Livret A à 1,7%: cette hausse change-t-elle la donne pour l’assurance vie?

information fournie par Le Particulier • 16/07/2026 à 14:29

Livret A à 1,7% dès août: un coup de pouce pour l’épargne, sans détrôner l’assurance vie, qui reste complémentaire dans une stratégie bien équilibrée. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Le Livret A redevient un peu plus attractif

Des rendements attendus à la hausse pour les fonds en euros

Complémentarité plutôt qu’opposition

Le risque, c’est surtout d’attendre!

Le Livret A redevient un peu plus attractif

Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a confirmé mercredi que le taux du Livret A remonterait à 1,7% au 1er août prochain, contre 1,5% actuellement. Pour un livret au plafond (22.950 euros), cela représente désormais un gain annuel global de près de 390 euros.

Suffisant pour détourner l’intérêt des investisseurs pour l’assurance vie? Rien n’est moins sûr. Malgré la baisse des taux de l‘épargne réglementée amorcée en 2025, la collecte du couteau suisse patrimonial préféré des Français se maintient à des niveaux exceptionnels. Elle s’est ainsi établie à 28,7 milliards d’euros sur les cinq premiers mois de 2026, en hausse de 7,3 milliards d’euros sur un an. D’autant plus que les perspectives annuelles s’annoncent particulièrement favorables pour l’assurance-vie

Des rendements attendus à la hausse pour les fonds en euros

Les baromètres et estimations de référence, à l’instar des projections de Good Value for Money et des analyses de Facts & Figures , se montrent particulièrement optimistes. Les deux cabinets d‘études anticipent en moyenne une performance de 2,90% brut (soit environ 2,40% net de prélèvements sociaux) pour les fonds en euros cette année. Or certains contrats de premier ordre permettent même d’espérer des performances proches des 4%, avec une garantie du capital sur ces fonds euros. Après une année 2025 déjà solide, 2026 pourrait donc marquer un nouveau pas en avant pour les supports garantis

Complémentarité plutôt qu’opposition

Au-delà de la simple bataille des chiffres, la clé d’une bonne gestion de patrimoine réside dans l’harmonie des enveloppes, et non dans leur confrontation. Opposer le Livret A et l’assurance vie est en réalité un non-sens financier. Les deux produits d’épargne répondent en effet à des besoins radicalement différents:

Le Livret A: idéal pour l'épargne de court terme, il offre une liquidité immédiate et une garantie totale du capital pour faire face aux imprévus.

idéal pour l'épargne de court terme, il offre une liquidité immédiate et une garantie totale du capital pour faire face aux imprévus. L'assurance vie: conçue pour les projets à moyen et long terme (retraite, achat immobilier, transmission), elle offre un potentiel de rendement supérieur grâce aux unités de compte, en contrepartie d’une prise de risque liée aux marchés financiers.

Plutôt que d’attendre en espérant un hypothétique meilleur timing, les experts recommandent de maintenir son Livret A à un niveau raisonnable (l‘équivalent de 3 à 6 mois de dépenses courantes) et d’orienter systématiquement le surplus vers l’assurance-vie.

Le risque, c’est surtout d’attendre!

Différer l’ouverture d’une assurance vie pour privilégier la hausse - même modérée - du Livret A, peut donc s’avérer être une fausse bonne idée. Deux raisons principales expliquent cela:

Le temps joue un rôle essentiel dans la capitalisation: plus une épargne est investie tôt, plus elle peut bénéficier des effets des intérêts composés.

plus une épargne est investie tôt, plus elle peut bénéficier des effets des intérêts composés. L’assurance vie dispose d’un avantage fiscal lié à la durée de détention: après huit ans, les retraits bénéficient d’un cadre fiscal plus favorable grâce à un abattement annuel sur les gains de 4600 euros pour une personne seule et de 9200 euros pour un couple soumis à imposition commune.

Ouvrir un contrat le plus tôt possible - même pour un mineur - permet donc de commencer à faire courir ce délai fiscal. Il est ensuite possible de l’alimenter progressivement, en fonction de sa capacité d’épargne et de l’évolution de ses projets.

En conclusion, la hausse du Livret A à 1,7% est une excellente nouvelle pour la gestion de votre trésorerie courante, mais elle ne doit pas paralyser vos ambitions patrimoniales. Avec des perspectives de rendement proches de 3% sur les fonds en euros et une flexibilité unique à long terme, l’assurance vie reste, en 2026 plus que jamais, le pivot indispensable d’une épargne bien diversifiée.