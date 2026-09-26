Investir dans les montres Swatch: un bon plan?

information fournie par Le Particulier • 26/09/2026 à 08:00

Montres Swatch: éditions limitées, collaborations et prix accessibles attirent les collectionneurs. Certains modèles peuvent générer une plus-value à la revente. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Des montres fantaisie devenues cultes

Les éditions limitées sont recherchées

Les modèles «Swatch Art Special» sont prisés des collectionneurs

Faut-il miser sur les collaborations avec les marques haut de gamme?

Des montres fantaisie devenues cultes

La marque Swatch a un positionnement unique au sein de l’industrie horlogère. En 1983, Nicolas Hayek décide de proposer une montre peu coûteuse mais de qualité pour se démarquer des montres à quartz asiatiques. Les créations colorées aux prix abordables apportent de la légèreté et de l’originalité dans un univers très codifié. Les premiers modèles, comme la Swatch GB 101, rencontrent un vif succès. Ils sont suivis de nombreuses déclinaisons devenues cultes comme les séries Irony, Swatch x Peanuts et Big Bold.

40 ans plus tard, Swatch conserve sa popularité et les modèles vintage font le bonheur des collectionneurs. On trouve facilement des montres de seconde main pour quelques dizaines d’euros. Il faut compter entre 100 et 200 euros en moyenne pour une montre neuve. Contrairement aux marques de haute horlogerie, la valeur intrinsèque des montres Swatch est relativement faible. Elle ne réside ni dans les matériaux ni dans les mécanismes, mais dans l’originalité et la rareté des modèles.

Les éditions limitées sont recherchées

Depuis ses origines, la marque Swatch joue sur la rareté et l’originalité. Elle imagine de nouvelles collections à chaque saison, et multiplie les éditions limitées. On peut citer par exemple:

- Les tout premiers modèles Swatch Originals des années 1980 sont de plus en plus difficiles à trouver. Les montres en bon état, dont le mécanisme fonctionne toujours, peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros.

- Le modèle Trésor Magique se distingue par son boîtier en platine. Produit à 12.999 exemplaires en 1993, cette série peut atteindre plusieurs milliers d’euros. Sur le site spécialisé Chrono 24, les prix s’échelonnent de 2400 à 3200 euros.

- La série Limelight comporte de petits diamants dans le cadrant.

- Le modèle Pago Pago de 1986 se négocie plusieurs centaines d’euros.

- Swatch a produit plusieurs éditions limitées en lien avec l’actualité sportive ou la pop culture. En 1996, la marque a commercialisé un set de 3 montres en or, argent et bronze à 618 exemplaires pour les JO d’Atlanta. Il est proposé à 16.000 euros sur le site Chrono 24.

- L’édition limitée Dragon Ball Z, produite à 997 exemplaires, se compose d’un coffret de 8 montres. Sa valeur dépasse les 2000 euros sur les sites de revente.

- La gamme Irony se caractérise par des boîtiers en acier inoxydable ou en aluminium. La marque a imaginé le modèle Irony 2Q en hommage au personnage de «Q» dans la saga James Bond. La montre a été commercialisée en 2020 à l’occasion de la sortie du film No Time To Die .

Les modèles «Swatch Art Special» sont prisés des collectionneurs

Swatch collabore régulièrement avec des artistes contemporains et des institutions culturelles pour créer des modèles originaux.

- La première édition limitée a été créée en 1985 par l’artiste Kiki Picasso. Elle a été produite à 140 exemplaires, tous uniques. Un collectionneur a déboursé 22.000 dollars pour en acquérir un modèle.

- Le modèle Jellyfish créé par Andrew Logan en 1985 se démarque par son cadran transparent. L’un de ces garde-temps a été adjugé 10.300 dollars lors d’une vente aux enchères.

- En 1986, l’artiste Keith Haring a imaginé quatre modèles pop et colorés pour Swatch. Il s’agit de l’une des éditions limitées les plus recherchées aujourd’hui, avec des prix atteignant plusieurs milliers d’euros.

- Parmi les autres artistes de renom ayant collaboré avec la marque suisse, on peut citer Annie Leibovitz, Yoko Ono, l’architecte Renzo Piano, la créatrice de mode Vivienne Westwood ou les sculpteurs italiens Arnaldo Pomodoro et Mimmo Paladino.

- Swatch a également collaboré avec les plus grands musées du monde (MoMA, Louvre, Centre Pompidou, Rijksmuseum d’Amterdam, Château de Versailles…) pour réinterpréter des chefs d’œuvre de l’histoire de l’art.

Faut-il miser sur les collaborations avec les marques haut de gamme?

Au cours des dernières années, Swatch s’est associée à plusieurs reprises à des marques horlogères de luxe :

- En 2022, Swatch a dévoilé la MoonSwatch, une variante de la légendaire Speedmaster Professional Moonwatch d’Omega, déclinée dans 11 coloris.

- En 2023, la marque a collaboré avec Blancpain pour lancer la Scuba Fifty Fathoms. Cette collection célèbre le 70e anniversaire de la Blancpain Fifty Fathoms, la première montre de plongée moderne. Cinq variantes sont proposées.

- En mai 2026, Swatch a réinterprété l’un des modèles phares de la marque Audemars Piguet, la Royal Oak, rebaptisée Royal Pop. La montre combine le design de la Royak Oak avec le concept modulaire de la Swatch Pop. Elle se présente comme un objet hybride pouvant être porté de multiples façons grâce à ses lanières en cuir.

Ces modèles peuvent intéresser à la fois les collectionneurs de montres de luxe [CN4] et les amateurs d’horlogerie attirés par ces montres plus abordables. La question à se poser avant d’investir est de savoir s’il s’agit d’une série limitée.

- Les montres MoonSwatch de 2022 sont toujours disponibles en boutique aujourd’hui. Swatch propose régulièrement de nouvelles déclinaisons.

- Le lancement de la Royal Pop a donné lieu à une ruée dans les boutiques. Les montres, achetées entre 385 et 400 euros, ont par la suite été revendues plusieurs milliers d’euros sur les sites de seconde main. Pourtant, la marque a annoncé que la production serait limitée dans le temps, mais que les acheteurs disposaient de plusieurs mois pour l’acquérir. Il n’y a donc pas d’intérêt à acheter une montre à des prix pharaoniques sur des sites de seconde main. De plus, cette relative abondance pourrait limiter la plus-value potentielle au moment de la revente. En résumé, les épargnants en quête d’un placement plaisir doivent se baser sur la rareté et le niveau de la demande pour une variante ou un coloris pour guider leurs choix d’investissement, car ce sont ces éléments qui déterminent le potentiel de valorisation à long terme.