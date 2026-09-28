Assurance vie : pourquoi le rendement des fonds euros devrait grimper en 2026

information fournie par Moneyvox • 28/09/2026 à 08:27

L'actualité sur les marchés obligataires va-t-elle influencer favorablement la rémunération des fonds euros ? ( Crédits photo: © Stockphotodirectors - stock.adobe.com)

2,9 % : voici le rendement moyen que pourraient atteindre les fonds euros des contrats d'assurance vie en 2026. Une bonne nouvelle pour les épargnants qui s'explique par la combinaison de deux facteurs.

Pour les épargnants, et plus précisément ceux qui détiennent des fonds euros dans le cadre d'une assurance vie, l'année 2026 pourrait s'avérer particulièrement prolifique. En effet, le rendement moyen de ces supports d'investissement pourrait fortement progresser cette année, en lien avec la hausse d'un indice important, l'OAT 10 ans, et avec la progression de l'encours global en assurance vie. Le point sur ces deux facteurs et les liens qui existent entre eux.

Une collecte nette en forte hausse sur les contrats d'assurance vie…

Avec un taux moyen sur l'année 2026 d'environ 1,60 % net d'impôts et de prélèvements sociaux, le Livret A n'attire plus autant de capitaux qu'auparavant. En lieu et place, de nombreux épargnants se tournent vers un autre support d'investissement : les fonds euros des contrats d'assurance vie. Par rapport aux unités de compte, ces produits ont l'avantage de bénéficier d'une garantie en capital, et permettent donc de faire fructifier ses économies sans les mettre en péril.

À la fin du mois de juillet 2026, l'encours global sur les contrats d'assurance vie a fortement progressé, atteignant les 2 174 milliards d'euros, soit +128 milliards d'euros en l'espace d'un an (+6,3 %). Et pour cause : le rendement moyen des fonds euros disponibles dans le cadre des contrats d'assurance vie affiche une moyenne stable sur les trois dernières années : 2,60 %, soit environ 2,15 % de rendement moyen en tenant compte des prélèvements sociaux de 17,2 %.

… qui permet aux assureurs de profiter de l'augmentation des taux sur les obligations d'Etat

L'augmentation de l'encours global en assurance vie témoigne de l'intérêt croissant des épargnants pour les fonds euros. Une situation qui offre des opportunités aux compagnies d'assurance elles-mêmes. En effet, les assureurs peuvent utiliser les sommes collectées pour acheter de nouvelles obligations, ce qui leur permet de profiter de la hausse actuelle des taux des obligations d'Etat à long terme et, mécaniquement, d'augmenter le rendement de leurs fonds euros.

En effet, au mois d'août, le taux de l'OAT 10 ans, ces obligations françaises à long terme, a dépassé les 4,5 %. Au 18 septembre, il a même encore légèrement progressé, atteignant les 4,55 %. Une situation qui fait des perdants, les ménages qui souhaitent souscrire un crédit immobilier au meilleur taux, et des gagnants, ceux qui ont pour projet de se constituer et/ou de faire travailler leur épargne sur des supports tels que les fonds euros de l'assurance vie.

Un rendement des fonds euros en assurance vie attendu autour de 2,9 % en 2026

La stabilité du rendement moyen des fonds euros de l'assurance vie au cours des trois dernières années à 2,60 % et ses perspectives de progression en 2026 ont de quoi séduire les épargnants. Concrètement, le taux d'intérêt moyen servi par les compagnies d'assurance pourrait atteindre les 2,9 % cette année, soit environ 2,40 % une fois les prélèvements sociaux de 17,2 % appliqués.

"La forte dynamique de collecte en 2025, qui perdure en 2026, a notamment permis aux assureurs d'investir alors que les taux obligataires étaient toujours en hausse et donc de continuer à faire progresser le taux de rendement de l'actif [le rendement du portefeuille d'actifs des fonds euros, NDLR]" résumait justement à ce sujet Gildas Robert, actuaire expert en assurance vie, au site d'information MoneyVox .