L'Allemagne réduit les taxes sur l'énergie face à la flambée des prix du carburant

PHOTO D'ARCHIVES : Surveillance des prix de l'essence et du diesel dans une station-service à Munich

L'Allemagne va réduire les taxes sur l'essence et le diesel de ‌17 centimes d'euro par litre, a annoncé vendredi le gouvernement fédéral, quelques jours après que le chancelier Friedrich Merz s'est engagé a faire un geste pour ​les consommateurs et les entreprises touchés par la flambée des prix du carburant.

Cette mesure, dont le coût est de 2,5 milliards d'euros, se traduira par une baisse de 0,14 euro de la taxe sur l'énergie et une baisse supplémentaire de 0,03 euro de la taxe sur les ventes, indique le gouvernement ​dans un communiqué. La mesure entrera en vigueur le 1er octobre et s'appliquera jusqu'à la fin de l'année, est-il précisé.

Le gouvernement a par ailleurs dit qu'il entamerait des discussions avec le secteur pétrolier afin ​de mettre en place un plafonnement des prix des carburants, sur le modèle ⁠de celui en vigueur au Luxembourg ou en Belgique, d'ici au 1er janvier 2027.

"Ceux qui dépendent quotidiennement de leur voiture atteignent leurs limites", ‌a déclaré Friedrich Merz dans un communiqué. "Nous démontrons notre résilience face à la crise et nous aidons nos citoyens", a-t-il ajouté.

Le financement de cette initiative, conclue après de longues négociations entre le gouvernement fédéral et les dirigeants des Länder, ainsi ​qu'une concertation entre la CDU et les sociaux-démocrates du SPD, ‌sera réparti entre les autorités fédérales et celles des régions, indique le communiqué.

Alors que la guerre en ⁠Iran a fait grimper les prix du pétrole brut au-dessus de 100 dollars le baril, le prix de l'essence est devenu un enjeu politique majeur pour Friedrich Merz, dont la cote de popularité a chuté à des niveaux historiquement bas. En début de semaine, le prix moyen quotidien national du litre d'essence ⁠SP95-E10 a atteint le niveau record ‌de 2,286 euros.

DES SCRUTINS RÉGIONAUX CRUCIAUX

Les électeurs doivent se rendre aux urnes dimanche dans la capitale, à Berlin, et dans ⁠le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, une région rurale et peu peuplée du nord-est du pays où de nombreux habitants dépendent de leur voiture pour se déplacer. ‌La CDU de Friedrich Merz et son partenaire de la coalition, le SPD, pourraient être lourdement sanctionnés lors de ces scrutins régionaux.

Les ⁠résultats seront particulièrement scrutés après que le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) a failli décrocher la ⁠majorité absolue lors d'une élection distincte dans ‌le Land de Saxe-Anhalt, dans l'Est, le 6 septembre.

Dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la ministre-présidente sortante, Manuela Schwesig, a accusé le gouvernement de Friedrich Merz de rester ​les bras croisés face à la flambée des prix des carburants et a plaidé ‌pour un plafonnement des prix sur le modèle luxembourgeois d'un prix maximum national.

Cette mesure a toutefois été critiquée par les partis d'opposition et l'organisation environnementale Greenpeace, qui soutient qu'elle ne ​contribue en rien à réduire la dépendance à l'égard du secteur pétrolier.

"La ristourne sur les carburants n'est pas ciblée, elle est néfaste pour le climat et une grande partie finira par se transformer en profit excessif dans les poches des compagnies pétrolières", écrit l'ONG dans un communiqué.

En France, face à ⁠la flambée des prix des carburants, le gouvernement de Sébastien Lecornu a instauré une série d'aides pour les secteurs professionnels les plus affectés (pêche, agriculture, BTP) qui ont été prolongées jusqu'au 31 décembre, mais aussi pour quelque trois millions de travailleurs modestes considérés comme "gros rouleurs".

Au début du mois, l'Espagne a multiplié par deux la réduction de la taxe sur le diesel, la portant à 20 centimes par litre, tout en réduisant de moitié celle sur l'essence, qui passe à cinq centimes par litre.

Ces changements interviennent après les réductions de 10 centimes accordées en août pour ces deux carburants.

(Andreas Rinke, rédigé par James Mackenzie; ​version française Benoit Van Overstraeten et Claude Chendjou)