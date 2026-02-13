 Aller au contenu principal
Point de gestion – ESG Tendances Pierre | Janvier 2026

information fournie par Swiss Life AM FR 13/02/2026 à 16:16

SWISS LIFE AM FRANCE

Performances, évolution de la valeur liquidative, allocation du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre.

Deux acquisitions majeures marquent l'actualité d'ESG Tendances Pierre pour ce mois de janvier : un magasin Intersport à Saint Quentin (Aisne) et un immeuble de bureaux à Montreuil occupé par Orange, renforçant ainsi la stabilité locative du portefeuille et l'alignement du fonds avec ses engagements ESG.

Consultez le reporting complet ci-dessous ou en cliquant ici :

