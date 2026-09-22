Impôt sur le revenu : 13,8 millions de ménages vont être prélevés par le fisc cette semaine, en faites-vous partie ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 22/09/2026 à 11:15

Près de 14 millions de foyers français doivent de l'argent au fisc après leur déclaration de revenus. (illustration) (Pixabay / JESHOOTS-com)

Si vous avez un reste à payer au titre de l'impôt sur le revenu, c'est ce vendredi 25 septembre que le fisc procédera au prélèvement automatique de la somme. En une seule fois si le montant est inférieur ou égal à 300 euros ou en quatre fois s'il est supérieur. Dans ce dernier cas, les prélèvements successifs auront lieu le 25 septembre, le 26 octobre, le 26 novembre et le 28 décembre.

Impôt : un reste à payer de 1 798 euros en moyenne

« Cette année, après le dépôt de leur déclaration de revenus 2025 et le calcul définitif de leur impôt, 13,8 millions de foyers ont un montant restant à payer de 1 798 euros en moyenne » , indique le ministère de l'Economie dans un communiqué publié ce lundi 21 septembre.

Faites-vous partie de ces millions de Français ? Pour le savoir, il suffit de consulter votre avis d'imposition 2026 sur les revenus de 2025. Ce document, que vous pouvez trouver dans votre espace personnel sur le site des impôts, mentionne, s'il y en a un, le reste à payer.

C'est le cas si « le montant prélevé à la source sur vos revenus en 2025 n'a pas permis de couvrir l'intégralité de votre impôt ou si vous avez bénéficié en janvier 2026 d'une avance de réductions ou de crédits d'impôt trop importante » , indique l'administration fiscale.

Comment éviter d'avoir un complément à payer ?

Le prélèvement unique ou les quatre prélèvements mensuels apparaîtront sous le libellé « SOLDE IMPOT REVENUS 2025 N DE FACTURE XXX » avec pour origine « DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES » .

Pour éviter d'avoir un reste à payer en 2027, le fisc conseille aux contribuables de déclarer au plus vite « tout changement de situation personnelle (mariage, naissance…) ou toute variation de revenus (promotion, départ en retraite…) » . Le taux de prélèvement à la source sera ainsi actualisé en tenant compte de ces nouvelles informations.