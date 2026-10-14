Immobilier : dans quelles villes est-il le plus difficile de louer un logement en 2026 ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 14/10/2026 à 12:09

À Noisy-le-Grand, la tension locative a connu une augmentation annuelle spectaculaire de 295 %. Illustration. (Mastersenaiper / Pixabay)

Dans de nombreuses villes françaises, le nombre de logements disponibles à la location reste largement insuffisant face à la demande. Une situation qui rend la recherche d'un logement particulièrement difficile pour de nombreux ménages. Mais ce déséquilibre est plus marqué dans certaines zones, comme le révèle le baromètre Manda de la tension locative au premier semestre 2026, relayé par Le Progrès .

Cinq villes du Sud dans le top 10

Pour établir son classement, l'étude a attribué un score de tension locative à chaque ville, basé sur le nombre de candidatures par annonce et le temps médian de publication des annonces. Une forte concurrence entre candidats, associée à des logements loués rapidement, traduit ainsi un marché particulièrement tendu.

En moyenne, une annonce dure 22 jours et attire 13 candidats au premier trimestre 2026 en France, des chiffres stables depuis fin 2025. Mais lorsqu'on s'intéresse aux données par métropole, cette tension locative est parfois bien plus importante, surtout dans des communes du Sud de la France. Cinq d'entre elles se classent même dans le top 10 des grandes villes où le marché est le plus tendu.

Nice, Marseille, Bordeaux...

En tête, on retrouve Nice, qui a connu une hausse de 10 % de la tension locative en un an. Elle obtient ainsi un score de 8/10, correspondant à 43 candidats par annonce et des biens loués en à peine 17 jours. Avec la même note mais 41 postulants par annonce, Paris se positionne à la deuxième marche du podium. La capitale est suivie par Marseille, notée 6/10 (18 candidats par annonce). En quatrième position : Lyon, avec le même score et 16 postulants par annonce. Viennent ensuite, dans l'ordre, Bordeaux (14 candidats), Montpellier (13 candidats) et Toulouse (10 candidats).

L'Île-de-France n'est pas non plus épargnée. Certaines villes autour de Paris subissent une tension encore plus grande que dans la capitale. C'est notamment le cas de Noisy-le-Grand, avec une augmentation annuelle spectaculaire de 295 %. La commune compte désormais 43 candidats en moyenne par annonce. Pantin a progressé de 92 %, Vitry-sur-Seine de 71 %, Argenteuil de 69 %, Nanterre de 52 %, Rosny de 40 % et Clichy de 23 %.