Point de gestion – ESG Tendances Pierre | Janvier 2026

SWISS LIFE AM FRANCE
Performances, évolution de la valeur liquidative, allocation du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre.
Deux acquisitions majeures marquent l'actualité d'ESG Tendances Pierre pour ce mois de janvier : un magasin Intersport à Saint Quentin (Aisne) et un immeuble de bureaux à Montreuil occupé par Orange, renforçant ainsi la stabilité locative du portefeuille et l'alignement du fonds avec ses engagements ESG.
Consultez le reporting complet ci-dessous ou en cliquant ici :
DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK
DECOUVREZ LES SUPPORTS IMMOBILIERS BOURSOBANK
BoursoBank donne accès à une gamme de SCPI, SC / SCI et OPCI via l’assurance-vie, le PERin Matla et le compte titres ordinaire.
Ces produits (ou supports) présentent un risque de perte en capital. Tout investissement doit s’envisager à moyen ou long terme.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer