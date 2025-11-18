Copropriété et décorations de Noël : ce que vous devez savoir avant de sortir les guirlandes !

Pouvez-vous décorer les parties communes de votre copropriété pour Noël ? (Crédits: Adobe Stock - IA)

Vous aimeriez apporter un peu de gaieté en décorant les parties communes de votre copropriété pour Noël ? Si vos intentions sont louables, la convivialité ne dispense du respect de certaines règles et vous ne pouvez pas investir le hall de votre immeuble comme bon vous semble. Vous devez d'abord vous assurer de respecter le règlement de copropriété et faire valider votre projet par le syndic…

Si vous êtes allés récemment faire les magasins, vous n'avez pas pu y échapper : à peine le mois de novembre entamé, le Père noël a envahi les rayons ! Décorations et jouets se serrent dans les rayonnages et les consommateurs sont nombreux à en profiter pour faire du repérage ou commencer leurs premiers achats. Mais alors que l'esprit de noël flotte déjà, une question se pose : avez-vous le droit de décorer votre copropriété aux couleurs rouge et verte ? Quelles sont les règles en la matière ?

Vous voulez donner un air de fête à votre copropriété ?

Vous avez prévu de décorer votre intérieur pour Noël, mais vous ne voulez pas vous arrêter à votre logement : vous avez envie de donner un air festif aux parties communes de votre copropriété en décorant la cage d'escalier ou le hall ?

Avant de céder à l'esprit de Noël, rappelez-vous qu'une copropriété implique de respecter un certain nombre de règles pour maintenir la bonne entente entre voisins. En la matière, le règlement de copropriété fait foi : consultez-le pour vérifier s'il comporte une interdiction de décorer les parties communes ou si des restrictions sont prévues, comme par exemple l'installation de guirlandes lumineuses.

N'hésitez pas à soumettre votre projet à votre syndic pour savoir ce qui est permis ou non et à en parler à vos voisins pour ne pas déclencher de conflits inutiles.

Vous avez l'autorisation du syndic et de vos voisins ? C'est parti pour installer guirlandes et autres boules de Noël dans le couloir, l'escalier ou le hall !

En revanche, évitez les décorations musicales, afin d'éviter les nuisances sonores qui pourraient vite agacer vos voisins.

Bon à savoir : la partie extérieure de la porte d'entrée de votre logement est considérée comme une partie commune puisque visible par tous. Si vous souhaitez y accrocher une couronne de Noël, vous devez là aussi vérifier que le règlement de copropriété vous y autorise…

Et si décorer votre copropriété devenait un projet commun ?

Plutôt que de mener seul votre projet de décoration dans votre coin, n'hésitez pas à en parler aux autres copropriétaires : vous rencontrerez peut-être d'autres volontaires prêts à décorer les parties communes de votre résidence !

Vous pourrez alors vous mettre d'accord pour harmoniser les couleurs, choisir le type de décoration, décider de placer un sapin de Noël dans le hall de l'immeuble, etc.

Il peut aussi arriver que l'installation de décorations de Noël ou d'un sapin dans le hall soit prise en charge directement par le syndic ou par le gardien de votre immeuble.

La tradition peut être déjà existante ou vous pouvez l'instaurer en proposant de mettre au vote de la prochaine assemblée générale de copropriété la mise en place d'un budget qui sera utilisé par le syndic ou par un groupe de copropriétaires volontaires en collaboration avec le syndic pour décorer la copropriété à Noël.

Pouvez-vous décorer librement votre balcon ?

Bien que vous soyez seul à en profiter, le balcon de votre logement ne vous appartient pas forcément. Il peut s'agir d'une «partie commune à usage exclusif».

Dans tous les cas, mieux vaut vous référer au règlement de copropriété ou poser la question au syndic : la plupart des copropriétés autorisent les décorations de Noël extérieures dans la mesure où elles constituent une modification de l'aspect des façades qui n'est que temporaire. T outefois, certaines résidences prévoient explicitement leur interdiction pour maintenir leur standing.

Quelles règles de sécurité respecter pour décorer votre copropriété ?

Qu'il s'agisse d'une initiative d'un ou plusieurs copropriétaires ou que le syndic la prenne en charge, la décoration de Noël ne doit pas mettre en péril la sécurité des résidents.

Pour cela, quelques règles de bon sens doivent être appliquées :

Le sapin et autres décorations de Noël ne doivent pas gêner le passage et surtout ne pas obstruer les sorties de secours.

Les éléments suspendus doivent être solidement fixé pour éviter tout risque de chute pouvant blesser quelqu'un.

Les guirlandes lumineuses et autres éléments électriques doivent être en bon état et respecter les normes de sécurité NF ou CE. Il faut aussi veiller à ne pas surcharger les multiprises et penser à les débrancher la nuit pour éviter tout risque de surchauffe ou d'incendie.

L'essentiel à retenir :

Vous devez vérifier le règlement de copropriété pour connaitre les règles concernant la décoration des parties communes pour Noël.

Vous pouvez proposer en assemblée générale le vote d'un budget pour décorer la copropriété à Noël.

Dans la plupart des cas, vous pouvez décorer librement le balcon de votre appartement.

Veillez à respecter les règles de sécurité lors de l'installation des décorations de Noël et à ne pas créer de nuisances sonores.

