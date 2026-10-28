information fournie par Primaliance • 28/10/2026 à 17:09

SCPI Cœur de Régions au 2ème trimestre 2026 : dividende inchangé, taux d’occupation proche de 94 %

La SCPI Cœur de Régions, gérée par Sogenial Immobilier, a publié son bulletin trimestriel d'information n° 31, portant sur la période d'avril à juin 2026. Le prix de part et l'acompte trimestriel restent identiques, la collecte se poursuit et aucune part n'est en attente de retrait à ce stade. Le taux d'occupation financier, quelques départs de locataires et la part élevée des bureaux dans le patrimoine invitent toutefois à une lecture nuancée. Tour d'horizon des indicateurs à connaître.

Une SCPI diversifiée à dominante régionale

Un patrimoine réparti sur 94 immeubles

Créée en 2018 (visa AMF n° 18-31), Cœur de Régions est une SCPI à capital variable qui investit dans plusieurs classes d'actifs, principalement en dehors de l'Île-de-France. Au 30 juin 2026, son patrimoine compte 94 biens pour une surface totale de 245 560 m², loués à 198 entreprises. En valeur, 86,7 % des actifs se situent en régions et 13,3 % en Île-de-France.

La répartition par typologie, exprimée en valeur, est la suivante :

Les bureaux représentent ainsi près de la moitié du patrimoine. Ce segment traverse une période difficile sur le marché français, avec des délais de relocation plus longs et des valeurs sous pression, même si la situation varie selon les villes et la qualité des immeubles. Le marché immobilier fluctue, et une exposition sectorielle marquée peut peser sur les revenus comme sur la valeur des parts.

Une concentration locative à prendre en compte

Les cinq premiers locataires pèsent 21,40 % des loyers : ELC (groupe Chopard, 5,30 %), Enedis (5,16 %), Locaposte (4,56 %), B&M (3,94 %) et Buffalo Grill (2,44 %). La durée résiduelle moyenne des baux (WALB) atteint 4,09 ans. Cette mutualisation entre un grand nombre de locataires dilue le risque lié à la défaillance de l'un d'eux, sans l'éliminer.

Des indicateurs locatifs contrastés

Taux d'occupation financier de 93,65 %

Le taux d'occupation financier (TOF), qui rapporte les loyers facturés aux loyers qui seraient perçus si tout le patrimoine était loué, s'établit à 93,65 % au 2ème trimestre 2026. S'y ajoutent 0,18 % de surfaces sous franchise ou palier de loyer, tandis que 6,17 % des loyers potentiels correspondent à des locaux en recherche de locataire. Le taux d'occupation physique, calculé sur les surfaces, ressort à 94,27 %.

Les loyers perçus sur le trimestre s'élèvent à 6,72 millions d'euros, pour un taux de recouvrement de 96,6 %. Ce dernier chiffre signifie qu'une partie des loyers facturés n'a pas été encaissée à la date de clôture du trimestre.

Entrées et sorties de locataires

Le trimestre a été marqué par plusieurs mouvements :

Ces départs illustrent un risque propre à l'immobilier locatif : une vacance qui se prolonge réduit les revenus de la SCPI, et donc potentiellement les sommes distribuées aux associés.

Distribution et performances : des chiffres à lire sur plusieurs années

Un acompte de 10,29 € par part

L'acompte versé au titre du 2ème trimestre 2026 s'élève à 10,29 € par part, montant identique à celui des trois trimestres précédents. Il se compose de 10,16 € de revenus fonciers et de 0,13 € de revenus financiers. La part des revenus financiers recule depuis un an (0,23 € au 3ème trimestre 2025), ce qui peut refléter un niveau de trésorerie placée ou de rémunération plus faible.

Taux de distribution et TRI

Prix de part, frais et liquidité

Un prix de 664 € inférieur à la valeur de reconstitution

Le prix de souscription reste fixé à 664 € par part. La valeur de reconstitution au 31 décembre 2025, qui correspond au coût qu'il faudrait engager pour reconstituer le patrimoine à l'identique, s'élève à 683,82 €. Le prix se situe donc environ 2,9 % en dessous, à l'intérieur de la fourchette réglementaire de plus ou moins 10 % (entre 615,44 € et 752,20 €). La valeur de réalisation, qui reflète la valeur de vente estimée des actifs diminuée des dettes, s'établit à 548,77 €. Ces valeurs reposent sur des expertises et peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse lors des prochaines évaluations.

Des frais d'entrée de 12 % TTC

Le prix de 664 € inclut une commission de souscription de 12 % TTC, soit 79,68 € par part. La valeur de retrait, c'est-à-dire le montant perçu par un associé qui demande le remboursement de ses parts, s'établit ainsi à 584,32 €, soit 12 % de moins que le prix payé. À ces frais d'entrée s'ajoutent une commission de gestion prélevée chaque année et des frais forfaitaires en cas de cession ou de mutation (120 € TTC par dossier), dont le détail figure dans la note d'information.

Collecte, retraits et endettement

Au 2ème trimestre 2026, 12 535 parts ont été souscrites, soit plus de 8,3 millions d'euros, et 3 761 parts ont été retirées. Aucune part n'était en attente de retrait au 30 juin 2026. La capitalisation atteint 441,5 millions d'euros pour 10 208 associés. L'effet de levier, mesuré par le ratio d'endettement, s'établit à 9,71 %.

L'absence de parts en attente constitue une information sur la situation au 30 juin 2026. Elle ne garantit pas la liquidité future : les retraits sont compensés par les nouvelles souscriptions, et Sogenial Immobilier ne garantit pas le rachat des parts.

Acquisition du trimestre et projets

Cœur de Régions a acquis en juin 2026 un restaurant de 635 m² loué à Buffalo Grill à Beauvais, pour 2,3 millions d'euros acte en main. Le rendement à l'acquisition annoncé, soit le rapport entre le loyer net annuel et le coût total d'acquisition, est de 7,42 %. Ce taux n'est pas garanti et ne doit pas être confondu avec le taux de distribution de la SCPI.

La société de gestion fait par ailleurs état d'une opportunité sous promesse (8,2 millions d'euros), de trois en exclusivité (17 millions d'euros) et de six à l'étude (58 millions d'euros). Ces projets restent soumis à des conditions suspensives et peuvent ne pas aboutir.

Les points de vigilance avant d'investir

Avant toute souscription, il convient de consulter la documentation réglementaire de la SCPI (note d'information, document d'informations clés, bulletins trimestriels, rapport annuel) et de garder à l'esprit les éléments suivants :

L'adéquation du placement à sa situation patrimoniale et à son profil de risque reste un préalable. En cas de financement à crédit, l'emprunt engage l'investisseur et doit être remboursé, quel que soit le niveau des revenus perçus ou l'évolution de la valeur des parts. Le démembrement de propriété, une option d’investissement décrite dans le bulletin d’information, réduit en outre la liquidité des parts pendant toute la durée du démembrement.

Source : Sogenial Immobilier, bulletin trimestriel d'information n° 31 de la SCPI Cœur de Régions, 2ème trimestre 2026. Données au 30 juin 2026 sauf mention contraire.

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier [et du cours des devises]. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.