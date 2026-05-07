information fournie par Boursorama avec LabSense • 07/05/2026 à 08:30

Rembourser ses impôts en nature : mythe ou réalité fiscale ? / iStock.com - Daniel Tadevosyan

Une définition simple mais encadrée

La dation en paiement désigne une opération par laquelle un débiteur propose de régler sa dette autrement qu’en versant une somme d’argent. Concrètement, il peut céder un bien, qu’il soit mobilier ou immobilier, ou encore des droits, à son créancier. Ce mécanisme repose sur la liberté contractuelle : les deux parties sont libres d’accepter ou non cet arrangement. En effet, le créancier n’est jamais obligé d’accepter cette solution. Sans accord, le débiteur doit continuer à honorer ses engagements initiaux. La validité de cette pratique est reconnue par le Code civil, à condition que la dette existe bien et que le bien proposé soit licite et évaluable.

Dans quels cas y recourir ?

La dation en paiement intervient dans des situations variées. Elle est fréquente dans le secteur immobilier, notamment lorsqu’un promoteur propose un logement en échange d’un terrain. Elle existe aussi en matière fiscale, où certains contribuables peuvent s’acquitter de leurs impôts en cédant des œuvres d’art ou des objets de grande valeur. Dans le domaine bancaire, elle prend une forme particulière. Un emprunteur en difficulté peut céder son bien immobilier à sa banque pour rembourser son prêt. Cette solution s’adresse surtout à ceux qui ne peuvent plus faire face à leurs mensualités et dont le bien couvre tout ou partie de la dette restante.

Une alternative à la saisie immobilière

Dans le cadre immobilier, la dation en paiement apparaît comme une solution concrète pour éviter une saisie. Plutôt que de subir une procédure longue et souvent pénalisante, l’emprunteur peut négocier directement avec sa banque. Si l’accord est trouvé, un acte notarié formalise l’opération. Le transfert de propriété est immédiat et la dette est considérée comme éteinte. Cette approche présente plusieurs avantages. En effet, elle peut être plus rapide qu’une vente classique, limite les frais liés aux procédures judiciaires et permet de préserver la situation financière du débiteur. Cependant, elle implique une conséquence majeure, à savoir la perte du bien immobilier. L’emprunteur doit donc anticiper son relogement.

Des avantages, mais aussi des contraintes

La dation en paiement séduit par sa flexibilité. Elle permet à un débiteur sans liquidités de régler sa dette et au créancier d’acquérir un bien susceptible de prendre de la valeur. Dans certains cas, notamment avec des biens rares ou stratégiques, cela peut représenter une opportunité. Mais cette solution comporte aussi des limites. L’évaluation du bien est une étape indispensable, parfois complexe et coûteuse. Des frais annexes peuvent s’ajouter, notamment en matière fiscale ou notariale. De plus, des risques existent, comme un déséquilibre entre la valeur du bien et celle de la dette.

Une procédure à sécuriser

Pour éviter les litiges, la dation en paiement doit être encadrée avec précision. La rédaction d’un contrat ou d’un acte notarié est essentielle, en particulier pour les biens immobiliers. Ce document détaille les conditions de l’échange et protège les intérêts de chaque partie. Il est également recommandé de fournir des justificatifs fiables sur la valeur du bien et, dans certains cas, de se faire accompagner par un professionnel du droit. Une préparation rigoureuse et une négociation claire sont indispensables pour sécuriser cette opération et en tirer pleinement parti.