Comment continuer à épargner même quand on dépense plus l’été

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 17/07/2026 à 10:28

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Les mois d’été bousculent les habitudes financières. Sans se priver, il est pourtant possible de conserver une dynamique d’épargne.

Les vacances modifient souvent l’équilibre d’un budget. Les dépenses ordinaires continuent, tandis que s’ajoutent le transport, l’hébergement, les sorties, les repas pris dehors et les petits achats imprévus. Dans ce contexte, l’épargne est fréquemment le premier poste que l’on met en pause. Pourtant, il n’est pas nécessaire de choisir entre profiter de l’été et préserver ses habitudes financières. Le plus efficace consiste à réduire temporairement son effort plutôt qu’à l’interrompre, puis à organiser ses versements pour qu’ils ne dépendent pas de la motivation du moment.

Séparer le budget des vacances de son épargne

Avant le départ, il faut distinguer trois enveloppes : les charges habituelles, le budget du séjour et l’épargne de précaution. Cette dernière ne devrait pas servir à financer les restaurants ou les activités, puisqu’elle reste destinée aux dépenses réellement imprévues, comme une panne ou une réparation urgente. Le budget vacances doit, lui, intégrer les frais déjà réglés et ceux qui surviendront sur place. Une fois cette estimation posée, il devient plus simple de déterminer une somme d’épargne réaliste pour juillet ou août, même si elle est inférieure à celle des autres mois.

L’automatisation reste le meilleur moyen de conserver le rythme. Programmer un virement permanent juste après le versement du salaire permet de mettre l’argent de côté avant qu’il ne se disperse dans les dépenses courantes. La somme n’a pas besoin d’être élevée : 20, 30 ou 50 euros maintiennent l’habitude et évitent de repartir de zéro à la rentrée. Lorsque le budget est plus serré , mieux vaut diminuer le virement pendant quelques semaines que le supprimer. Il pourra ensuite retrouver son niveau habituel dès septembre, sans nouvelle décision à prendre.

Choisir un placement adapté à un projet de court terme

Pendant le séjour, un suivi léger suffit pour éviter que les petites dépenses ne s’accumulent. Consulter régulièrement son compte et se fixer un montant par jour ou par grande catégorie permet de repérer rapidement un écart. Les économies réalisées peuvent alors être transférées vers l’épargne : un restaurant remplacé par un pique-nique, une activité moins chère ou un trajet optimisé deviennent autant de petites sommes conservées. Les rentrées exceptionnelles, comme une prime, un remboursement ou le produit de la vente d’objets inutilisés, peuvent également renforcer l’épargne sans réduire le budget consacré aux vacances .

Le support choisi doit correspondre à l’horizon du projet. Pour une somme susceptible d’être utilisée à court terme, un livret disponible et sans risque en capital est généralement plus adapté qu’un placement de long terme. Chez BoursoBank , le Livret A, le Livret d’Épargne Populaire pour les personnes éligibles et le LDDS permettent de conserver une épargne accessible, sans frais et défiscalisée. Le Livret Bourso+ constitue une autre solution pour une épargne disponible à tout moment, sécurisée et sans plafond de versement. L’ouverture d’un compte bancaire peut être nécessaire pour accéder à certains produits.

Préserver l’habitude plutôt que viser la performance

Tous les placements ne répondent cependant pas au même besoin. Un compte à terme offre une rémunération fixée à l’avance sur une durée déterminée, mais il suppose de pouvoir immobiliser la somme selon les conditions prévues. Le PEL et le CEL s’inscrivent davantage dans la préparation d’un projet immobilier ou de travaux. Quant aux placements de long terme, comme l’assurance-vie ou le PEA, ils ne devraient pas être utilisés comme une simple réserve pour financer l’été : un retrait mal anticipé peut contrarier la stratégie initiale et, selon le produit, réduire l’intérêt fiscal de la détention dans la durée.

Continuer à épargner pendant l’été repose donc moins sur un effort important que sur des automatismes bien réglés. Une somme modeste versée régulièrement, une enveloppe vacances séparée et un support adapté suffisent à préserver la dynamique. À la rentrée, il est utile de faire le bilan, de reconstituer si nécessaire l’épargne de précaution et d’ajuster le virement permanent. Cette continuité évite le sentiment de devoir tout recommencer en septembre et permet de préparer progressivement les prochains projets, y compris les vacances de l’année suivante, sans transformer les congés en période de restriction permanente ou de surveillance constante de chaque dépense.