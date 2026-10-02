Comment bien investir dans les voitures de collection?

information fournie par Le Particulier • 02/10/2026 à 08:00

Voitures de collection: un placement plaisir qui exige une sélection rigoureuse de modèles recherchés, ainsi qu’une bonne anticipation des frais d’entretien et d’assurance. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Quels modèles privilégier pour sécuriser son achat?

Modèle, état et historique du véhicule: la checklist du collectionneur



Ticket d’entrée: une voiture de collection pour moins de 5000 euros, c’est possible?

Coût de détention: gare aux frais cachés

Un rêve de petit garçon. Selon la Fédération française des véhicules d’époque (FFVE), les hommes représentent 97,1% des collectionneurs de voitures anciennes, contre seulement 2,9% de collectionneuses. Environ 40% d’entre eux ont entre 45 et 60 ans. Ils déclarent (57,3%) détenir une seule voiture mais les plus passionnés (5%) en possèdent plus de dix! Tous partagent tous la même passion des belles mécaniques mais certains se tournent aussi vers les voitures anciennes pour diversifier leur patrimoine, au même titre que l’or ou le vin. Contrairement à ce dernier placement, il leur est toutefois possible d’en profiter, que ce soit lors d’un rallye ou d’une simple balade. Mais est-ce pour autant un bon investissement?

Quels modèles privilégier pour sécuriser son achat?

Porsche, Ferrari, Jaguar ou Aston Martin figurent parmi les marques les plus prisées des collectionneurs. Par exemple, durant une vente aux enchères organisée par la maison Aguettes au printemps 2026, une Ferrari 599 GTO de 2010 a été adjugée pour un montant 850.000 euros. Mais des modèles plus populaires peuvent eux aussi voir leur côte s’envoler lorsqu’ils sont rares ou dans un état exceptionnel. Durant cette même vente, une Renault 5 TL de 1982, estimée entre 5000 et 10.000 euros, est ainsi partie pour plus de 54.000 euros. En parfait état, elle affichait seulement 12km au compteur, sa propriétaire étant peu à l’aise au volant. Autre exemple marquant, citons cette rarissime Citroën Traction 15 Six Cabriolet de 1946 vendue plus de 600.000 euros en 2015!

Pour réussir son investissement, il est donc important de suivre l’évolution du marché, de s’intéresser à l’histoire de l’automobile, de suivre les ventes aux enchères et d’étudier les cotes des véhicules sur les sites spécialisés. Mais on n’est jamais à l’abri d’une mauvaise surprise. En 2024, la même Citroën Traction de 1946 était estimée entre 300.000 et 500.000 euros seulement. Un montant jugé pourtant encore trop important puisqu’elle n’avait pas trouvé preneur. La rentabilité des voitures de collection n’est donc pas assurée et leur revente, incertaine, peut aussi être longue. C’est d’ailleurs pourquoi ce placement plaisir doit représenter une part limitée de ses investissements.

Modèle, état et historique du véhicule: la checklist du collectionneur

Outre son âge, différents critères influent sur la valeur des véhicules anciens:

La marque et surtout le modèle, certains bénéficiant d’une demande soutenue.

La rareté, directement lié au nombre d’exemplaires produits a une incidence directe sur la cote,

L’état général de la voiture, il faut vérifier la carrosserie, la mécanique et demander le carnet d’entretien et les factures.

Le kilométrage, plus il est faible et, en général, plus la voiture est chère,

Son pedigree: par exemple, un véhicule ayant appartenu à une célébrité se vendra plus cher.

Ticket d’entrée: une voiture de collection pour moins de 5000 euros, c’est possible?

Dans le jargon des collectionneurs, on les appelle des youngtimers. Ces véhicules produits dans les années 1980 et 1990 bénéficient d’une forte nostalgie auprès du public. Et elles commencent à attirer les collectionneurs. Normal, si elles sont bien conservées, elles pourraient un jour voir leur cote grimper.

Parmi ces voitures à moins de 5000 euros, la Twingo a été l’un des best-sellers de Renault. La marque au losange en a écoulé 2,6 millions d’exemplaires entre 1992 et 2007. Sa première version est particulièrement recherchée. Toujours produite, la Golf est le plus gros succès commercial de Volkswagen, avec 36 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. La Golf 5, réputée pour sa qualité de fabrication et sa tenue de route, est une bonne voiture d’occasion. Mais pour espérer la revendre un jour beaucoup plus cher, il faudra trouver un modèle en bon état et présentant un faible kilométrage.

Comme pour les plus anciennes des voitures, les youngtimers doivent être achetées dans leur état d’origine et sans ajout trop voyant. Si ces conditions sont respectées, elles pourront un jour prétendre au rang de voitures de collection. Mais il faudra encore les entretenir régulièrement et les conserver dans un garage à l’abri des intempéries et même, si leur prix décolle un jour, à l’abri des regards indiscrets...

A savoir: Comme les objets d’art, les voitures de collection sont soumises à taxation en cas de revente. A défaut, une taxe forfaitaire de 6,5% s’applique sur le montant total de la vente. Mais il est possible de demander à être taxée uniquement sur la plus-value, à un taux de 36.2%/ seules les voitures vendues moins de 5000 euros sont exonérées de taxation.

Coût de détention: gare aux frais cachés

Le prix d’achat représente seulement une partie de son investissement. Une voiture de collection doit être entretenue régulièrement, même lorsqu’elle roule peu, afin d‘éviter l’usure des joints, de la batterie ou des pneumatiques. À cela s’ajoutent les révisions et le coût de remplacement de certaines pièces devenues rares.

L’assurance est un autre poste de dépense à prendre en considération, même si le prix des contrats est souvent inférieur à celui des voitures du quotidien. La plupart des contrats collection prévoient en effet un usage limité du véhicule et imposent souvent son stationnement dans un garage fermé, limitant les risques d’accident et de vol. Les collectionneurs possédant plusieurs véhicules devront alors louer des boxes individuels ou solliciter des sociétés spécialisées dans le gardiennage de véhicules de collection. Certaines proposent des prestations sur-mesure (espace chauffé, charge de batterie, option roulage, etc.) pouvant atteindre plusieurs centaines d’euros par mois.