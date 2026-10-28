Quand le crédit n’augmente pas, mais que le budget du propriétaire se resserre

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 28/10/2026 à 10:38

Même avec un crédit immobilier à taux fixe, la hausse des charges peut fragiliser le budget des propriétaires, d’où l’intérêt d’anticiper les dépenses et d’optimiser son prêt ( Shutterstock )

Devenir propriétaire, c’est aussi apprendre à composer avec des dépenses qui évoluent. Même lorsque le prêt ne change pas, le budget peut se tendre.

Sur le papier, tout semble sous contrôle. Depuis la signature de son prêt immobilier à taux fixe, le propriétaire rembourse exactement la même somme chaque mois. Pourtant, il constate qu’il lui reste de moins en moins d’argent une fois les factures payées. Ce paradoxe s’explique simplement : si la mensualité du crédit ne bouge pas, le coût de la vie dans le logement, lui, continue d’évoluer. Et quelques hausses relativement modestes, additionnées les unes aux autres, peuvent finir par déséquilibrer un budget initialement confortable.

Au-delà du crédit immobilier, des charges qui pèsent sur le budget

La mensualité bancaire ne représente en effet qu’une partie des dépenses liées à la propriété. Il faut également régler la taxe foncière , assurer le logement, payer l’électricité et le chauffage, sans oublier l’eau, les éventuelles charges de copropriété et les travaux d’entretien. Un ravalement voté en assemblée générale, une chaudière à remplacer ou une réparation imprévue peuvent s’ajouter aux dépenses courantes. Contrairement au loyer, qui recouvre généralement certaines responsabilités du bailleur, être propriétaire signifie financer soi-même une large part de ces interventions .

Le phénomène est d’autant plus difficile à percevoir que ces dépenses n’arrivent pas toutes au même rythme. Certaines augmentent progressivement, d’autres se présentent une ou deux fois par an. Prenons un ménage dont les charges liées au logement progressent de 120 euros par mois en moyenne : sur douze mois, cela représente 1 440 euros de moins pour les courses, les loisirs ou l’épargne. Le taux d’endettement calculé à la souscription du crédit peut rester inchangé alors que le reste à vivre, c’est-à-dire l’argent disponible après les dépenses contraintes, se réduit sensiblement.

Des outils pour mieux piloter son budget et ses remboursements

La première réponse consiste donc à regarder au-delà du seul prélèvement immobilier. Pour repérer les postes qui pèsent le plus, BoursoBank propose Wicount , un service de suivi budgétaire qui classe automatiquement les opérations et permet d’intégrer des comptes détenus dans d’autres banques. Les graphiques facilitent la comparaison des dépenses dans le temps, tandis que des seuils personnalisables et un solde prévisionnel à 30 jours aident à anticiper les tensions. Avec Wicount 360 et l’outil Mon Immobilier, le propriétaire peut aussi suivre son patrimoine, la valeur estimée de son bien et l’avancement du remboursement de ses crédits. Prévoir chaque mois une réserve pour les dépenses annuelles, notamment fiscales, limite également les mauvaises surprises.

Lorsque les ajustements du quotidien ne suffisent plus, il est possible d’examiner les conditions de son emprunt. Certains contrats autorisent la modulation des échéances : diminuer temporairement la mensualité permet de retrouver de la marge, mais rallonge généralement la durée du prêt et augmente les intérêts payés. Un report d’échéances peut également être prévu pour surmonter une difficulté ponctuelle. Là encore, le répit a un coût. Ces dispositifs ne sont ni automatiques ni illimités : leur accès dépend du contrat, de l’accord de la banque et parfois de la durée maximale de remboursement déjà atteinte.

Renégociation, rachat, assurance : comment faire baisser la facture ?

Autre possibilité : profiter d’une baisse des taux pour renégocier son crédit. Cette opération peut réduire la mensualité sans nécessairement prolonger l’emprunt, à condition que le gain compense les éventuels frais. BoursoBank propose notamment, sous conditions d’éligibilité, une renégociation sans frais et entièrement en ligne pour les prêts immobiliers assurés auprès de CNP Assurances. Le capital restant dû doit notamment dépasser 100 000 euros et le crédit avoir plus d’un an. Lorsque les conditions sont réunies, la nouvelle proposition peut être validée depuis l’application, sans démarches lourdes.

Enfin, faire racheter son prêt par un autre établissement ou revoir son assurance emprunteur mérite parfois une simulation. Depuis la loi Lemoine, cette dernière peut être changée à tout moment, sans frais de résiliation, sous réserve de garanties équivalentes. Pour un rachat, en revanche, il faut intégrer les frais de garantie et les éventuelles indemnités de remboursement anticipé avant de comparer les économies promises. L’objectif n’est pas uniquement d’obtenir une mensualité plus basse, mais de retrouver un budget viable sans alourdir excessivement la facture finale. Un crédit stable ne garantit pas des finances sereines. Leur équilibre se vérifie régulièrement.