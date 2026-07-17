information fournie par Boursorama avec LabSense • 17/07/2026 à 08:30

Vendre ou louer son bien avant la retraite : quel arbitrage selon votre patrimoine ? / iStock.com - Nanci Santos

La retraite change le rôle de votre patrimoine immobilier

Le passage à la retraite entraîne généralement une diminution sensible des revenus par rapport à la période d'activité. Mais parallèlement, les dépenses liées à la propriété ne disparaissent pas. Taxe foncière, entretien, travaux ou encore charges continuent de peser sur le budget. Et pour de nombreux propriétaires, le logement représente l'essentiel de leur patrimoine. Ainsi, une grande partie de leur richesse est immobilisée dans un bien qui ne génère aucun revenu tant qu'il est occupé. Cette réalité pousse certains retraités à repenser leur stratégie patrimoniale avant même le départ à la retraite, afin d'éviter de devoir prendre une décision dans l'urgence en cas de changement de situation.

Vendre pour récupérer un capital et alléger son quotidien

La vente d'un bien immobilier permet avant tout de disposer rapidement d'un capital important. Cette somme peut servir à financer un nouveau projet de vie, acheter un logement plus adapté, aider ses proches ou compléter son épargne afin de générer des revenus supplémentaires. Vendre présente également l'avantage de simplifier la gestion du patrimoine. En effet, le propriétaire n'a plus à assumer les frais d'entretien ni les charges liées au logement. Cette solution peut aussi faciliter un déménagement vers une région plus agréable ou un logement mieux adapté au vieillissement. En revanche, cette décision n'est pas sans contrepartie. La vente entraîne des frais, notamment ceux liés à l'agence immobilière ou à un éventuel nouvel achat. Enfin, céder son logement signifie renoncer à un patrimoine qui aurait pu être transmis aux héritiers. Au-delà des aspects financiers, il faut aussi prendre en compte la dimension affective d'une maison occupée parfois depuis plusieurs décennies.

Louer son bien pour conserver son patrimoine

Mettre son bien en location est une solution qui permet de conserver la propriété tout en percevant des revenus réguliers qui viennent compléter la pension de retraite. Cette stratégie offre aussi la possibilité de transmettre ultérieurement le bien à ses enfants ou de le récupérer si les besoins évoluent. La location présente toutefois plusieurs contraintes. Gérer des locataires, faire face à d'éventuels impayés ou financer les travaux sont des responsabilités importantes. Les revenus locatifs sont également soumis à l'impôt et aux prélèvements sociaux, avec des règles qui varient selon le régime choisi. Une simulation fiscale peut être utile avant de se lancer afin d'évaluer précisément le rendement réel de l'opération. Certaines solutions intermédiaires existent également. Il est par exemple possible de louer une chambre de sa résidence principale sous certaines conditions, d'opter pour une cohabitation intergénérationnelle ou encore d'envisager un viager occupé afin de dégager des revenus tout en continuant à vivre dans son logement.

Le bon choix dépend avant tout de vos objectifs

Il n'existe pas de réponse universelle à la question de vendre ou de louer avant la retraite. Le choix dépend avant tout des besoins financiers. Une personne ayant besoin de liquidités immédiates pour financer un nouveau projet ne prendra pas la même décision qu'un propriétaire recherchant un complément de revenus sur le long terme. L'état du bien, les travaux à prévoir, la volonté de transmettre un patrimoine aux enfants, la capacité à gérer une location ou encore les projets de déménagement doivent également entrer dans la réflexion. Anticiper cette décision plusieurs années avant la retraite permet de conserver davantage de marge de manœuvre et d'éviter qu'un problème de santé ou un changement de situation familiale n'impose un choix dans la précipitation.