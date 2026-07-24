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Banque en ligne : quels placements ouvrir pour un enfant mineur ?
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

information fournie par Boursorama avec LabSense 24/07/2026 à 08:30
Éduquer un enfant, c’est jongler entre mille stratégies : encourager son sens critique, guider son orientation, tempérer ses élans artistiques ou sportifs… Alors pourquoi ne pas pousser la logique jusqu’au bout et le guider aussi - avec bon sens et amour, bien sûr ! - dans son avenir financier ? L’argent placé au profit de votre enfant mineur sera certainement une bénédiction quand le temps sera venu de financer des études, son permis de conduire ou son premier appart... D’autant que les banques en ligne, autrefois réservées aux adultes connectés, déroulent désormais un tapis rouge aux plus jeunes avec des solutions taillées pour eux : livrets sécurisés, assurance vie qui grandit avec l’enfant, épargne verte pour les familles engagées...Préparer l’avenir financier d’un enfant n’a jamais été aussi facile, ni aussi malin !

Banque en ligne : quels placements ouvrir pour un enfant mineur ? / iStock.com - Deagreez

Banque en ligne : quels placements ouvrir pour un enfant mineur ? / iStock.com - Deagreez

Les livrets, la base solide qui rassure les parents

Pour commencer, impossible de passer à côté du Livret A. Accessible dès la naissance, il reste le placement “doudou” des familles : simple, sécurisé, défiscalisé et disponible dans la plupart des banques en ligne. Son taux, aligné sur l’inflation, offre un rendement honnête sans prise de risque, et son plafond de près de 23 000 € permet de voir venir. À partir de 12 ans, le Livret Jeune entre en scène. Plus punchy, souvent mieux rémunéré, il donne aux ados un premier aperçu de la gestion d’argent, avec des retraits encadrés, histoire d’éviter que l’intégralité du livret ne parte dans des sneakers ou des sorties. Certaines banques en ligne ajoutent leur touche maison avec des livrets bancaires dédiés aux enfants. Leur rémunération peut être attractive, mais les intérêts sont fiscalisés. En clair : parfait pour compléter l’épargne, moins idéal pour en faire le placement principal.

L’assurance vie, le placement qui grandit avec l’enfant

Si l’objectif est de préparer le long terme, l’assurance vie s’impose comme le couteau suisse de l’épargne. Les parents peuvent ouvrir un contrat dès la naissance, en piloter les versements et profiter d’une fiscalité avantageuse après huit ans. Les banques en ligne ont largement démocratisé ce produit, avec des frais réduits et des contrats flexibles. Fonds euros pour la sécurité, unités de compte pour dynamiser, gestion pilotée pour les parents pressés : chacun peut ajuster le niveau de risque selon l’âge de l’enfant et l’horizon de placement. L’assurance vie présente un autre atout : elle permet de programmer des versements réguliers, comme une petite tirelire automatique qui se remplit sans y penser. Et le jour où l’enfant devient majeur, il récupère un capital qui peut réellement changer la donne.

Le PEAC, l’épargne verte qui mise sur l’avenir

Depuis 2024, une nouvelle option s’est invitée dans le paysage : le Plan Épargne Avenir Climat. Pensé pour financer la transition écologique, il est ouvert aux mineurs et totalement défiscalisé. Les fonds sont bloqués jusqu’à la majorité, ce qui en fait un placement résolument long terme, avec une part de risque liée aux marchés financiers. C’est le choix idéal pour les parents qui veulent conjuguer épargne et engagement, tout en offrant à leur enfant un capital aligné avec les enjeux de demain.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
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