Italie: Venise va augmenter le prix du billet d'entrée pour les touristes à €30

Les touristes bravent la chaleur à Venise
Venise envisage de durcir sa taxe d'entrée touristique, en l'appliquant pendant une période plus longue de l'année et en augmentant le montant journalier jusqu'à trente euros, a déclaré un haut responsable de la municipalité italienne.
Michele Zuin, conseiller municipal chargé du budget et de la fiscalité, a estimé que la taxe actuelle, comprise entre cinq et dix euros, était trop faible pour lutter contre le surtourisme.
Dans des propos repris lundi par les médias nationaux, le conseiller a précisé qu'il avait été évoqué "d'aller jusqu’à 50 euros", mais a ajouté que les autorités pourraient se contenter d'un nouveau montant maximal de trente euros pour 2027.
Cette taxe touristique, qui s'applique uniquement aux visiteurs d'un jour, a été instaurée en 2024, ce qui avait alors représenté une première mondiale. Les personnes qui réservent à l'avance peuvent bénéficier d'un tarif réduit.
Dans une ville qui souffre depuis longtemps du surtourisme et du dépeuplement, les responsables locaux affirment que ce dispositif vise à encourager les visiteurs à éviter les périodes les plus fréquentées de l'année, comme le jour férié du 1er mai.
(Rédigé par Alvise Armellini; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement