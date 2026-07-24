information fournie par Boursorama avec LabSense • 24/07/2026 à 08:30

Banque en ligne : quels placements ouvrir pour un enfant mineur ? / iStock.com - Deagreez

Les livrets, la base solide qui rassure les parents

Pour commencer, impossible de passer à côté du Livret A. Accessible dès la naissance, il reste le placement “doudou” des familles : simple, sécurisé, défiscalisé et disponible dans la plupart des banques en ligne. Son taux, aligné sur l’inflation, offre un rendement honnête sans prise de risque, et son plafond de près de 23 000 € permet de voir venir. À partir de 12 ans, le Livret Jeune entre en scène. Plus punchy, souvent mieux rémunéré, il donne aux ados un premier aperçu de la gestion d’argent, avec des retraits encadrés, histoire d’éviter que l’intégralité du livret ne parte dans des sneakers ou des sorties. Certaines banques en ligne ajoutent leur touche maison avec des livrets bancaires dédiés aux enfants. Leur rémunération peut être attractive, mais les intérêts sont fiscalisés. En clair : parfait pour compléter l’épargne, moins idéal pour en faire le placement principal.

L’assurance vie, le placement qui grandit avec l’enfant

Si l’objectif est de préparer le long terme, l’assurance vie s’impose comme le couteau suisse de l’épargne. Les parents peuvent ouvrir un contrat dès la naissance, en piloter les versements et profiter d’une fiscalité avantageuse après huit ans. Les banques en ligne ont largement démocratisé ce produit, avec des frais réduits et des contrats flexibles. Fonds euros pour la sécurité, unités de compte pour dynamiser, gestion pilotée pour les parents pressés : chacun peut ajuster le niveau de risque selon l’âge de l’enfant et l’horizon de placement. L’assurance vie présente un autre atout : elle permet de programmer des versements réguliers, comme une petite tirelire automatique qui se remplit sans y penser. Et le jour où l’enfant devient majeur, il récupère un capital qui peut réellement changer la donne.

Le PEAC, l’épargne verte qui mise sur l’avenir

Depuis 2024, une nouvelle option s’est invitée dans le paysage : le Plan Épargne Avenir Climat. Pensé pour financer la transition écologique, il est ouvert aux mineurs et totalement défiscalisé. Les fonds sont bloqués jusqu’à la majorité, ce qui en fait un placement résolument long terme, avec une part de risque liée aux marchés financiers. C’est le choix idéal pour les parents qui veulent conjuguer épargne et engagement, tout en offrant à leur enfant un capital aligné avec les enjeux de demain.