Arnaques bancaires et financières : les réflexes à adopter pour éviter les pièges

information fournie par Café de la Bourse • 28/07/2026 à 08:42

un homme masqué (Crédits: Adobe Stock)

Les arnaques bancaires et financières ne cessent d'évoluer. Faux conseillers bancaires, usurpation de l'identité d'établissements connus, faux placements promettant des rendements élevés ou encore phishing : les fraudeurs redoublent d'imagination pour convaincre leurs victimes de leur communiquer des informations sensibles ou de réaliser un virement .

Heureusement, quelques réflexes simples permettent de limiter considérablement les risques.

Pourquoi les arnaques bancaires et financières se multiplient-elles ?

Des escroqueries de plus en plus sophistiquées

Les fraudeurs disposent aujourd'hui d'outils qui leur permettent de rendre leurs arnaques particulièrement crédibles. Sites internet imitant ceux des banques, courriels soignés, faux documents commerciaux ou encore appels téléphoniques semblant provenir d'un numéro officiel : il devient parfois difficile de distinguer le vrai du faux.

Les escroqueries évoluent également très rapidement pour s'adapter aux nouveaux usages numériques et aux préoccupations des épargnants.

L'usurpation d'identité des banques et organismes officiels

L'une des techniques les plus répandues consiste à usurper l'identité d'une banque, d'un assureur ou d'un organisme public. Les escrocs utilisent parfois le nom, le logo ou les coordonnées d'un établissement connu afin de mettre leur interlocuteur en confiance. Cette apparence de légitimité incite certaines victimes à communiquer leurs identifiants bancaires, à valider un paiement ou à investir sur de faux supports financiers.

Quels sont les types d'arnaques les plus fréquents ?

Les faux livrets d'épargne et faux crédits

Les fraudeurs proposent parfois des livrets d'épargne affichant des rendements très supérieurs à ceux du marché ou des crédits accordés sans condition particulière. Ces offres promettent souvent une souscription rapide ou des taux exceptionnellement avantageux. Dans les faits, il s'agit généralement de faux produits destinés à récupérer les fonds ou les données personnelles des victimes.

Les faux conseillers bancaires et le phishing

Le faux conseiller bancaire est devenu l'une des escroqueries les plus fréquentes. Prétextant une fraude en cours sur votre compte, l'escroc cherche à vous convaincre de valider une opération, de communiquer un code de sécurité ou d'effectuer un virement vers un prétendu « compte sécurisé ».

Le phishing repose sur un principe similaire. Il consiste à envoyer un courriel ou un SMS imitant celui d'une banque afin d'inciter la victime à saisir ses identifiants sur un faux site internet.

Les faux placements financiers et crypto-actifs

Les escroqueries à l'investissement prennent également de nombreuses formes. Les fraudeurs peuvent promouvoir de faux robots de trading promettant des gains automatiques ou inviter les particuliers à rejoindre des groupes de discussion sur WhatsApp ou Telegram où de prétendus experts diffusent de faux conseils d'investissement.

Les crypto-actifs sont régulièrement utilisés comme support de ces arnaques en raison de leur popularité et de la difficulté à récupérer les fonds une fois les transactions effectuées.

Les usurpations d'identité d'établissements agréés

Certaines sociétés frauduleuses se présentent comme des établissements parfaitement autorisés à exercer en France. Elles utilisent parfois le nom d'un véritable acteur financier ou prétendent disposer d'un agrément officiel.

Cette usurpation rend les vérifications indispensables avant toute souscription.

Comment repérer une tentative d'arnaque ?

Les promesses de rendement trop attractives

Une promesse de rendement très supérieur à celui du marché doit toujours susciter la méfiance. Aucun investissement ne peut garantir durablement des performances élevées sans risque. Avant d'investir, il est recommandé de comparer les promesses commerciales avec les conditions habituellement proposées sur le marché.

L'urgence et la pression psychologique

Les fraudeurs cherchent souvent à empêcher leur victime de prendre le temps de réfléchir. Ils invoquent une offre limitée, une opération urgente ou un risque immédiat sur le compte bancaire.

Prendre quelques minutes pour vérifier les informations auprès de l'établissement concerné permet souvent d'éviter le piège.

Les demandes inhabituelles de virement ou de coordonnées bancaires

Une banque ne demande jamais à ses clients de transférer leurs fonds vers un « compte sécurisé » ni de communiquer un code d'authentification reçu par SMS afin de sécuriser leur compte.

Toute demande inhabituelle de ce type doit conduire à interrompre immédiatement la conversation et à contacter directement son établissement bancaire.

Quels réflexes adopter avant d'investir ou de souscrire un produit financier ?

Vérifier les agréments et l'identité de son interlocuteur

Avant toute souscription, il est conseillé de vérifier que l'établissement est bien autorisé à exercer en France. Il est également préférable de contacter directement l'entreprise à partir des coordonnées figurant sur son site officiel plutôt que d'utiliser celles communiquées par un interlocuteur inconnu.

Consulter les listes noires de l'ACPR et de l'AMF

Deux autorités publient régulièrement des listes d'acteurs signalés pour des activités frauduleuses.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) intervient notamment pour les secteurs de la banque, de l'assurance et des services de paiement. L'Autorité des marchés financiers (AMF) met quant à elle en garde contre les offres irrégulières portant sur les produits d'investissement, le trading ou les crypto-actifs.

Consulter ces listes avant d'investir constitue un réflexe utile, même si l'absence d'un acteur sur une liste noire ne constitue pas une garantie.

Ne jamais communiquer certaines informations sensibles

Les codes confidentiels, mots de passe, codes reçus par SMS ou données d'authentification ne doivent jamais être communiqués à un tiers, même si celui-ci prétend appartenir à votre banque.

En cas de doute, mieux vaut raccrocher et rappeler directement son établissement en utilisant les coordonnées officielles.

Que faire si l'on pense être victime d'une arnaque ?

Contacter sa banque sans attendre

En cas de fraude ou de suspicion de fraude, la première démarche consiste à prévenir immédiatement sa banque. Celle-ci pourra, selon les situations, bloquer certains moyens de paiement, sécuriser le compte ou engager les procédures nécessaires.

Faire opposition et conserver les preuves

Si des données bancaires ont été compromises, il est recommandé de faire opposition sur sa carte bancaire lorsque cela est nécessaire et de conserver tous les éléments utiles : courriels, SMS, captures d'écran, relevés bancaires ou échanges avec les fraudeurs. Ces documents pourront être utiles dans le cadre des démarches ultérieures.

Signaler les faits aux autorités compétentes

En cas d'arnaque, il est recommandé de signaler rapidement les faits sur la plateforme 17Cyber, qui oriente les particuliers vers les démarches adaptées en fonction de leur situation. Si nécessaire, vous pouvez également déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie.

Si l'escroquerie concerne un faux établissement bancaire, un faux assureur ou un intermédiaire financier, vous pouvez aussi effectuer un signalement auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Avant toute souscription, pensez également à vérifier que votre interlocuteur est bien immatriculé à l'ORIAS, le registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance. Ces vérifications permettent souvent de repérer les usurpations d'identité et les acteurs exerçant illégalement.