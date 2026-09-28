information fournie par Boursorama avec LabSense • 28/09/2026 à 08:30

Préparer sa retraite : les papiers à conserver tout au long de sa carrière / iStock.com - PIKSEL

Retraite : quels justificatifs conserver ?

Quand on a 18, 20 ou encore 25 ans, préparer sa retraite ne fait pas partie des priorités. Et pourtant, il est important d’y penser un peu, ne serait-ce que par rapport aux justificatifs à conserver. Pourquoi garder divers papiers ? Tout simplement pour pouvoir prouver, notamment au moment du calcul de vos droits, les périodes d’activité, le paiement des cotisations ou encore les périodes de pause. S’il y a une erreur ou un oubli, vous pouvez ainsi apporter la ou les preuves que vous avez travaillé à tel endroit entre telle et telle date ou encore que vous avez été en congé parental de telle date à telle date. Notre conseil ? Il vaut mieux avoir au moins une version papier et une version numérisée de chacun de vos documents (bulletins de salaire, déclaration de chiffre d’affaires…). Ainsi, si vous perdez la version papier, il vous reste la version numérisée et inversement. Pensez aussi à faire des copies sur des clés USB et autres supports. Mais quels justificatifs est-il recommandé de conserver ? Cela dépend de la situation de chaque personne. Les bulletins de salaire. Les contrats de travail et les avenants. Les certificats de travail. Les justificatifs d’emploi à l’étranger. Les documents des organismes comme France Travail. Les attestations pour vos congés parentaux. Les décomptes d’indemnités journalières de maladie. Les décomptes d’indemnités journalières de congé maternité. Les justificatifs d’invalidité/d’incapacité. Les justificatifs liés à toute activité non salariée : justificatifs de paiement des cotisations… Pour les métiers reconnus pénibles : les points sur le compte personnel de prévention. Si accident du travail : notification de rente. Les attestations employeur pour les congés parentaux d’éducation. Les justificatifs d’allocations pour enfant(s) handicapé(s). Pour les bénéficiaires de l’AVPF (Assurance vieillesse des parents au foyer), les attestations d’affiliation envoyées par la Caf ou la MSA. Le livret militaire. Les échanges avec la caisse de retraite. La carte de service national ou états de services. L’attestation de rachat de trimestres…

Justificatifs égarés : que faire ?

Vous ne retrouvez pas certains bulletins de salaire, par exemple ? Contactez votre employeur/ancien employeur afin de lui demander de les récupérer. Vous pouvez aussi vous tourner vers la ou les caisses de retraite concernées afin qu’elles vérifient les revenus déclarés par votre ou vos employeurs. Vous pouvez également, depuis 2024, solliciter l'Urssaf pour ses relevés de compte cotisant, qui permettent de retracer vos salaires. Pour les autres documents, vous avez la possibilité de vous tourner vers les organismes qui les délivrent afin de leur exposer votre situation et de leur demander une copie du ou des justificatifs manquants. Si vous ne parvenez pas à remettre la main sur les documents qui vous manquent, vous pouvez rédiger une attestation sur l’honneur dans laquelle vous donnez le plus de détails possible afin de renseigner les organismes et d’obtenir une retraite correspondant à votre carrière professionnelle. Notez que l'attestation sur l'honneur, en dernier recours, n'est acceptée que par le régime de base et non par les caisses de retraite complémentaire.