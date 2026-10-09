Achat immobilier : faut-il attendre ou au contraire se dépêcher de devenir propriétaire ?

information fournie par Moneyvox • 09/10/2026 à 08:27

Avec la remontée des taux qui se profile, est-ce le bon moment pour acheter son logement ? ( Crédits photo: © ArLawKa - stock.adobe.com)

Entre légère baisse des prix de l'immobilier et hausse des taux d'intérêt, les Français qui veulent devenir propriétaires sont pris en ciseau. Alors, faut-il acheter maintenant ou reporter son projet ?

-1 % : voici dans quelle mesure les prix de l'immobilier, dans l'ancien, ont reculé au cours du second trimestre 2026 selon les dernières données de l'Insee et des Notaires de France. Mais cette bonne nouvelle pour les acheteurs suffit-elle à compenser les effets négatifs de la hausse des taux d'intérêt sur la capacité d'emprunt des futurs propriétaires ? La question se pose, alors que cette augmentation des taux des prêts immobiliers devrait se poursuivre dans les mois à venir.

Des prix de l'immobilier en légère baisse au cours du deuxième trimestre 2026

Pendant longtemps, et malgré un nombre de transactions immobilières en recul, les prix des maisons et des appartements sont restés stables. Les choses semblent toutefois être en train d'évoluer. Au cours du deuxième trimestre 2026, les prix des biens immobiliers anciens ont ainsi baissé de 1 % par rapport au trimestre précédent selon l'Insee et les Notaires de France. Sur une période d'un an, cette baisse reste légèrement inférieure (-0,8 %).

Dans le détail, ce sont les prix des maisons qui ont le plus baissé (-1,3 %), tandis que ceux des appartements sont restés relativement stables (-0,1 %). Pour Yann Jehanno, président de Laforêt, "les ajustements de prix se poursuivent". Interrogé par le site d'information financière MoneyVox, il ajoute que "les grands appartements familiaux vont voir leur prix s'ajuster de manière un peu plus marquée, là où les petites surfaces, convoitées à la fois par les primo-accédants et les investisseurs, vont voir leurs prix se maintenir".

Si la baisse des prix de l'immobilier est une bonne nouvelle pour les candidats à l'achat, il ne faut pas pour autant s'attendre à un effondrement du marché. Le nombre de transactions immobilières est d'ailleurs reparti à la hausse. À la fin du mois de juin 2026, 958 000 biens immobiliers avaient changé de mains dans les douze mois précédents, contre 907 000 un an auparavant. "On ne voit pas des prix qui vont baisser de 10 %, 15 % ou 20 %" résume à ce sujet Yann Jehanno.

Les taux des crédits immobiliers en hausse en cette fin d'année 2026

Vous envisagez de patienter encore quelques mois avant d'acheter afin de profiter de prix de l'immobilier plus bas ? Ce n'est peut-être pas une bonne idée. En effet, les taux des prêts immobiliers sont en train d'augmenter. Selon la Banque de France, le taux moyen des nouveaux crédits à l'habitat, hors renégociations, est passé de 3,09 % en juillet 2025 à 3,30 % en juillet 2026. Et cette hausse des taux d'intérêt des prêts immobiliers devrait se poursuivre au cours des prochains mois.

En effet, la Banque centrale européenne (ou BCE) a annoncé le 10 septembre dernier une hausse de ses trois taux directeurs de 0,25 point, ce qui devrait inciter les banques de réseau à réévaluer leurs conditions de financement. Dans ce contexte, faut-il alors attendre avant d'acheter, quitte à payer plus cher son prêt immobilier ? "On a l'habitude de dire qu'un point de taux de crédit équivaut globalement à 10 % de prix immobilier" explique le président de Laforêt.

"En clair, si mon taux de crédit augmente d'un point, j'ai perdu 10 % de pouvoir d'achat immobilier". Il semble donc préférable, dans la mesure du possible, d'acheter au plus tôt, sans attendre une baisse des prix de l'immobilier. Dans tous les cas, la seule évolution des prix ou des taux d'intérêt ne doit pas être déterminante dans une décision d'achat immobilier. "C'est une question de projet" résume Yann Jehanno à ce sujet.