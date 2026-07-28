Faut-il parler d’argent avec ses enfants ?

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 28/07/2026 à 08:21

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Parler d’argent avec ses enfants peut les aider à mieux comprendre les choix du quotidien, à condition de respecter leur âge et leur maturité.

L’argent reste souvent un sujet délicat dans les familles. Certains parents redoutent de transmettre leurs inquiétudes, d’autres préfèrent attendre que leur enfant soit « assez grand » pour comprendre. Pourtant, le silence ne le protège pas nécessairement. Très tôt, les enfants observent les achats, entendent les refus et comparent ce qu’ils possèdent avec leurs camarades. Sans explication, ils peuvent imaginer que la carte bancaire fournit de l’argent sans limites ou que toute restriction traduit un problème grave. Parler d’argent permet au contraire de donner des repères, à condition d’adapter son discours à l’âge et de ne pas transformer l’enfant en confident des préoccupations adultes.

Des mots simples pour expliquer la valeur des choses

Dès 4 ou 5 ans, il est possible d’expliquer simplement que l’argent sert à payer le logement, la nourriture, les vêtements ou les transports, et qu’il provient notamment du travail. À cet âge, nul besoin d’entrer dans le détail des revenus ou des factures. L’essentiel est de faire comprendre que les ressources ne sont pas infinies et qu’il faut parfois choisir entre plusieurs envies. La vie quotidienne fournit de nombreuses occasions d’apprentissage : regarder le prix de deux produits, confier une pièce à l’enfant pour payer le pain ou lui montrer que le passage au distributeur retire une somme déjà présente sur le compte.

Cette éducation gagne à rester concrète . Une tirelire permet d’introduire la notion d’attente : pour acheter un livre ou un jouet plus coûteux, il faut conserver une partie de ce que l’on reçoit. Les jeux de marchande aident aussi à comprendre l’échange, la monnaie et la nécessité d’arbitrer. Au supermarché, les parents peuvent expliquer pourquoi ils choisissent un article plutôt qu’un autre ou renoncent à un achat dont ils n’ont pas besoin. L’enfant apprend alors à distinguer progressivement une dépense essentielle d’une dépense de plaisir, mais aussi à reconnaître l’influence de la publicité, des réseaux sociaux et des habitudes de ses amis.

Des repères clairs face aux réalités du budget familial

L’ argent de poche peut prolonger cet apprentissage , sans constituer une obligation. Son montant dépend de l’âge de l’enfant, des moyens du foyer et des valeurs que les parents souhaitent transmettre. Verser une petite somme à intervalles réguliers lui apprend à prévoir, à patienter et à assumer ses décisions. Il doit pouvoir faire quelques erreurs sans être systématiquement renfloué : dépenser tout son argent dès le premier jour lui montrera concrètement qu’il devra attendre le prochain versement. Les parents peuvent néanmoins l’aider à partager la somme entre une part disponible immédiatement et une autre réservée à un projet futur.

Les difficultés financières familiales ne doivent pas non plus devenir un secret pesant. Un licenciement, une séparation ou une baisse de revenus modifient le quotidien, et les enfants perçoivent généralement la tension avant même qu’on leur explique la situation. Il vaut mieux leur dire, avec des mots sobres, que certaines dépenses devront être réduites pendant un temps et que les adultes cherchent des solutions. En revanche, les montants des dettes, la peur de ne plus payer le loyer ou les conflits financiers entre parents ne les concernent pas. Ils ont besoin de comprendre les changements, mais surtout d’entendre qu’ils n’en sont pas responsables et que leurs besoins essentiels resteront pris en charge.

Une première expérience bancaire en toute sécurité

À l’adolescence, l’apprentissage devient plus autonome, notamment avec les paiements en ligne, les abonnements et les achats intégrés aux applications. Un compte adapté peut permettre de passer progressivement de la théorie à la pratique. Réservée aux enfants de clients, l’ Offre 10-17 de BoursoBank peut être ouverte de 10 ans à 17 ans et 6 mois. Elle comprend un compte, une carte gratuite et une application permettant à l’adolescent de consulter son solde, de suivre ses opérations et de catégoriser ses dépenses. Le représentant légal conserve la visualisation du compte, paramètre les plafonds, peut bloquer la carte en temps réel et décide notamment de l’accès à l’épargne. Les paiements sont contrôlés selon le solde disponible, ce qui empêche le découvert. L’ouverture préalable d’un compte bancaire BoursoBank par le parent est nécessaire.

Parler d’argent avec ses enfants ne signifie donc ni tout révéler ni commenter chaque dépense familiale. Il s’agit plutôt de leur transmettre un vocabulaire, des habitudes et des réflexes adaptés à leur maturité. Apprendre à attendre, à comparer, à épargner et à accepter un refus prépare davantage à l’autonomie qu’un long discours théorique. L’exemple parental reste déterminant : il est difficile d’encourager la mesure lorsque les achats impulsifs sont constants ou que l’argent n’est évoqué que dans l’angoisse. Présenté comme un outil au service des besoins et des projets, il cesse peu à peu d’être un tabou et devient un sujet normal de l’éducation familiale.