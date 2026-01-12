Nouveau mode de calcul du DPE : votre logement est-il toujours une passoire thermique en 2026 ?

Le mode de calcul du DPE change en 2026 (Crédits: Adobe Stock)

Bonne nouvelle si votre résidence principale ou votre bien en immobilier locatif est chauffé à l'électricité : depuis le 1er janvier, un nouveau mode de calcul du DPE entre en vigueur et revalorise cette énergie. Résultat, 850.000 logements devraient voir leur étiquette de DPE s'améliorer mécaniquement, sans avoir besoin de faire de travaux de rénovation énergétique. Alors, votre logement est-il toujours une passoire thermique en 2026 ?

Depuis le 1er janvier 2025, les logements dont le DPE (Diagnostic de performance énergétique) est noté G sont sous le coup du calendrier d'interdiction de mise en location des passoires énergétiques. Au 1er janvier 2024, le ministère de l'Aménagement du territoire et de la transition écologique estimait à 567.000 les logements classés G dans le parc locatif privé et à 92.000 les logements classés G dans le parc social en France.

Les biens immobiliers notés F seront à leur tour concernés par cette interdiction en 2028 et les biens notés E seront interdits en 2034.

Cette situation a eu un fort impact sur le marché déjà très tendu de l'immobilier locatif puisqu'elle a entrainé le retrait de la mise en location par les bailleurs de nombreux logements : les biens notés F ou G par leur DPE ne représentaient plus que 8% des annonces locatives au 1er janvier 2025, contre 14% au 1er juillet 2021 (1).

Côté vendeurs, l'impact d'une mauvaise notation DPE est également important puisqu'en moyenne, au 1er janvier 2025, les logements classés F ou G accusaient une décote de 15% sur le prix de vente affiché.

Dans ces conditions, l'annonce d'une possible amélioration de la notation DPE grâce au nouveau mode de calcul pourrait offrir une bouffée d'air frais à de nombreux propriétaires…

Un changement majeur du mode de calcul du DPE en 2026

Officialisé par un arrêté publié au Journal officiel le 26 août 2025, le changement du mode de calcul du DPE tient en un élément : le coefficient de conversion de l'électricité baisse de 2,3 à 1,9.

En clair, alors qu'on considérait jusque-là qu'il fallait produire 2,3 kWh d'énergie primaire pour un kilowatt/heure consommé dans un logement, on considère désormais qu'il n'en faut que 1,9 kWh.

Cette évolution vise à corriger une inégalité de traitement qui pénalisait l'électricité au profit du gaz ou du fioul, qui sont des énergies importées, alors que l'électricité est une énergie souveraine et fortement décarbonée grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables.

Le but est également d'encourager les propriétaires à remplacer leur chaudière fossile par une pompe à chaleur afin de de remplacer les énergies fossiles importées par de l'électricité décarbonée produite en France.

« Alors que la baisse des émissions du bâtiment marque le pas, il n'est pas acceptable que les logements chauffés à l'électricité restent indûment désavantagés par rapport au gaz ou au fioul, ce d'autant que ces énergies fossiles alimentent nos dépendances», expliquait la ministre de de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher, dans un communiqué de presse (2).

Et d'ajouter : «La révision du calcul du DPE à partir du 1er janvier 2026 tire enfin les conséquences d'une politique énergétique qui a réussi à décarboner à 95% notre électricité grâce au nucléaire et aux renouvelables. Elle envoie un signal fort en faveur de l'électrification des logements et de la sortie des chaudières fossiles. Avec son électricité souveraine et décarbonée, la France dispose d'un atout unique pour lutter contre le dérèglement climatique, ne plus dépendre du reste du monde pour son approvisionnement en énergie et réduire massivement son déficit commercial. L'électricité est la clé pour tourner la page des énergies fossiles : elle ne doit plus être pénalisée.»

Quel est l'impact du nouveau DPE sur le parc immobilier français en 2026 ?

Alors que le calendrier d'interdiction de mise en location des passoires énergétiques entre progressivement en vigueur et qu'un mauvais DPE peut aussi provoquer une décote significative du prix de vente de votre bien immobilier, le nouveau mode de calcul du DPE pourrait avoir un impact important sur le marché immobilier français.

Les pouvoirs publics estiment qu'avec ce nouveau DPE, environ 850.000 logements devraient sortir du statut de passoire énergétique, c'est-à-dire des classes F ou G du DPE, parmi les 4,8 millions de passoires que comptait le parc de résidences principales selon les chiffres au 1er janvier 2023 (3).

Un soulagement pour les propriétaires concernés qui pourront, sans avoir à effecteur de travaux de rénovation énergétique, vendre leur bien immobilier sans subir de décote et pour les propriétaires-bailleurs qui pourront remettre ou maintenir leur bien en location, soulageant ainsi un marché de l'immobilier locatif ultra-tendu depuis plusieurs années.

Bon à savoir : avec ce nouveau mode de calcul, l'étiquette DPE d'un logement peut soit être améliorée soit rester à l'identique. Aucun bien immobilier ne verra sa notation baisser.

Comment savoir si votre logement est concerné ?

Ce nouveau mode de calcul est intégré à tous les diagnostics de performance énergétique (DPE) qui sont réalisés à partir du 1er janvier 2026.

Si vous disposez déjà d'un DPE en cours de validité pour votre logement, vous n'avez pas besoin de le refaire : il vous suffit de vous rendre sur le site de l'Observatoire DPE-Audit de l'Ademe et d'y saisir le numéro de votre DPE ou de votre audit énergétique, qui se trouve en haut à droite de votre document.

Le recalcul de votre DPE se fait automatiquement en intégrant le nouveau mode de calcul et vous pouvez ainsi vérifier si votre logement change ou non d'étiquette.

Si c'est le cas, vous pouvez télécharger gratuitement une attestation officielle de la nouvelle étiquette DPE de votre bien immobilier.

Cette attestation remplace l'étiquette du DPE d'origine, avec la même durée de validité, et vous pouvez l'utiliser par exemple pour une transaction immobilière ou pour une mise en location.

L'essentiel à retenir :

Le mode de calcul du DPE change à partir du 1er janvier 2026, avec une meilleure prise valorisation de l'électricité par rapport au gaz ou au fioul.

avec une meilleure prise valorisation de l'électricité par rapport au gaz ou au fioul. Avec ce nouveau mode de calcul du DPE, environ 850.000 logements devraient mécaniquement sortir du statut de passoire énergétique, c'est-à-dire des classes F ou G du DPE

c'est-à-dire des classes F ou G du DPE Si un DPE en cours de validité existe, il suffit de se rendre sur le site de l'Ademe pour procéder au recalcul de l'étiquette énergétique et télécharger l'attestation officielle de la nouvelle étiquette DPE du bien immobilier.

