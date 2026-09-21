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Italie: Venise va augmenter le prix du billet d'entrée pour les touristes à €30
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 15:47
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Les touristes bravent la chaleur à Venise

Les touristes bravent la chaleur à Venise

Venise ‌envisage de durcir sa taxe d'entrée touristique, en ​l'appliquant pendant une période plus longue de l'année et en augmentant le montant journalier jusqu'à trente ​euros, a déclaré un haut responsable de la municipalité italienne.

Michele ​Zuin, conseiller municipal chargé ⁠du budget et de la fiscalité, a ‌estimé que la taxe actuelle, comprise entre cinq et dix euros, était trop faible ​pour lutter ‌contre le surtourisme.

Dans des propos repris ⁠lundi par les médias nationaux, le conseiller a précisé qu'il avait été évoqué "d'aller jusqu’à 50 euros", mais a ⁠ajouté que ‌les autorités pourraient se contenter d'un ⁠nouveau montant maximal de trente euros pour ‌2027.

Cette taxe touristique, qui s'applique uniquement ⁠aux visiteurs d'un jour, a été instaurée ⁠en 2024, ‌ce qui avait alors représenté une première mondiale. ​Les personnes qui réservent ‌à l'avance peuvent bénéficier d'un tarif réduit.

Dans une ville qui souffre ​depuis longtemps du surtourisme et du dépeuplement, les responsables locaux affirment que ce ⁠dispositif vise à encourager les visiteurs à éviter les périodes les plus fréquentées de l'année, comme le jour férié du 1er mai.

(Rédigé par Alvise Armellini; Version française Rihab Latrache, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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1 commentaire
  • 16:03

    Le sur tourisme est une plaie, VENISE est victime de son succès. Et le phénomène amplifiée par les réseaux sociaux. La taxe de 30 € va rebuter beaucoup de monde. Attendons de voir la suite et le bilan qui en sera fait d'ici 1 an...

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