez d'un premier abattement (renouvelable tous les 15 ans) dont le montant dépend de votre lien de parenté avec le donateur : 100 000 euros si vous êtes son enfant, 31 865 euros pour un petit-enfant, ou encore 7 967 euros pour un neveu ou nièce. Cet avantage fiscal est cumulable avec l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent lorsque le donateur a moins de 80 ans, qui s'élève à 31 865 euros. « Si vous êtes majeur, vous pouvez recevoir de votre parent âgé de moins de 80 ans jusqu'à 131 865 € sans payer de droits fiscaux » , résume ainsi le service public sur son site .

« Les personnes dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet ou qui indiquent à l'administration fiscale ne pas être en mesure d’effectuer leur déclaration de don par voie électronique pourront continuer à utiliser le formulaire papier » , est-il précisé. Ce formulaire est téléchargeable ici .