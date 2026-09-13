Faites un don à une association en 2026 pour réduire vos impôts en 2027

information fournie par Le Particulier • 13/09/2026 à 08:00

Réduisez vos impôts 2027 en faisant un don à une association en 2026, tout en soutenant un secteur essentiel confronté à de forts besoins de financement. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

À qui donner?

Comment donner à une association?

Vous pouvez donner en nature ou en abandon de revenus

Quelles réductions fiscales avec un don aux associations?

Le mécénat, un don d’entreprise

Réduire votre IFI

À qui donner?

Tous les dons ne donnent pas droit à une réduction d’impôt. En effet, l’organisme bénéficiaire du don doit être habilité à vous donner un reçu fiscal, sorte de certificat, que l’administration fiscale peut vous demander en cas de contrôle. Ainsi, sont concernés les organismes à but non lucratif - associations, fondations et fonds de dotation. Ils doivent être dits d’intérêt général, c’est-à-dire poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. Ils ne doivent pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

Comment donner à une association?

Vous pouvez adresser votre don de la main à la main, par correspondance, par voie électronique, et même par SMS. Les organisations sans but lucratif disposent toutes (ou presque) d’un site web sur lequel est explicitée la marche à suivre. Celle-ci est peu ou prou équivalente à celle demandée par les sites de e-commerce, à quelques différences près:

Vous pouvez donner tous les mois.

Plusieurs montants de don existent.

Vous pouvez généralement donner également à prix libre.

Il vous faut renseigner vos coordonnées personnelles (mail, adresse postale, civilité, identité). Vos informations de paiement doivent également être transmises, à l’aide de votre RIB, de chèques, ou de votre carte bancaire.

À noter Le don ponctuel par SMS est plafonné à 20 euros, dans la limite d’un plafond mensuel de 300 euros. Retrouvez la liste des numéros des associations sur le site https://infodon.fr/

Vous pouvez donner en nature ou en abandon de revenus

Votre don peut prendre la forme d’un versement en numéraire ou d’un don en nature, comme une œuvre d’art ou un objet de collection. Vous pouvez également faire un abandon de revenus ou de produits, du type droits d’auteur, ou encore renoncer à des jours de congés, dans la limite de 3 jours par an. Il est également possible de transférer une partie de son Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) vers des acteurs de l’économie sociale et solidaire (associations, coopératives, mutuelles, fondations à impact social. Ce transfert s’effectue sans frais. Chaque établissement bancaire doit fournir une liste d’au moins 10 organismes éligibles au transfert.

Quelles réductions fiscales avec un don aux associations?

Il existe deux régimes de défiscalisation du don:

un régime de droit commun

et un régime renforcé.

Les dons aux organismes d’intérêt général donnent droit à une réduction d’impôt sur le revenu équivalente à 66% du total des versements, pris dans la limite de 20% des revenus imposables du foyer fiscal. L’excédent n’est pas perdu: il peut être reporté sur les 5 années suivantes dans les mêmes conditions. Les excédents les plus anciens sont retenus en priorité. Il faudra reporter sur votre déclaration fiscale vos dons à la case 7 UF de la déclaration 2042 RICI (Réduction d’Impôt Crédit d’Impôt).

La réduction est portée à 75% quand les sommes versées ont pour destinataires les organismes d’aide aux personnes en difficulté. Ces aides concernent les repas, les soins gratuits, l’aide au logement et aux victimes de violence domestique. Les dons consentis à la Fondation du patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine religieux des petites communes entrent également dans ce dispositif.

Le plafond de dons défiscalisés à 75% a été doublé, passant de 1.000 euros à 2.000 euros pour les dons réalisés à partir du 14 octobre 2025. Au-delà de ces montants, les excédents de dons peuvent pris en compte par la réduction d’impôt de droit commun au taux de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. La déclaration des dons aux personnes en difficulté s’effectue à la case 7 UD de la déclaration 2042 RICI.

Exemple:

Vous souhaitez donner 3000 euros à une association d’aide aux personnes sans domicile fixe. Votre revenu imposable s’élève à 40.000 euros en 2026. Votre don ouvre droit à la réduction de 75% à hauteur de 2000 euros, ce qui baissera votre impôt sur le revenu 2027 de 1500 euros. Le surplus de 1000 euros de votre don peut ouvrir droit à réduction de 66%, pour une économie d’impôt de 660 euros. Au total, votre don de 3000 euros baisse votre impôt sur le revenu de 2210 euros, et ne vous coute réellement que 790 euros.

Bon à savoir: Jusqu’au 31 décembre 2026, les dons consentis en faveur de la restauration du château de Chambord ouvrent droit à la réduction de 75%, dans la limite de 1000 euros de versements par foyer fiscal. Au-delà, le don ouvre droit à la réduction d’impôt de 66%, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Le mécénat, un don d’entreprise

Il est également possible de réduire l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés lorsqu’une entreprise effectue une donation à un organisme d’utilité publique. La réduction s’élève à 60% du montant du don pour les versements jusqu’à 2 millions d’euros. Au-delà de ce montant, la réduction s’élève à 40% du don. Toutefois, sur un même exercice, le montant des dons retenus ne peut pas dépasser un plafond de 20.000 euros ou 0,5% du chiffre d’affaires annuel net. L’excédent peut être, comme le don des particuliers, reporté sur les 5 années suivantes.

Réduire votre IFI

Vos dons peuvent être pris en compte dans le paiement de votre Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). En effet, les dons en numéraire mais aussi les dons de titres sur marché réglementé, comme les actions, ouvrent droit à une réduction de 75% de leur montant, plafonné à 50.000 euros par an. Les dons doivent avoir été consentis à des organismes d’intérêt général, mais dans un périmètre un peu plus restreint que les organismes éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu.