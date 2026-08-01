Lucie et Mathieu ont tout mis dans leur boîte: les risques d’un patrimoine trop concentré

information fournie par Le Particulier • 01/08/2026 à 08:00

( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Un patrimoine potentiel important

Le risque silencieux de la concentration totale

Organiser des flux patrimoniaux réguliers

Constituer une poche de sécurité

Réduire progressivement la dépendance au revenu d’activité

La piste de la holding patrimoniale

Repenser la gouvernance pour réduire le risque personnel

Anticiper la transmission et protéger le conjoint

Une stratégie progressive plutôt qu’une rupture brutale

Un patrimoine potentiel important

Lucie a 47 ans et Mathieu 45. Ils se sont rencontrés à la sortie de leurs études de commerce, avant de travailler quelques années dans des fonctions marketing et produit dans l’univers des services numériques appliqués à la santé. Il y a dix ans, ils ont fondé leur propre structure, une plateforme digitale de gestion et de coordination de soins à destination des praticiens libéraux et des cliniques privées.

Aujourd’hui, la société emploie 65 salariés et réalise environ 9 millions d’euros de chiffre d’affaires. La rentabilité est installée depuis trois exercices, avec une marge opérationnelle autour de 12 à 15%. Sur la base des multiples de marché observés dans le secteur des logiciels et services de santé, la valorisation de l’entreprise est estimée entre 6 et 8 millions d’euros.

Lucie et Mathieu détiennent 100% du capital, à parts égales. Ils disposent donc chacun d’un patrimoine de plusieurs millions d’euros. Mais ce patrimoine dépend entièrement de la valeur de leur entreprise, et celui-ci ne peut être «réalisé», c’est-à-dire transformé en liquidités qu’avec la cession totale ou partielle de l’entreprise. Dans la vie quotidienne, leur situation est beaucoup moins confortable qu’elle n’y paraît. Ils se versent chacun une rémunération nette d’environ 3500 euros par mois. Ce niveau de revenus permet de couvrir les dépenses courantes du foyer, ainsi que les mensualités de 2100 euros liées au crédit de leur résidence principale. Il leur reste encore environ 280.000 euros à rembourser sur une dizaine d’années. Leur patrimoine financier personnel reste limité: environ 150.000 euros d’épargne, principalement placés sur des contrats d’assurance-vie. La quasi-totalité de leur richesse est ainsi immobilisée dans un seul actif, non coté, peu liquide et fortement dépendant de leur présence opérationnelle.

Le risque silencieux de la concentration totale

Cette situation est fréquente chez les entrepreneurs. Dans les premières années, l’ensemble des ressources disponibles est réinvesti dans l’activité: recrutement, développement commercial, innovation, croissance externe parfois. La priorité est donnée à l’entreprise, souvent au détriment de la construction d’un patrimoine personnel autonome. Avec le temps, la société prend de la valeur, mais l’organisation patrimoniale reste inchangée. Les dirigeants se trouvent alors dans une situation paradoxale: ils sont théoriquement riches, mais très exposés. Car un patrimoine concentré dans une seule entreprise cumule plusieurs risques.

Le premier est économique. Une perte de contrat important, un ralentissement du marché, un changement réglementaire ou une difficulté de financement peuvent affecter simultanément la valeur de la société, les revenus du dirigeant et sa capacité d’épargne. Dans des secteurs technologiques ou de services, les valorisations peuvent évoluer rapidement à la baisse si la croissance ralentit. Le deuxième risque est celui de l’illiquidité. Contrairement à un portefeuille financier, une entreprise ne se revend pas du jour au lendemain. Même une société rentable peut nécessiter plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de trouver un acquéreur dans de bonnes conditions. Le troisième risque est personnel. Mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, Lucie et Mathieu partagent juridiquement la valeur créée pendant le mariage. En cas de séparation ou de décès, la question du partage ou de la transmission des titres pourrait créer de fortes tensions financières. À cela s’ajoute leur dépendance opérationnelle: une maladie ou une incapacité de travail affecterait immédiatement leurs revenus comme la valeur de leur société.

Organiser des flux patrimoniaux réguliers

Lucie et Mathieu ne souhaitent pas vendre leur entreprise. Leur réflexion se porte ailleurs: comment transformer et percevoir la valeur créée sans fragiliser l’activité? C’est souvent le premier chantier patrimonial des entrepreneurs: organiser les flux financiers entre l’entreprise et la sphère personnelle.

Jusqu’ici, les dividendes étaient distribués de manière irrégulière, selon les besoins de trésorerie et les projets de développement. Pourtant, avec une rentabilité stabilisée, leur société pourrait dégager entre 500.000 et 900.000 euros de résultat distribuable annuel, selon le niveau d’investissement conservé dans l’activité. L’enjeu n’est pas de sortir brutalement du cash de l’entreprise, au risque de freiner sa croissance. Il s’agit plutôt de mettre en place une logique de répartition plus prévisible: une partie des bénéfices continue d’alimenter le développement de la société, tandis qu’une autre est progressivement orientée vers la construction d’un patrimoine privé.

Constituer une poche de sécurité

Lucie et Mathieu identifient rapidement un deuxième besoin: ils n’ont pas de réserve de sécurité indépendante de l’entreprise. Leur épargne de 150.000 euros peut sembler confortable. Pourtant, rapportée à leurs charges fixes et à leur niveau de dépendance économique, elle reste relativement limitée. Entre le crédit immobilier, les dépenses familiales, les études futures des enfants et leur niveau de vie global, leurs charges mensuelles dépassent les 6000 euros. En cas de baisse brutale de revenus ou de suspension temporaire des dividendes, cette réserve pourrait être consommée rapidement.

Ils envisagent donc de constituer progressivement une poche de liquidités correspondant à 12 à 18 mois de dépenses courantes. Dans leur cas, cela représente entre 72.000 à 108.000 euros supplémentaires à sécuriser sur des supports peu risqués et facilement mobilisables, comme des fonds euros d’assurance-vie, des comptes à terme, livrets ou supports monétaires. L’objectif n’est pas la performance financière. Cette réserve joue un rôle d’amortisseur patrimonial. C’est l’un des premiers leviers de résilience patrimoniale, permettant d’absorber un choc temporaire sans avoir à vendre précipitamment des actifs ou à fragiliser l’entreprise.

Réduire progressivement la dépendance au revenu d’activité

Autre point à consolider dans leur stratégie patrimoniale: la structure même de leurs revenus. Aujourd’hui, Lucie et Mathieu tirent l’essentiel de leurs ressources de leur rémunération de dirigeants. Ce modèle est classique dans les PME en croissance, mais il crée une dépendance très forte entre leur capacité à travailler et leur niveau de vie. Leur objectif devient progressivement de rééquilibrer cette structure au profit de revenus davantage liés au capital.

Cette transition ne peut pas être immédiate. Elle suppose d’abord que l’entreprise génère chaque année davantage de bénéfices qu’elle n’en consomme pour financer son activité et ses projets de développement. Une partie de ces ressources peut alors être distribuée ou remontée vers le patrimoine personnel des dirigeants, puis réinvestie dans des actifs capables de produire des revenus relativement indépendants de l’activité opérationnelle : immobilier indirect, portefeuille financier diversifié, private equity secondaire, obligations ou fonds de distribution. À long terme, cette évolution change profondément la nature du patrimoine. L’entreprise cesse d’être l’unique moteur financier du foyer.

La piste de la holding patrimoniale

Pour organiser cette diversification, Lucie et Mathieu réfléchissent à une structuration juridique plus adaptée. Aujourd’hui, leurs titres sont détenus directement en nom propre. Chaque distribution de dividendes entraîne immédiatement une fiscalité personnelle, généralement soumise au prélèvement forfaitaire unique de 31,4%, sauf option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à 18,6%. L’idée d’interposer une holding patrimoniale émerge progressivement.

Ce type de structure permet de centraliser la détention des titres de la société d’exploitation. Les dividendes remonteraient alors vers la holding en franchise d’impôt grâce au régime mère-fille (seule une quote-part de 5% reste imposable à l’impôt sur les sociétés).

Concrètement, cette structuration présentent plusieurs intérêts. D’abord, la holding pourrait capitaliser une partie des flux sans fiscalité immédiate au niveau personnel. Ensuite, elle faciliterait la diversification progressive vers d’autres actifs: immobilier, portefeuille financier, prise de participations ou investissements de long terme. Enfin, cette structure peut aussi simplifier certaines opérations futures: transmission, réorganisation du capital, arrivée d’investisseurs ou cession partielle.

À noter Attention: la holding n’est pas une solution miracle. Sa pertinence dépend du niveau de bénéfices, des projets patrimoniaux et de l’horizon de détention de l’entreprise. Dans certains cas, les coûts de fonctionnement et la complexité administrative peuvent dépasser les gains réels.

Repenser la gouvernance pour réduire le risque personnel

Lucie et Mathieu ont aussi compris que leur patrimoine dépend trop directement de leur implication quotidienne. Cette dépendance opérationnelle constitue un risque majeur dans de nombreuses PME françaises. Tant que le dirigeant reste indispensable à chaque décision stratégique ou commerciale, la valeur de l’entreprise reste fragile. Ils commencent donc à envisager une organisation plus résiliente. Cela passe d’abord par la montée en compétence de l’équipe de direction: délégation progressive, formalisation des processus, partage de certaines responsabilités clés. L’objectif est double: réduire leur charge opérationnelle et rendre l’entreprise moins dépendante de leur présence.

Cette évolution présente aussi un intérêt patrimonial. Une société capable de fonctionner sans ses fondateurs est généralement mieux valorisée lors d’une levée de fonds ou d’une cession. À terme, cette professionnalisation facilitera la transmission de l’entreprise.

Anticiper la transmission et protéger le conjoint

Enfin, Lucie et Mathieu ouvrent un chantier plus sensible: celui de la protection familiale. Mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ils réalisent que la valeur de l’entreprise appartient juridiquement à la communauté. Cette situation peut devenir complexe en cas de décès ou de séparation. Ils envisagent donc plusieurs pistes avec leur notaire et leurs conseils patrimoniaux.

La première consiste à étudier un éventuel aménagement du régime matrimonial. Certains couples entrepreneurs choisissent par exemple d’introduire des clauses spécifiques pour mieux protéger l’outil professionnel, comme une clause de préciput permettant au conjoint survivant de recevoir certains biens avant le partage de la succession, ou encore des dispositions visant à attribuer les titres de l’entreprise à l’un des époux afin de préserver la stabilité de l’activité professionnelle. La deuxième porte sur les statuts de l’entreprise et les pactes d’associés. Des clauses d’agrément, de préemption ou de rachat peuvent permettre d’éviter qu’un événement familial déstabilise le capital, par exemple si des héritiers deviennent actionnaires à la suite d’un décès ou si un ex-conjoint se retrouve indirectement concerné par la détention des titres après une séparation. Enfin, ils commencent à réfléchir à la transmission progressive aux enfants. Même si ceux-ci sont encore jeunes, anticiper tôt permet de bénéficier plus facilement des mécanismes de donation et des abattements fiscaux, qui permettent notamment à chaque parent de transmettre jusqu’à 100.000 euros à chaque enfant sans droits de donation, avec un renouvellement de cet avantage tous les quinze ans. .

Une stratégie progressive plutôt qu’une rupture brutale

La démarche de Lucie et Mathieu repose sur une série d’ajustements progressifs: organisation des flux, constitution d’une épargne de sécurité, diversification du patrimoine, réflexion sur la gouvernance, structuration juridique et préparation de la transmission.

Cette logique est souvent la plus pertinente pour les entrepreneurs. Car le véritable risque n’est pas seulement de dépendre de son entreprise. C’est de croire que la valeur créée suffira un jour, à elle seule, à sécuriser durablement la vie familiale. En diversifiant leurs actifs et leurs sources de revenus, Lucie et Mathieu renforcent leur sécurité financière, protègent leur famille et préparent l’avenir sans remettre en cause le développement de leur société.