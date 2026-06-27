Dons aux associations: le plafond du dispositif «Coluche» a été doublé

information fournie par Le Particulier • 27/06/2026 à 08:00

Dons aux associations aidant les plus démunis: le plafond du dispositif «Coluche» est doublé en 2026, pour profiter d’une réduction d’impôt de 75% sur vos dons. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Le dispositif Coluche incite à la générosité des donateurs particuliers

Don aux associations: le dispositif est renforcé en 2026

Comment ce dispositif s’articule-t-il avec les autres avantages fiscaux?

La règlementation évolue également pour les dons liés à la conservation du patrimoine

Le dispositif Coluche incite à la générosité des donateurs particuliers

Dans un contexte où la générosité des Français est mise à l’épreuve, le dispositif Coluche vise à encourager à la générosité des donateurs particuliers. Les dons effectués au profit d’organismes et associations d’intérêt général bénéficient d’une réduction d’impôt de droit commun, égale à 66% du montant du don. Votre don doit être effectué au profit d’un organisme qui remplit les 3 conditions suivantes :

Il est à but non lucratif ;

Il a un objet social et une gestion désintéressée ;

Il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes.

Voici une liste non exhaustive des types d’organismes bénéficiaires:

Œuvres ou organismes d'intérêt général présentant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel

Œuvres ou organismes d'intérêt général concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises

Associations ou fondations reconnues d'utilité publique

Fondation du patrimoine ou autres fondations ou associations agréées, en vue de la restauration de monuments historiques privés

Établissements agréés d'enseignement supérieur ou artistique

Organismes ayant pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque

La réduction d’impôt est portée à 75% pour les associations venant en aide aux personnes en difficulté. Il s’agit:

des organismes fournissant gratuitement une assistance, des repas, des soins, ou une aide au logement aux plus démunis, comme Les Restos du cœur, Médecins du monde, La Croix-Rouge ou les Banques alimentaires.

des organismes d’aide aux victimes de violences domestiques.

La réduction d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond désormais fixé à 2000 euros.. La part du don dépassant ce plafond donne droit à la réduction d’impôt de 66%, dans la limite de 20% des revenus imposables du foyer fiscal.

Don aux associations: le dispositif est renforcé en 2026

La loi de Finances pour 2026 double le montant du plafond ouvrant droit à la réduction d’impôt de 75%. La limite des versements est portée de 1000 euros à 2000 euros. Selon le gouvernement, cette mesure «vise à encourager davantage la générosité des Français, en favorisant une plus grande implication des contribuables disposant de revenus importants dans l’exercice des missions d’intérêt général». Le relèvement du plafond s’applique pour les dons consentis à partir du 14 octobre 2025, date de présentation du projet de loi de Finances en conseil des ministres. Ce relèvement porte l’économie d’impôt maximale à 1500 euros, contre 750 euros auparavant.

Exemple :

Vous avez effectué 1700 euros de dons au profit des Restos du cœur en 2025, dont 300 euros après le 14 octobre.

Vous bénéficiez d’une réduction de votre impôt sur le revenu 2026 de 75% dans la limite de 1000 euros pour les dons effectués avant le 14 octobre ;

Grâce à la réforme, vous bénéficiez d’une réduction de 75% pour les 300 euros versés après le 14 octobre ;

Le solde, soit 400 euros, ouvre droit à la réduction de 66%.

Votre réduction d’impôt s’élève à (1300 x 75%) + (400 x 66%) = 1239 euros.

Les règles demeurent inchangées pour les dons dépassant le plafond de 2000 euros applicable à partir du 14 octobre 2025. Ces dons bénéficient de la réduction d’impôt de droit commun de 66%, dans la limite de 20% des revenus de votre foyer fiscal. Si vos dons dépassent cette limite, la somme excédentaire vous ouvre droit à la réduction de 66% dans les mêmes conditions au titre des cinq années fiscales suivantes.

Comment ce dispositif s’articule-t-il avec les autres avantages fiscaux?

La plupart des avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier chaque année au titre de l’impôt sur le revenu sont soumis à un plafond global de 10.000 euros. Toutefois, les avantages fiscaux liés à la poursuite d’un objectif d’intérêt général sans contrepartie (dons, mécénat) sont exclus du mécanisme de plafonnement des niches fiscales.

Outre la réduction d’impôt sur le revenu, les particuliers effectuant des dons au profit d’un organisme d’intérêt général peuvent également bénéficier d’une réduction d’IFI (Impôt sur la fortune immobilière). En effet, vous pouvez déduire 75% du montant de votre don, dans la limite de 50.000 euros de réduction. Les deux dispositifs ne peuvent pas se cumuler pour un même don. En revanche, il est possible de répartir le montant de vos dons entre l’IFI et l’impôt sur le revenu. Pour cela, vous pouvez effectuer deux dons distincts pour avoir deux reçus fiscaux, ou indiquer sur votre reçu fiscal la part que vous souhaitez déduire au titre de chaque impôt.

La règlementation évolue également pour les dons liés à la conservation du patrimoine

Les dons effectués au cours de l’année 2025 en faveur de la Fondation du patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine religieux des petites communes [CN2] ouvrent droit à la réduction d’impôt exceptionnelle de 75%, dans la limite de 1000 euros. Ce dispositif lancé en septembre 2023 n’est pas reconduit pour l’année 2026. Par conséquent, les dons effectués à partir du 1er janvier 2026 bénéficient de la réduction d’impôt de droit commun de 66%.

En revanche, la loi de Finances pour 2026 prévoit une réduction de 75% pour les dons consentis en faveur de la restauration du château de Chambord, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026. La limite de versements ouvrant droit à ce dispositif temporaire est fixée à 1000 euros par foyer fiscal. Au-delà, le don ouvre droit à la réduction d’impôt de 66%, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.