Rénovation énergétique : la prime au certificat d’économie d’énergie (CEE)

information fournie par BoursoBank • 29/12/2025 à 15:00

Comme fonctionne la prime au Certificat d’Economie d’Energie (CEE) (Crédits photo : Pixabay - annca )

Parfois méconnu des particuliers, il s'agit pourtant du principal dispositif de financement des travaux d'économies d'énergie dans le secteur résidentiel. Zoom sur la prime CEE.

Qu'est-ce qu'un CEE ?

Les fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, carburant, etc.) ont l'obligation, sous peine de sanctions, de prendre leur part dans le financement de la transition énergétique en incitant les consommateurs à réaliser des économies.

En clair, si vous réalisez un ou plusieurs travaux éligibles afin de réduire l'empreinte écologique de votre logement (qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire), l'entreprise dont vous êtes client pourra vous dédommager, soit directement par le versement d'une somme d'argent soit par la distribution de bons d'achat auprès de grandes enseignes ou encore des réductions.

Il peut donc être intéressant de voir les différentes offres mises en place par les acteurs du secteur.

Près de 200 types de travaux sont éligibles : isolation, chauffage et régulation, production d'eau chaude, ventilation, etc.

Bon à savoir : vous pouvez solliciter un Certificat d'Economie d'Energie (CEE) que vous soyez propriétaire ou locataire, à condition que le logement concerné soit achevé depuis plus de deux ans.

Comment obtenir un CEE ?

Il existe deux manières de se voir délivrer un Certificat d'Economie d'Energie (CEE) :

Vous effectuez vous-même les démarches : En sollicitant directement le fournisseur d'énergie de votre choix et en faisant réaliser les travaux par un professionnel ayant la qualification Reconnu Garant de l'Environnement (RGE).

Bon à savoir : Vous devez impérativement déposer votre demande de certificat d'économie d'énergie (CEE) avant tout engagement de travaux. Attendez de recevoir confirmation de l'opérateur sollicité avant de signer un devis.

Vous déléguez : Le professionnel qui réalise vos travaux peut vous proposer de racheter vos certificats contre une somme négociée en amont entre vous et qui est généralement déduite de la facture finale. Il gère alors toutes les démarches à votre place.

Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez faire appel gratuitement à un conseiller spécialisé en travaux de rénovation de l'habitat France Rénov'.

Bon à savoir : la prime au Certificat d'Economie d'Energie (CEE) est cumulable avec d'autres dispositifs comme l'Eco-PTZ ou encore MaPrimeRenov'.

