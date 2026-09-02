PER à 70 ans : le fisc précise comment sauver ses plafonds de déduction

information fournie par Mingzi • 02/09/2026 à 08:27

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Bonne nouvelle pour les épargnants qui approchent de leurs 70 ans : l'avantage fiscal du Plan d'épargne retraite (PER) ne disparaît pas dès le 1er janvier de l'année anniversaire. Et, pour les couples, les plafonds encore disponibles peuvent même conserver un intérêt jusqu'à la fin de cette année charnière.

Une nouvelle frontière fiscale à 70 ans

La loi de finances pour 2026 a changé la donne pour les détenteurs d'un PER. Depuis le 1er janvier, les versements effectués lorsque le titulaire du plan est âgé de 70 ans ou plus ne sont plus déductibles de son revenu imposable. L'administration fiscale a précisé les modalités d'application de cette mesure dans une mise à jour du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) publiée le 10 août 2026.

Premier enseignement, et non des moindres : c'est la date exacte du 70e anniversaire qui compte, et non l'année civile. Une personne qui fête ses 70 ans le 15 octobre peut donc encore effectuer un versement déductible jusqu'au 14 octobre, sous réserve de disposer d'un plafond de déduction suffisant.

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Autrement dit, l'année des 70 ans n'est pas fiscalement perdue. Mais le calendrier devient essentiel.

Les anciens plafonds restent mobilisables

Le « plafond PER » correspond au montant maximal de versements qu'un contribuable peut déduire de son revenu imposable. Lorsqu'il n'est pas entièrement utilisé, le reliquat peut être conservé pour les années suivantes.

La loi de finances pour 2026 a d'ailleurs porté cette durée de report de trois à cinq ans. Attention toutefois : cette extension est progressive. En 2026, les versements peuvent encore utiliser le plafond de l'année, complété des reliquats disponibles de 2023, 2024 et 2025. Les plafonds créés à partir de 2026 pourront, eux, être conservés jusqu'à cinq ans.

Pour une personne qui atteint 70 ans en 2026, ces réserves de déduction peuvent donc être mobilisées à condition que le versement soit réalisé avant son anniversaire.

Pour les couples, une année supplémentaire à exploiter

La principale précision apportée cet été concerne les couples mariés ou pacsés imposés ensemble. Ils peuvent demander la mutualisation de leurs plafonds PER : les droits à déduction des deux conjoints sont alors regroupés.

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Le BOFiP indique que cette mutualisation ne devient « sans objet » qu'à compter de l'année suivant celle où l'un des conjoints atteint 70 ans.

Prenons un couple dont Monsieur fête ses 70 ans en septembre 2026 tandis que Madame est plus jeune. Pour l'imposition des revenus 2026, la mutualisation reste possible. Madame peut donc, sous les règles habituelles d'imputation, utiliser sur son propre PER des plafonds encore disponibles dans le couple, y compris ceux provenant de son conjoint. En revanche, selon la doctrine publiée par l'administration, cette possibilité disparaîtra à compter de 2027.

Un rendez-vous fiscal à ne pas manquer

Cette précision transforme l'année des 70 ans en véritable année de transition. Pour les contribuables disposant d'importants reliquats de plafonds, quelques mois peuvent faire une différence sensible sur la facture fiscale. Il reste donc utile de vérifier, avant tout versement, les plafonds encore disponibles sur les derniers avis d'impôt et, pour les couples, l'intérêt d'une mutualisation.