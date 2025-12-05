Immobilier : les réseaux sociaux peuvent vous aider dans vos recherches, mais gare aux arnaques

Les réseaux sociaux peuvent vous aider à trouver un bien immobilier, à condition de les utiliser avec prudence. (illustration) (Pixabay / StartupStockPhotos)

Et si les réseaux sociaux devenaient, sans que vous vous en rendiez compte, votre agent immobilier le plus affûté ? Grâce au suivi précis de vos clics et au jeu des algorithmes, ils parviennent désormais à vous orienter vers des biens correspondant à vos critères, rapport Se Loger .

Ces plateformes permettent aussi de repérer des annonces passées sous les radars des agences et des sites traditionnels. Les propriétaires publient en effet eux-mêmes leurs offres, profitant de la simplicité des messages privés pour dialoguer directement avec les personnes intéressées. L’échange est plus rapide, parfois plus authentique, et donne l’impression d’un marché plus accessible. Mais cette proximité cache aussi des dangers.

Gare aux arnaques

Car derrière un écran, nul ne sait vraiment qui se cache. Si de nombreux utilisateurs de bonne foi cherchent effectivement à vendre ou louer leur bien, certains sont malintentionnés. Leurs méthodes sont désormais bien rodées : publication d’annonces fictives, avec parfois des photos "volées" sur de véritables offres, puis demande rapide d’un versement, soi-disant pour visiter ou « pré-réserver » un logement.

Ce type d'arnaques serait très répandu, alerte Se Loger qui rappelle qu'aucune agence immobilière ne réclamera d’argent avant la signature d’un contrat écrit ou même d’une simple visite. En cas de doute, mieux vaut s’abstenir et signaler la tentative sur la plateforme gouvernementale dédiée, Pharos.

Comment utiliser les réseaux sociaux dans l'immobilier ?

Pour éviter les pièges, quelques règles de base s’imposent. Comme pour toute recherche immobilière classique, il faut d’abord vérifier la cohérence de l’ensemble : visuels, coordonnées, prix en fonction de la zone. Une fois le bien identifié, privilégiez un contact direct avec une agence ou un particulier clairement identifiable. Enfin, pour évaluer le sérieux du vendeur, demandez systématiquement les diagnostics, les charges ou les conditions du bail avant de visiter.

Avec ces précautions, les réseaux sociaux peuvent devenir un formidable outil pour enrichir et accélérer votre recherche immobilière.