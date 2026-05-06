Devenir propriétaire en solo : combien faut-il vraiment gagner aujourd’hui ?

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 06/05/2026 à 15:11

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Devenir propriétaire sans co-emprunteur reste possible, à condition de présenter un dossier solide et un projet vraiment adapté à son budget.

Acheter seul n’a plus rien d’un projet marginal. Célibataires, parents solos, jeunes actifs ou investisseurs indépendants sont de plus en plus nombreux à vouloir franchir le cap sans attendre un co-emprunteur. La vraie question n’est donc pas de savoir s’il est possible de devenir propriétaire en solo, mais dans quelles conditions. Une banque ne cherche pas un statut amoureux, elle analyse un dossier : revenus, stabilité professionnelle, charges, apport, reste à vivre et cohérence du projet.

La capacité d’emprunt, vrai point de départ du projet

Il n’existe pas de salaire minimum officiel pour acheter un logement seul. En revanche, le revenu reste le point de départ du calcul. Les banques regardent d’abord la capacité d’emprunt, c’est-à-dire la mensualité que l’emprunteur peut supporter sans fragiliser son budget. En règle générale, l’ensemble des mensualités de crédit ne doit pas dépasser 35 % des revenus nets. Une personne gagnant 2 000 euros par mois pourra donc viser une mensualité maximale autour de 700 euros, à condition de ne pas avoir déjà un crédit auto ou un prêt à la consommation qui vient réduire cette marge.

Ce calcul explique pourquoi deux profils avec le même salaire peuvent obtenir des réponses très différentes. Un CDI hors période d’essai, une ancienneté solide ou un statut de fonctionnaire rassurent davantage qu’une situation professionnelle récente ou irrégulière. Les indépendants, entrepreneurs, intermittents ou salariés en CDD peuvent aussi emprunter, mais ils devront souvent prouver la régularité de leurs revenus sur plusieurs années. Les banques examinent également les autres ressources, comme les revenus locatifs, souvent retenus partiellement pour tenir compte du risque de vacance ou d’impayés.

L’apport personnel, un signal rassurant pour la banque

Le reste à vivre compte presque autant que le taux d’endettement. Une fois la mensualité payée, l’emprunteur doit conserver assez d’argent pour assumer ses dépenses courantes, ses charges, ses assurances, ses déplacements et les imprévus. C’est encore plus vrai lorsqu’on achète seul, car aucun second revenu ne vient amortir une baisse de salaire ou une dépense urgente. Le saut de charge est aussi observé de près : si la future mensualité est proche du loyer actuel, le dossier paraît souvent plus cohérent qu’un projet qui ferait brusquement grimper les dépenses mensuelles.

L’ apport reste un atout majeur , même lorsqu’il n’est pas toujours présenté comme une condition absolue. Dans la pratique, disposer d’environ 10 % du prix du bien permet souvent de couvrir les frais de notaire et les frais annexes. Un apport de 15 %, 20 % ou davantage peut renforcer le dossier, surtout pour un emprunteur solo. Il montre une capacité à épargner, limite le montant à financer et peut ouvrir la voie à de meilleures conditions. À l’inverse, acheter sans apport reste possible dans certains cas, mais demande généralement un profil très solide, des revenus stables et un projet parfaitement calibré.

De la simulation au projet : sécuriser son achat solo

Le bon salaire dépend donc surtout du bien visé . Avec 2 000 euros nets par mois, l’achat peut rester envisageable dans certaines villes, sur de petites surfaces ou avec un apport bien construit. À 2 500 ou 3 000 euros, le champ des possibles s’élargit, sans pour autant gommer les écarts entre territoires. Un studio accessible dans une ville moyenne peut devenir hors de portée dans une grande métropole très tendue. Le secret tient souvent à l’ajustement : choisir une surface réaliste, comparer l’ancien et le neuf, anticiper les travaux, intégrer les frais annexes et ne pas bâtir son projet sur une mensualité trop serrée.

Dans cette phase de préparation, la simulation devient essentielle. BoursoBank permet justement d’estimer en ligne sa capacité d’emprunt, ses mensualités, un rachat de crédit immobilier ou encore un crédit relais. Le crédit immobilier est accessible dès 100 000 euros , sur une durée de 7 à 25 ans, avec une réponse de principe immédiate à la fin du parcours, des frais de dossier à 0 euro, un conseiller dédié et une offre présentée comme faisant partie des taux parmi les plus bas du marché. BoursoBank met aussi en avant une renégociation gratuite et 100 % en ligne lorsque les conditions sont réunies, ainsi qu’une remise de 0,10 % sur le taux pour certains logements classés A ou B au DPE. Pour un acheteur solo, ces outils ne remplacent pas la solidité du dossier, mais ils permettent de poser rapidement les chiffres, de mesurer la faisabilité du projet et d’avancer avec une vision plus nette de son vrai pouvoir d’achat immobilier.