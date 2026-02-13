 Aller au contenu principal
Immobilier : cette ancienne prison française est en vente pour un prix... indéterminé

information fournie par Boursorama avec Newsgene 13/02/2026 à 11:19

L'Etat met en vente la prison de Caen (Calvados), fermée depuis décembre 2023. (illustration) (Erika Wittlieb / Pixabay)

L'Etat a mis en vente l'ancienne prison de Caen d'une surface de 18 397 m2. Le prix de l'acquisition dépendra du projet retenu. Les dossiers de candidature sont à envoyer avant le 10 avril prochain.

Une prison française est proposée sur le marché immobilier. En effet, l'Etat souhaite céder l'ancienne maison d'arrêt de Caen (Calvados) d'une surface de 18 397 m2, indique France 3 Normandie . Elle est fermée depuis décembre 2023.

Pas de prix affiché

Sa forme est singulière : « en croix inversée comportant quatre ailes reliées entre elles par une rotonde centrale » , peut-on lire sur le site cessions.immobilier-etat.gouv.fr . Une partie du bâtiment a été bâtie « en pierre de Caen entre 1899 et 1904 » et un autre bâtiment a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale.

Contrairement à une transaction classique, aucun prix d’achat n’a été communiqué. Le montant dépendra du projet retenu car l'Etat a lancé un appel d'offres. « À l’heure actuelle, nous n’avons pas procédé à l’évaluation du site et de son existant, puisque l’évaluation se fera en fonction du type de projet qui sera proposé par les participants : promoteurs, bailleurs sociaux, architectes, mais aussi des associations » , a déclaré Lorène Richard, responsable de la division des missions domaniales à la Direction générale des Finances publiques.

Sous condition

Les personnes intéressées peuvent visiter la prison située 10 rue du Général-Duparge jusqu'au 27 mars et envoyer leur candidature d'ici le 10 avril prochain. Le nom du lauréat sera dévoilé le 3 juillet. Mais tous les projets ne sont pas adaptés à l'endroit, ajoute Le Parisien . Et d'ailleurs, l'Etat impose quelques conditions dans un cahier des charges qui est disponible en ligne .

Il demande que les courettes où ont été enterrés 73 résistants et prisonniers politiques fusillés par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale soient conservées. Les corps ont été ensuite déplacés dans un lieu inconnu. L'Etat exige aussi que les plaques commémoratives ne soient pas retirées, et souhaiterait la création d’un espace mémoriel. L’agglomération Caen Métropole réclame la construction d'au moins 93 logements, dont 28 à 32 logements sociaux.

  • 11:36

    A Lyon l'ancienne prison St Paul a été transformée en Université...superbe d'ailleurs. "Ouvrir une école, c’est fermer une prison", Victor Hugo

Signaler le commentaire

