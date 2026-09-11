information fournie par Boursorama avec LabSense • 11/09/2026 à 08:30

Premier achat immobilier : existe-t-il un âge idéal pour devenir propriétaire ? / iStock.com - Jacob Wackerhausen

Achat immobilier : existe-t-il un âge idéal ?

Faut-il vraiment avoir la trentaine, avoir fondé une famille et trouvé une stabilité financière pour pouvoir acheter un bien ? Si le troisième critère est important, il n’est pas forcément nécessaire de respecter les deux premiers. L’âge idéal pour devenir propriétaire dépend en fait de la situation de chacun. Pour une personne ayant une situation professionnelle et financière stable dès la vingtaine, investir dans l’immobilier est totalement possible. Pour celles et ceux qui mettent un peu plus de temps à atteindre cette stabilité, mieux vaut attendre encore un peu. Il existe donc davantage une situation professionnelle et personnelle idéale qu’un âge idéal pour devenir propriétaire. Si vous êtes bien dans votre vie et que vous n’envisagez pas de changer de travail ou encore de déménager, vous pouvez concevoir d’investir dans l’immobilier et ce, quel que soit votre âge. L’avantage d’investir jeune est que vous commencez tôt à vous constituer un patrimoine. En outre, plus vous empruntez jeune et plus vous pouvez choisir une longue durée pour le remboursement de votre crédit. De nos jours, les banques françaises n’accordent plus de prêts sur 30 ans mais il y a quelques années, cela se faisait encore. Désormais, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) impose une durée maximale de 25 ans. Une dérogation existe toutefois jusqu'à 27 ans, uniquement pour l'achat dans le neuf à construire ou dans l'ancien avec travaux de rénovation

Investissement immobilier : que regardent les banques ?

Si vous souhaitez acheter un bien immobilier et que vous devez vous tourner vers votre banque pour contracter un prêt, votre situation professionnelle fera partie des premiers éléments auxquels elle s’intéressera. Si vous êtes en CDI avec des possibilités d’évolution, par exemple, et que vous percevez des revenus réguliers, vous aurez plus de chances de voir votre dossier de demande de prêt accepté. Mais votre établissement bancaire ne s’arrête pas à vos revenus. Il regarde aussi votre façon de gérer votre argent. Êtes-vous plutôt fourmi ou plutôt cigale ? Si vous avez tendance à dépenser votre argent sans épargner, votre banque pourra se montrer frileuse à l’idée de vous accorder un prêt. En revanche, si vous avez de l’argent de côté et que vous anticipez bien les dépenses prévues comme imprévues, elle vous accordera plus aisément sa confiance. Gardez à l’esprit que votre banque vérifiera que vous avez les moyens de rembourser un crédit mais aussi les bons réflexes pour gérer le remboursement de vos mensualités. En parallèle, si vous avez un apport personnel important, cela jouera en votre faveur. Si un jeune âge n’est normalement pas un frein à l’obtention d’un prêt bancaire, un âge avancé peut l’être. Les banques estiment qu’à 75/80 ans maximum, le prêt doit être remboursé. Enfin, selon le montant de votre emprunt et votre âge à l'échéance du prêt, vous pouvez aussi être amené à remplir le questionnaire de santé de l’assurance emprunteur. En fonction de vos réponses, vous pourriez faire face à un refus.