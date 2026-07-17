Le crédit lombard BoursoBank, une solution patrimoniale sur-mesure

information fournie par BoursoBank • 17/07/2026 à 14:02

Le crédit lombard BoursoBank est un outil patrimonial réservé aux clients BoursoFirst (Crédits: Adobe Stock)

Dans le cadre de son programme BoursoFirst, dédié à ses clients premium, BoursoBank fait évoluer son de crédit lombard avec une offre, plus simple, plus flexible et pensée pour accompagner les projets d'investissements de ses clients dans la durée.

A partir de 101.000 et jusqu'à deux millions d'euros, durée d'emprunt au choix entre un et dix ans, souscription depuis un mobile : le crédit lombard BoursoBank s'adapte pour répondre toujours mieux aux attentes des clients patrimoniaux.

Le crédit lombard, comment ça marche ?

Il s'agit d'un crédit «in fine», c'est-à-dire que vous en remboursez chaque trimestre les intérêts (dont le montant est fixe et déductible des impôts si vous utilisez les fonds empruntés pour investir dans des SCPI) puis le capital en une traite, au terme de la durée prévue ou bien par anticipation.

Pour garantir le remboursement de votre prêt in fine, vous devez le «nantir», c'est-à-dire mettre l'un de vos placements, comme une assurance-vie par exemple, en garantie pendant toute la durée de votre crédit lombard.

Bon à savoir : avec le crédit lombard BoursoBank, vous pouvez emprunter jusqu'à 50% de la valorisation de vos avoirs financiers éligibles à la couverture.

Cette solution est souvent utilisée dans une logique patrimoniale, notamment pour financer un investissement tout en conservant ses placements existants, car elle comporte de nombreux avantages :

Les intérêts sont fixes et ils peuvent être déductibles des impôts dans certains cas, par exemple si les fonds empruntés ont servi à investir dans des SCPI.

et ils peuvent être déductibles des impôts dans certains cas, par exemple si les fonds empruntés ont servi à investir dans des SCPI. Si l'emprunteur place la somme empruntée, par exemple en investissant dans des SCPI, il en tire des revenus.

Le placement de nantissement, par exemple une assurance-vie, continue de «travailler» et de rapporter des intérêts à l'emprunteur pendant toute la durée de vie du crédit lombard.

À lire aussi | C’est quoi un crédit in fine ?

À lire aussi | Crédit lombard : Les clés pour financer vos projets en profitant de vos placements

Un crédit lombard BoursoBank encore plus simple et flexible

En exclusivité pour ses clients patrimoniaux adhérents de BoursoFirst , BoursoBank fait évoluer son offre de crédit lombard :

Un emprunt accessible dès 101.000 euros et jusqu'à 2 millions d'euros.

et jusqu'à 2 millions d'euros. Une durée de crédit modulable entre 1 et 10 ans en fonction de votre projet patrimonial.

en fonction de votre projet patrimonial. Une souscription simple, sans justificatifs d'utilisation des fonds, et accessible en quelques clics depuis l'app BoursoBank.

sans justificatifs d'utilisation des fonds, et accessible en quelques clics depuis l'app BoursoBank. Un taux fixe tout au long du crédit.

tout au long du crédit. Vous pouvez détenir deux crédits lombards en même temps, nantis avec des placements distincts.

en même temps, nantis avec des placements distincts. Vous conservez la pleine gestion des placements que vous nantissez (achat/vente), à condition de maintenir un ratio de couverture minimum de 180% du montant emprunté.

(achat/vente), à condition de maintenir un ratio de couverture minimum de 180% du montant emprunté. Le crédit lombard est exclusivement réservé aux clients adhérents à BoursoFirst

Vous pouvez emprunter jusqu'à 50% de vos encours éligibles détenus chez BoursoBank : par exemple, pour un client qui détient une assurance-vie BoursoVie de 200.000 € + un compte-titres de 80.000 € dont 60.000 € en valeurs éligibles au nantissement : ses avoirs éligibles représentent 280.000 €, dont 260.000 € d'avoirs éligibles à la garantie. Il peut donc emprunter 130 000 €.

(1) Consultez les valeurs éligibles au nantissement sur la page crédit Lombard.

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