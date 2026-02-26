Une feuille de route claire pour les SCPI de Sofidy

information fournie par Sofidy • 26/02/2026 à 15:45

En 2025, les SCPI Sofidy ont poursuivi activement la diversification de leurs portefeuilles. L'objectif ? Mieux répartir les risques et renforcer les performances sur le long terme, tout en continuant à s'appuyer sur les solides fondamentaux du commerce.

Dans un environnement particulièrement porteur, les SCPI de Sofidy ont investi près de 1,1 milliard d'euros entre 2024 et 2025. Au cours de l'année écoulée, la stratégie s'est élargie vers de nouvelles classes d'actifs et plusieurs pays européens, afin de saisir les meilleures opportunités et de soutenir la croissance des revenus locatifs.

Le commerce reste un pilier solide

Historiquement expertes du commerce, les SCPI de Sofidy restent majoritairement investies dans cette classe d'actifs. Malgré l'essor du e-commerce et la crise du Covid, puis la remontée rapide des taux d'intérêt, le segment a montré toute sa résilience. Dans ce contexte de retournement du marché immobilier, les portefeuilles des SCPI de Sofidy ont bien résisté, portés par une approche sélective qui privilégie des commerces de qualité, situés dans des emplacements de premier choix et loués à des enseignes solides. Cette sélection s'accompagne d'une gestion active visant à sécuriser et à renforcer les revenus (renouvellement et allongement des baux, diversification des locataires, optimisation des surfaces).

Dans les grandes métropoles européennes, des fondamentaux démographiques favorables soutiennent durablement la consommation, ce qui renforce l'attractivité des actifs bien situés en centre-ville. Le dynamisme du marché se traduit aussi par l'arrivée de nouvelles enseignes étrangères en Europe de l'Ouest et en France, avec un nombre de nouveaux entrants passé de 70 à 109 entre 2022 et 2024*.



En 2025, Sofidy a réalisé son investissement le plus important sur ce segment, pour 150M€, dans l'un des principaux centres commerciaux de cœur de ville des Pays-Bas (110 enseignes nationales et internationales), à Zoetermeer, au sein de la région dynamique du Randstad. Comme en 2024, lors de l'acquisition et de la gestion en partenariat avec Klépierre du centre commercial O'Parinor en Ile-de-France, Sofidy a noué un partenariat capitalistique et opérationnel de long terme avec un autre spécialiste des centres commerciaux, le néerlandais Wereldhave.

Saisir le cycle, maîtriser les risques : une diversification qui s'accélère

Après une année 2024 marquée par des investissements majoritairement orientés vers les commerces (83,6 %), Sofidy a su davantage diversifier ses acquisitions en 2025. Les commerces représentent ainsi moins de 59 % des investissements, laissant une place accrue à d'autres secteurs porteurs : l'hôtellerie (15 %), les acquisitions opportunistes de bureaux (11 %), les locaux d'activité (7 %), la santé (4 %) et le résidentiel (3 %). Ce choix de diversification vise à saisir les meilleures opportunités, tout en s'appuyant sur des tendances de fond capables de soutenir les revenus locatifs sur le long terme.

Par exemple, le secteur de l'hôtellerie de loisirs connaît un fort rebond dans les zones touristiques et les grandes villes européennes depuis la crise sanitaire. Pour capter cette dynamique, les SCPI de Sofidy ont acquis un hôtel 4 étoiles de 243 chambres à Torremolinos, au sud de Malaga en Espagne, ainsi que le Royal Hôtel Carlton à Bologne, en Italie, chacun offrant des revenus locatifs sécurisés sur 15 ans.

Concernant les bureaux, plusieurs grandes entreprises ont réduit le télétravail, ce qui génère une demande croissante pour des emplacements centraux. À Paris, le Quartier Central des Affaires (QCA) est particulièrement recherché : un immeuble de 1 470 m² situé rue de Provence y a été acquis dans des conditions très favorables pour 16,5 millions d'euros.

Dans la logistique, les entrepôts de messagerie destinés au transit de marchandises et de colis présentent un fort potentiel, surtout dans les zones où l'offre est limitée. Ce type d'actif, généralement de petite taille, permet de renforcer la diversité des portefeuilles. Deux entrepôts à Bègles (Gironde) et à Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or) ont ainsi été acquis pour un montant total supérieur à 20 M€.

Enfin, dans le résidentiel, le coliving apparaît comme une solution prometteuse grâce à des revenus stables garantis par des baux longs. En 2025, nos SCPI ont investi 22 M€ pour développer un portefeuille de maisons adaptées à ce concept, que ce soit en Ile-de-France ou dans des métropoles régionales en forte croissance, toujours à proximité des transports en commun.

Cap sur l'Europe, avec une dynamique forte aux Pays-Bas

En 2025, les SCPI de Sofidy ont intensifié leur stratégie d'investissements à l'international : près de 60 % des acquisitions ont été réalisées hors de France, contre 24 % en 2024. Les Pays-Bas se sont affirmés comme la première destination (39 % vs 12 % en 2024), devant l'Espagne (8 %), l'Angleterre (6 %) et, pour la première fois, l'Italie (6 %).

Cette ouverture géographique devrait se poursuivre en 2026, avec un intérêt croissant pour l'Europe du Sud et un regain d'attention pour l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les Pays-Bas restent un marché phare, qui concentre près de 280,5 M€ d'investissements cumulés à fin 2025 : ce territoire séduit par ses fondamentaux économiques solides, une gestion publique saine, une démographie dynamique et un climat propice à l'entrepreneuriat.

Grâce à ces choix, les SCPI de Sofidy continuent de diversifier leurs portefeuilles tout en renforçant des sources de performance durable.

Des moyens renforcés au service de la performance

En 2025, plus de 110 M€ de cessions ont été réalisées, libérant ainsi des ressources supplémentaires pour réinvestir dans de nouvelles opportunités.

Grâce à une situation financière saine avec, par exemple, un taux d'endettement limité à 18 % pour Immorente à fin 2025, les SCPI de Sofidy ont également pu emprunter plus de 500 M€ auprès de leurs partenaires bancaires dans des conditions attractives. Ce levier du crédit a permis de soutenir le développement et d'accroître l'efficacité des investissements, avec un rendement moyen « Acte en Main » atteignant 7,60 %** sur l'année.

Cette gestion active et dynamique des portefeuilles immobiliers de Sofidy s'est traduite par le renouvellement de plus de 15 % du patrimoine au cours des deux dernières années, injectant ainsi de nouvelles sources de performance pour l'avenir de vos SCPI.

*Source : Analyse interne réalisée à partir des tendances observées dans la presse spécialisée.

**Ce pourcentage exprime le rapport entre les loyers perçus, et le coût d'acquisition des actifs (frais d'acquisition et droits de mutation inclus). Le rendement des actifs acquis par les SCPI n'est pas garanti et n'est pas un indicateur fiable des performances futures des SCPI. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution.

(1) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

(2) Ce pourcentage exprime le rapport entre les loyers perçus, et le coût d'acquisition de l'actif (frais d'acquisition et droits de mutation inclus). Le rendement AEM (Acte en main) des actifs acquis par la SCPI n'est pas garanti et n'est pas un indicateur fiable des performances futures de la SCPI. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution.

(3) Cette distribution prévisionnelle est arrêtée par la société de gestion sur la base d'hypothèses de marché et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.

(4) Cet objectif n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps, à la hausse comme à la baisse, en fonction des conditions de marché et des circonstances rencontrées.

(5) L'effet de levier a pour effet d'augmenter la capacité d'investissement de la SCPI mais également ses risques de perte.

