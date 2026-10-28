information fournie par Primaliance • 28/10/2026 à 17:24

Prix de part des SCPI en 2026 : six révisions à la baisse depuis l'été

Entre fin juillet et début septembre 2026, six SCPI ont abaissé leur prix de souscription, avec des reculs compris entre 10,4 % et 16,8 %. Moins fréquentes qu'en 2025, ces révisions concernent pour l'essentiel des SCPI anciennes, exposées aux bureaux, et plusieurs d'entre elles n'en sont pas à leur premier ajustement. Quelles SCPI sont concernées, quels mécanismes expliquent ces baisses et quelles conséquences pour les associés ? Décryptage.

Un calendrier de baisses différent de celui de 2025

Aucune révision avant l'été

En 2025, les ajustements de prix de part s'étaient concentrés sur le début d'année : treize baisses avaient été annoncées au premier trimestre, puis une quatorzième en toute fin d'exercice, selon le décompte effectué par Primaliance à partir des données communiquées par les sociétés de gestion. Le scénario de 2026 diffère : aucune SCPI n'avait modifié son prix à la baisse au premier semestre.

Le mouvement s'est déclenché après la publication des expertises immobilières arrêtées au 30 juin 2026. En l'espace de quelques semaines, six sociétés de gestion ont annoncé une révision de leur prix de souscription.

Des SCPI historiques, majoritairement investies en bureaux

Le profil des véhicules concernés présente des points communs : il s'agit pour la plupart de SCPI créées de longue date, dont le patrimoine est composé en grande partie d'immeubles de bureaux . Ce segment reste confronté à plusieurs contraintes : diffusion du télétravail, hausse des taux d'intérêt depuis 2022 et vacance locative élevée. En Île-de-France, le taux de vacance des bureaux atteint 11,8 % au T3 2026 selon une étude de marché publiée par JLL, acteur international spécialisé dans l’immobilier d’entreprise.

Le rôle de la valeur de reconstitution dans la fixation du prix

Un encadrement réglementaire du prix de souscription

Pour une SCPI à capital variable, le prix de souscription n'est pas fixé librement. Il doit rester dans une fourchette de plus ou moins 10 % autour de la valeur de reconstitution, qui représente le coût qu'il faudrait engager pour reconstituer le patrimoine de la SCPI (valeur d'expertise des immeubles, autres actifs, frais d'acquisition et commissions).

Lorsque les experts immobiliers révisent à la baisse la valeur des immeubles, la valeur de reconstitution diminue à son tour. Si l'écart avec le prix de souscription dépasse 10 %, la société de gestion doit ajuster ce prix. Elle peut aussi décider de le baisser avant d'atteindre ce seuil.

Surcote et décote : deux notions à connaître

On parle de surcote lorsque le prix de souscription est supérieur à la valeur de reconstitution, et de décote dans le cas inverse. Ces indicateurs figurent dans les bulletins trimestriels et rapports annuels des SCPI. Ils permettent d'apprécier l'écart entre le prix payé par un nouvel associé et la valeur estimée du patrimoine à une date donnée.

Amundi Immobilier : un quatrième ou cinquième ajustement depuis 2023

Génépierre, Edissimmo et Rivoli Avenir Patrimoine

Le 28 août 2026, Amundi Immobilier a annoncé la baisse du prix de souscription de trois de ses SCPI :

La société de gestion avance les mêmes motifs que lors des précédentes révisions : l'effet du télétravail et de la remontée des taux sur la valorisation des bureaux. Au 30 juin 2026, les valeurs de reconstitution révisées plaçaient ces trois SCPI en surcote de 17,3 % (Génépierre), 14,2 % (Edissimmo) et 12,0 % (Rivoli Avenir Patrimoine), soit au-delà de la limite réglementaire de 10 %.

Elysées Pierre, Praemia Hôtels Europe, Efimmo 1 : des situations distinctes

Elysées Pierre : la baisse la plus marquée de l'année

Chez HSBC REIM, Elysées Pierre a réduit son prix de souscription de 660 € à 549 € par part le 3 août 2026, soit −16,82 % (prix de retrait : 516,06 €). C'est sa troisième baisse depuis 2023, pour un recul cumulé de 33,45 % en trois ans. Selon la société de gestion, la valeur d'expertise du patrimoine a diminué de 7,98 % au 30 juin 2026, avec un impact plus fort sur les actifs exposés à la vacance. La valeur de reconstitution est passée de 641,49 € fin 2025 à 583,41 €. Pour la suite, HSBC REIM indique s'appuyer sur des cessions ciblées et sur un financement de 130 millions d'euros mis en place en mars.

Praemia Hôtels Europe : un ajustement décidé sans contrainte réglementaire

Praemia Hôtels Europe (anciennement Primofamily) a abaissé son prix de souscription de 204 € à 180 € au 31 juillet 2026, soit −11,76 % (valeur de retrait : 163,80 €). Avec une valeur de reconstitution de 199,01 €, la surcote de l'ancien prix ne dépassait pas 2,5 %. Le bulletin trimestriel explique ce choix par la volonté de favoriser une reprise des souscriptions : la collecte était nulle au deuxième trimestre, et le nombre de parts en attente de retrait est passé de 120 187 à 168 555 en trois mois, soit 13,64 % du capital.

Efimmo 1 : une surcote proche du seuil

Gérée par Sofidy, Efimmo 1 a ramené son prix de souscription de 212 € à 190 € au 1er septembre 2026, soit −10,38 % (prix de retrait : 171 €). Sa valeur de reconstitution est passée de 197,32 € fin 2025 à 189,34 € au 30 juin 2026, ce qui portait la surcote à 11,97 %. Sur six mois, les parts en attente de retrait ont progressé de 16 %, pour atteindre 466 115 parts.

Des prix réalignés sur la valeur du patrimoine

Une marge de manœuvre face aux prochaines expertises

Quatre des six SCPI ont fixé leur nouveau prix à un niveau proche de leur valeur de reconstitution, alors qu'un retour sous le seuil de 10 % de surcote aurait suffi. Elysées Pierre et Praemia Hôtels Europe affichent désormais une décote, de 5,9 % et 9,6 % respectivement. Ce positionnement donne aux sociétés de gestion une marge en cas de nouvelle baisse des expertises.

Les valeurs arrêtées au 31 décembre 2026 constitueront la prochaine étape. Dans un marché des bureaux qui reste tendu, un nouveau recul des valeurs de reconstitution, et donc de nouvelles baisses de prix début 2027, ne peut être exclu.

Quelles conséquences pour les associés ?

Une baisse du prix de souscription a des effets différents selon la situation de chacun :

Sur le taux de distribution, un prix de part plus bas augmente mécaniquement ce ratio à dividende constant, puisque le taux de distribution rapporte les dividendes bruts versés au prix de part au 1er janvier. Cette hausse apparente ne reflète pas une amélioration des revenus locatifs et doit être lue avec le taux de rendement interne (TRI) sur 5 ou 10 ans, qui intègre la variation du prix de part.

Ces révisions montrent aussi que les ajustements de prix ne règlent pas, à eux seuls, la question de la liquidité : lorsque les demandes de retrait excèdent les souscriptions, la revente des parts peut prendre du temps ou s'effectuer à un prix inférieur au prix d'acquisition.

Les points de vigilance avant d'investir

Avant toute souscription, plusieurs éléments méritent d'être examinés dans la documentation de chaque SCPI (note d'information, document d'informations clés, bulletins trimestriels, rapport annuel) : écart entre prix de souscription et valeur de reconstitution, historique du prix de part sur 5 à 10 ans, taux d'occupation financier, volume de parts en attente de retrait, composition du patrimoine et niveau des frais (souscription, gestion, cession). L'adéquation du placement à son profil, à ses objectifs et à son horizon de détention reste un préalable.

Sources : Bulletins d'information du 1er semestre 2026 d'Amundi Immobilier (Génépierre, Edissimmo, Rivoli Avenir Patrimoine) et de HSBC REIM (Elysées Pierre), bulletin trimestriel du 2e trimestre 2026 de Praemia REIM France (Praemia Hotels Europe), communication de Sofidy (Efimmo 1). Données au 30 juin 2026 sauf mention contraire.

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier [et du cours des devises]. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.