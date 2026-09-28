Obligations et fonds obligataires : pourquoi on les néglige ?

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 28/09/2026 à 14:31

Les obligations peuvent compléter utilement un portefeuille diversifié, à condition d’en comprendre les risques, les frais et le fonctionnement ( Shutterstock )

Longtemps éclipsées par d’autres placements, les obligations retrouvent de l’intérêt auprès des investisseurs. Reste à comprendre ce qu’elles peuvent réellement apporter.

Les obligations occupent une place discrète dans l’épargne des particuliers. Moins visibles que les actions et moins familières que les livrets ou le fonds en euros, elles souffrent aussi d’une réputation de produit technique. Pourtant, elles sont au cœur du financement des États et des entreprises. Acheter une obligation revient à prêter de l’argent à un émetteur, qui verse des intérêts, appelés coupons, puis rembourse le capital à l’échéance, sauf défaut. Après plusieurs années de taux très bas, leur intérêt s’est renforcé avec la remontée des rendements. En 2026, elles peuvent donc retrouver une place dans une allocation diversifiée.

Un rendement qui dépend aussi du niveau de risque

Le premier point à comprendre est que le prix d’une obligation évolue notamment en sens inverse des taux d’intérêt . Lorsque les taux de marché montent, les anciennes obligations, assorties de coupons moins généreux, deviennent moins attractives et leur valeur baisse. À l’inverse, une baisse des taux peut soutenir leur prix. Cette sensibilité augmente généralement avec la durée restant avant l’échéance : plus elle est longue, plus les variations peuvent être marquées. Un placement obligataire peut donc afficher une moins-value temporaire, même lorsque l’émetteur continue à honorer ses paiements.

Toutes les obligations ne présentent pas le même niveau de risque . La qualité de crédit de l’émetteur est déterminante : les titres classés « Investment Grade » correspondent aux signatures les mieux notées, tandis que le « High Yield » offre généralement un rendement supérieur en contrepartie d’un risque de défaut plus élevé. S’ajoutent le risque de liquidité, lorsque la revente devient difficile, et le risque de réinvestissement si les capitaux remboursés doivent être replacés à des conditions moins favorables. Les obligations souveraines elles-mêmes ne sont donc pas totalement dépourvues de risque.

Les obligations comme outil de diversification

Pour éviter de sélectionner chaque titre soi-même, les fonds obligataires regroupent de nombreuses obligations d’États ou d’entreprises . Certains sont gérés activement, d’autres répliquent un indice, notamment sous forme d’ETF. Les fonds à échéance suivent une logique particulière : ils constituent un portefeuille de titres dont les maturités sont proches d’une date cible et cherchent à les conserver jusqu’à leur terme. Cette approche donne davantage de visibilité sur le rendement potentiel, sans le garantir. Il faut toutefois examiner la qualité des émetteurs, la durée du fonds et les frais, qui peuvent rogner une part importante de la performance.

C’est aussi pour leur rôle dans la diversification que les obligations méritent d’être regardées de plus près. Elles peuvent compléter une exposition aux actions et réduire la dépendance d’un portefeuille à une seule classe d’actifs. Encore faut-il choisir le bon type de dette : des obligations d’État de bonne qualité n’auront pas le même comportement que des titres d’entreprises à haut rendement, souvent davantage corrélés aux marchés actions. L’allocation doit donc rester cohérente avec l’horizon de placement, l’objectif recherché et la tolérance au risque de chacun.

Plusieurs façons d’ajouter des obligations à son portefeuille

Chez BoursoBank, cette exposition peut notamment être recherchée via l’ assurance-vie BoursoVie , qui donne accès à environ 600 supports, dont des OPCVM et des ETF, aux côtés des fonds en euros. Le contrat est accessible dès 300 euros, sans frais d’entrée, de sortie, d’arbitrage ni sur les versements libres ou programmés, avec 0,75 % de frais de gestion annuels. Les unités de compte ne garantissent toutefois pas le capital. L’assurance-vie permet également de réorienter son épargne dans le temps et n’impose les gains qu’en cas de rachat, avec une fiscalité plus favorable après huit ans.

Autre possibilité : le compte-titres ordinaire de BoursoBank , qui permet d’investir sans plafond de versement ni contrainte géographique. Il donne accès à plus de 150 000 produits, dont des ETF et des OPCVM, tandis que Boursomarkets propose plus de 45 000 placements financiers avec, selon les supports, 0 euro de frais de courtage à l’achat ou à l’achat comme à la vente. Le CTO offre une grande liberté, mais les valeurs mobilières restent exposées à un risque de perte en capital. Obligations et fonds obligataires ne remplacent donc ni l’épargne de précaution ni les actions : ils constituent une brique complémentaire pour mieux répartir les risques.