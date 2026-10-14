Vous avez trouvé le logement qui vous plaît : le budget à refaire avant de faire une offre

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 14/10/2026 à 14:51

Avant de faire une offre d’achat immobilier, il est essentiel de réévaluer son budget en intégrant tous les frais et les dépenses à venir ( Shutterstock )

Avant de proposer un prix pour ce logement qui vous plaît tant, prenez le temps de revoir votre budget. Un détail oublié peut parfois peser lourd après l’achat.

La visite s’est bien passée, le quartier vous plaît et vous vous imaginez déjà emménager. Reste une question, moins enthousiasmante mais décisive : pouvez-vous réellement vous permettre ce logement ? Avant d’envoyer une offre d’achat, mieux vaut reprendre les calculs depuis le début. Le budget défini au lancement des recherches ne correspond pas toujours au coût du bien retenu. Entre les frais liés à la vente, le financement et les dépenses à venir, quelques vérifications permettent d’éviter de s’engager dans un projet trop lourd à assumer.

Frais de notaire, déménagement, garantie : attention aux dépenses oubliées

Le premier réflexe consiste à distinguer le prix annoncé du montant total nécessaire à l’acquisition. Aux sommes demandées par le vendeur s’ajoutent les frais de notaire, généralement de 7 à 8 % du prix dans l’ancien et de 2 à 3 % dans le neuf. Comptez également les éventuels frais d’agence non compris dans l’annonce, la garantie du prêt et le déménagement. Une cuisine à équiper ou des meubles à remplacer peuvent aussi faire grimper la facture. Ce chiffrage permet de déterminer jusqu’où négocier sans dépasser vos moyens.

Vient ensuite le financement. Le montant empruntable dépend notamment de vos revenus, des crédits en cours et de la durée de remboursement. En principe, les mensualités de vos crédits, assurances comprises, ne doivent pas porter votre taux d’effort au-delà de 35 %. Mais ce plafond n’indique pas forcément ce que votre foyer peut payer confortablement. Comparez plusieurs simulations en examinant le taux annuel effectif global (TAEG), le coût de l’assurance et les intérêts. Allonger la durée diminue généralement la mensualité, mais augmente le coût final du crédit. L’essentiel est de préserver un reste à vivre suffisant.

Le coût d’un logement ne s’arrête pas au remboursement du crédit

Pour affiner votre plan de financement, BoursoBank propose un crédit immobilier accessible en ligne, avec une réponse de principe immédiate à l’issue du parcours, sous réserve d’éligibilité. L’établissement finance différents projets, dans le neuf comme dans l’ancien, à partir de 100 000 euros et sur une durée de 7 à 25 ans. Parmi ses avantages figurent l’absence de frais de dossier, un conseiller dédié et la possibilité de simuler son emprunt. Les logements classés A ou B au diagnostic de performance énergétique peuvent également bénéficier, sous conditions, d’une réduction de 0,10 point du taux du crédit. L’ouverture d’un compte BoursoBank est nécessaire pour y souscrire.

Une fois le crédit évalué, intéressez-vous aux dépenses que le logement entraînera chaque année . Demandez au vendeur son dernier avis de taxe foncière et les factures d’énergie. Dans un immeuble, examinez les charges de copropriété : entretien des parties communes, ascenseur, chauffage collectif ou honoraires du syndic peuvent peser sur le budget. Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales permettent aussi de repérer un ravalement, une réfection de toiture ou d’autres travaux prévus. Vérifiez les sommes restant à appeler et leur répartition avec le vendeur avant de vous engager.

Des travaux à prévoir ? Un argument pour négocier le prix

Le logement mérite également un examen financier approfondi. Une installation électrique vieillissante, des fenêtres peu isolantes ou une chaudière à remplacer représentent parfois plusieurs milliers d’euros supplémentaires. Consultez les diagnostics, notamment le DPE, et demandez des devis lorsque des rénovations semblent nécessaires. Pour une maison, l’état de la toiture, des façades et la présence d’humidité appellent une vigilance particulière. En cas de doute, l’avis d’un professionnel du bâtiment peut éviter de sous-estimer les dépenses. Ces estimations constituent aussi des arguments pour négocier le prix demandé.

Enfin, projetez-vous dans vos dépenses quotidiennes. Un logement moins cher mais éloigné de votre travail peut entraîner davantage de carburant, de péages ou l’achat d’une seconde voiture. Additionnez au remboursement du crédit les charges, l’énergie, l’assurance habitation, les transports et une provision pour l’entretien. Gardez également une épargne de précaution : l’ achat ne doit pas absorber toutes vos économies . Si le budget reste cohérent, vous pourrez formuler une offre écrite précisant le prix proposé, sa durée de validité et le financement envisagé. Veillez ensuite à faire inscrire une condition suspensive d’obtention du prêt dans l’avant-contrat. Mieux vaut une offre raisonnable qu’un achat impossible à assumer.