Education financière : à partir de quel âge parle-t-on d’argent ?

Quand on est parents, vient le fameux moment où les enfants grandissent et souhaitent avoir de l'argent pour des petites dépenses. Parfois, ce sont les parents qui ressentent le besoin d'aborder la notion d'argent pour responsabiliser les enfants. D'autres fois, il arrive que certains enfants présentent des envies de consommation précoces. Dans tous les cas et peu importe l'âge de l'enfant, il y a une éducation financière primordiale à donner.

Cette étape existe depuis toujours : faut-il donner de l'argent à ses enfants ? Comment expliquer la valeur de l'argent ? Comment leur apprendre à gérer un budget ? Ou encore, à partir de quel âge peut-on commencer ?

Nous répondons aujourd'hui à l'ensemble de ces questions, en vous donnant quelques idées pour aborder sereinement l'éducation financière de vos enfants.

Sommaire

1. L'éducation financière commence dès 6 ans

2. Introduire la notion de budget par des exemples

3. Apprendre à gérer son argent durant l'adolescence

4. Intégrer la notion d'épargne dans sa culture financière

L'éducation financière commence dès 6 ans

Avant 6 ans, il est rare qu'un enfant demande de l'argent à ses parents. Et si cela arrive, c'est généralement pour faire comme les copains, ou pour le plaisir d'avoir des pièces, comme les adultes. La valeur de l'argent sera plus importante dès lors que l'enfant sera en âge de savoir compter.

C'est là qu'il devient intéressant d'aborder la notion d'argent. Dans un premier temps, il faut pouvoir expliquer ce qu'est l'argent, et à quoi ça sert. Ici, vous pouvez commencer par montrer à votre enfant les différentes pièces et billets qui existent, en effectuant des exercices de mathématiques avec eux. Par exemple, faire des piles de centimes pour obtenir la valeur d'une pièce plus grosse. C'est déjà un premier exercice de valeur.

À cet âge-là, les enfants aiment reproduire ce que font les adultes. Votre enfant peut donc vous accompagner faire les courses, vous aider à choisir ce que vous allez acheter en regardant les prix. Vous pouvez aussi lui faire aller acheter du pain en boulangerie en le faisant donner l'argent au vendeur, pour qu'il assimile la valeur de l'échange.

Dès 6-7 ans, vous pouvez commencer à donner un peu d'argent de poche. À cet âge-là, l'enfant n'a pas besoin de dépenser, mais il se sentira plus grand et responsable. Selon votre budget, vous pouvez lui donner une pièce chaque semaine. À 6 ans, la notion de temps est encore floue, dépasser une semaine serait donc trop long. Offrez-lui une jolie tirelire pour aborder avec lui la notion d'épargne. Demandez-lui ce qu'il souhaite acheter, sans forcément intervenir. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Si votre enfant souhaite acheter 2€ de bonbons et qu'il les finit rapidement, cela lui donnera une leçon sur la valeur de l'argent.

S'il souhaite acheter quelque chose de plus gros (un jouet ou une peluche par exemple), vous pouvez lui inculquer la valeur de l'épargne. Donnez-lui le prix de ce qu'il veut acheter, et comptez ensemble en combien de temps il pourra se l'offrir, et combien de pièces il devra mettre dans sa tirelire pour l'obtenir. Ainsi, votre enfant verra les résultats de son effort d'épargne et sera satisfait de son achat.

Enfin, il est important de fixer des règles de montant et de périodes fixes. Cela facilite l'échange et permet de mieux apprendre à gérer un budget.

Introduire la notion de budget par des exemples

Pour parler d'argent à des enfants, rien de mieux que de faire des exercices ludiques. La pratique est nécessaire quand on parle d'argent. Avec son argent de poche (la pièce hebdomadaire), vous pouvez lui faire acheter son goûter en sortie d'école par exemple.

Vous pouvez aussi inculquer la valeur de l'argent sur quelque chose qui lui tient à cœur. Par exemple, pour sa fête d'anniversaire, demandez à votre enfant de vous accompagner faire les courses en lui expliquant le budget que vous avez choisi d'allouer à l'événement. Ici, c'est un bon exercice pour expliquer la notion de budget, et le fait qu'il faut parfois faire des choix pour rentrer dans ce budget. Comparer les différents prix et prioriser ses achats selon ses désirs. Cela a pour but de développer la conscience financière.

Autre moyen d'introduire la notion de budget : faire payer des factures fictives.

Cette méthode, c'est Ashleigh Jade Le qui l'a trouvée. Cette influenceuse américaine a opté pour une éducation financière amusante pour ses enfants de 9, 11 et 12 ans.

Voici ce qu'elle explique dans ses vidéos TikTok : chaque enfant reçoit mensuellement des faux billets en papier (comme un salaire) et doit s'en servir pour payer ses factures (fictives). Comme dans la vraie vie, les factures arrivent à tout moment, et les enfants doivent être en mesure de payer, faute de quoi ils n'ont plus accès à un service. Exemple : si la facture internet ne peut être acquittée, Ashleigh explique qu'elle change de mot de passe wifi pour qu'ils n'y aient plus accès.

Les factures sont adaptées à l'âge des enfants et à ce qu'ils font. Par exemple, celui de 12 ans a une facture de téléphone que celui de 9 ans n'a pas. La maman met aussi la nourriture, les vêtements et les loisirs dans l'équation.

C'est un système d'éducation financière amusant que les enfants apprécient. Il faut bien expliquer le système de facture au début, mais une fois que c'est intégré, chacun se prend au jeu. Et même s'il s'agit de fausses factures et de billets en papier, les enfants apprennent à gérer un budget mensuellement, à ne pas trop dépenser et à être plus regardant sur leurs dépenses. Un excellent exercice de budgétisation et d'épargne.

Apprendre à gérer son argent durant l'adolescence

À partir de 12 ans, votre adolescent a des besoins différents. L'entrée au collège rime avec nouvelles sorties, et donc nouvelles dépenses. Face à cette nouvelle liberté, vous pouvez augmenter le montant de l'argent de poche et instaurer une nouvelle périodicité de versement. À vous de voir selon votre budget.

Il est important d'en discuter au préalable et surtout de s'y tenir. À cet âge-là, l'envie de dépenser se fait ressentir : il faut mettre les choses au clair et demander à votre adolescent de rester raisonnable, de ne pas dépenser inutilement et de mettre de côté s'il n'a pas d'achat à faire.

Dès 12 ans, il est possible de passer par l'ouverture d'un compte courant “jeune” et donc de lui apprendre à utiliser une carte bancaire. C'est un pas de plus dans l'apprentissage de la gestion de budget. De plus, vous aurez le moyen de contrôler et voir chacune de ses dépenses, ce qui vous rassurera également.

Les années passant, votre adolescent aura besoin de plus. Normal, il grandit. Toujours selon votre budget mais aussi en prenant en compte ses besoins, définissez un nouveau montant pour son argent de poche. Si vous ne pouvez pas, ou s'il considère que ce n'est pas assez, vous pouvez l'inciter à faire des petits jobs comme du baby-sitting, promenade de chiens, jardinage, cours de soutien, etc auprès de vos relations et voisinage, dès lors qu'il est assez âgé pour. Gagner de l'argent en travaillant va l'aider à mieux en comprendre sa valeur exacte et à le dépenser différemment.

Pour vous faire un ordre d'idée, en France, les enfants reçoivent en moyenne 33 euros par mois d'argent de poche. Encore une fois, cela dépend des moyens de chacun. Il n'y a pas de meilleurs montants que d'autres. Même sans donner d'argent de poche, il est tout à fait possible d'inculquer une bonne éducation financière à ses enfants.

Intégrer la notion d'épargne dans sa culture financière

Dès 6 ans, et tout au long de son enfance/adolescence, vous pouvez enseigner la notion d'épargne à court et à long terme. En encourageant vos enfants à épargner par eux-mêmes pour quelque chose qu'ils aiment, vous encouragez leur comportement d'épargne et d'appréciation des choses.

Pour un enfant qui désire acheter un jeu par exemple, une fois l'objectif d'épargne atteint, accompagnez-le au magasin pour concrétiser son achat. Il prendra ainsi rapidement conscience des résultats de son effort.

Pour votre adolescent, dès l'ouverture de son compte courant avec une carte de dépense, ouvrez-lui également un compte épargne sur lequel il pourra mettre l'argent qu'il souhaite garder pour plus tard. Cela va le familiariser avec les concepts bancaires de base. Il sera sensibilisé aux questions d'intérêts, de relevés de compte, et de transfert. Un point essentiel pour une bonne éducation financière.

N'hésitez pas à montrer l'exemple. En mettant vous aussi de côté pour vos prochaines vacances par exemple. En allant faire les magasins également, en montrant que vous avez des choix à faire et qu'il y a une réflexion derrière chacun de vos achats.

La prise de conscience de la valeur de l'argent et des objets passe souvent par là.

Pour Alireza Gorzin, président de BFG Capital, la notion de culture financière est d'autant plus importante qu'il s'agit de son métier et d'un des piliers du groupe, hautement portés depuis presque 20 ans. À titre personnel, sa méthode consiste à un comptage de bonus et malus des exigences demandées.

« Les exigences peuvent être de bonnes notes (supérieures à 15/20 par exemple), un bon comportement en société, une participation à un évènement de groupe ou encore une contribution aux tâches qui sont du ressort de son âge. Si l'enfant répond aux exigences, il gagne des points (bonus). Sinon, il en perd le double (malus). »

Le solde de ses bonus et malus est alors rétribué sous forme de jetons fictifs que l'enfant pourra échanger contre de la vraie monnaie pour s'offrir un plaisir. Et pour le coup, le plaisir du moment est La Cabane à 39 étages d'Andy Griffiths…

Conclusion

Il est important de participer à l'éducation financière de ses enfants et ce, dès lors où ils sont en âge de savoir compter. Plus tôt ils intègrent ces notions de budget, d'argent et de dépenses, plus vite ils auront compris la valeur des choses.

Bien évidemment, il n'est pas question ici de voler l'innocence d'un enfant ! L'éduquer financièrement et développer sa culture financière ne le fera pas grandir trop vite. Cela lui permettra d'avoir des réflexes utiles dans son futur quotidien. En tant que parent, vous préparez ainsi votre enfant en toute sécurité à sa vie d'adulte, là où les mauvaises décisions financières ont des conséquences bien plus importantes…

Si aujourd'hui en France, l'éducation financière est proche de zéro, BFG Capital compte bien rectifier le tir, et participer activement au développement de la culture F de chacun.

Achevé de rédiger le 15 février 2023 par Amélie Yem, Chargée d'affaires en développement chez BFG Capital