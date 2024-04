Obtiendriez-vous encore votre code de la route en 2024 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - panneaux de signalisation code de la route)

La partie théorique de la conduite est parfois mal vécue par les candidats du fait de questions alambiquées ou portant à confusion. Pour preuve, ils n'étaient que 57% à obtenir le «sacrosaint» code de la route en 2022 en France. Heureusement, depuis septembre 2023, l'examen du code la route est simplifié et augmente donc les chances de le passer avec succès, à condition de réviser un minimum à l'avance en ligne ou en école. Eclairages !

Les principaux soucis rencontrés par les candidats au code de la route

Connaissez-vous le nom officiel du code de la route ? Il s'agit de l'épreuve théorique générale commune (ETG) qui concerne la préparation des permis suivants : B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E. (1)

L'examen du code est loin d'être une étape neutre pour qui se lance dans le processus de préparation à la conduite. Pour les détenteurs du code de la route depuis plusieurs décennies, bon nombre d'évolutions (taux d'alcoolémie, routes limitées à 80 km/h, permis à points…) ont déjà vu le jour, ce qui rendrait risqué un nouveau passage de l'épreuve théorique par les anciens conducteurs.

En 2016, de nouveaux thèmes avaient déjà été intégrés tels que les nouvelles technologies (GPS, limitateur et régulateur de vitesse…), la conduite écoresponsable, la gestion des premiers secours en cas d'accident et la perception des risques dans un véhicule.

Avec une telle richesse de sujets et une si grande variété de questions, deux phénomènes qui s'avèrent être des freins à une acquisition sereine des connaissances et à un passage fluide du permis de conduire ont été observés :

Un stress lors de l'examen avec des questions-pièges pouvant prêter à confusion car «hors contexte».

Une appréhension lors des premières leçons de conduite car en plus des pédales, des rétroviseurs et du volant, le stagiaire doit se souvenir de la théorie qu'il est censé avoir assimilée !

L'objectif de cette refonte 2023 du code de la route est double : une simplification des règles et une meilleure compréhension des autres usagers pour un respect mutuel et une cohabitation efficace sur la route.

Qu'est ce qui change vraiment avec le nouvel examen du code de la route ?

Afin de dédramatiser l'examen du code de la route et d'encourager les candidats à poursuivre leur apprentissage avec l'examen pratique de la conduite, plusieurs modifications de fond et de forme ont été mises en œuvre. De nouvelles questions sont ainsi proposées avec des énoncés plus simples et des réponses plus cohérentes : 1.037 items sont désormais disponibles dans le panel des questions possibles de l'examen.

Un accent mis sur les panneaux de signalisation et les règles de priorités, essentiels en termes de sécurité routière. Enfin, de nouveaux visuels plus éloquents (exemples : photos prises par des drones ou véhicule concerné signalé plus clairement par un pictogramme jaune)

Certaines choses, elles ne changent pas. On a toujours 40 questions et 35 bonnes réponses requises pour décrocher le précieux sésame. On peut passer l'examen dès 15 ans dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite ou à partir de 16 ans pour le parcours classique (1). Enfin, la durée de validité du code est de 5 ans jusqu'à l'obtention du permis de conduire (2).

A savoir Combien sont-ils tous les ans ? En 2022 en France, 1,8 million de personnes ont passé l'examen du code la route et 57% d'entre eux l'ont réussi. (3)

Quel mode d'apprentissage pour optimiser ses chances d'obtenir son code ?

Les candidats ont le choix du mode opératoire pour apprendre les règles du code de la route. Chacun présente ses propres avantages :

En auto-école : cette possibilité permet au candidat de se rendre physiquement dans une agence, avec d'éventuels cours collectifs et des bornes pour tester a posteriori ses bons réflexes.

cette possibilité permet au candidat de se rendre physiquement dans une agence, avec d'éventuels cours collectifs et des bornes pour tester a posteriori ses bons réflexes. En ligne : cette option très flexible permet aux candidats de réviser et s'entraîner en autonomie, à leur rythme et souvent avec un forfait illimité.

Le Permis Libre (partenaire The Corner*) par exemple, propose un forfait à 799 euros pour la préparation du code et 20 heures de conduite, soit 435 euros moins cher en moyenne qu'une auto-école classique.

Plus que des règles qui changent, ce sont les mises en situation soumises aux candidats qui ont été revues pour une simplification des propositions et donc une plus grande réussite. Car le stress étant assez élevé pour cet examen à fort enjeu, les apprentis-conducteurs qui tentent de le décrocher apprécieront de ne pas perdre du temps par question et de finir le quiz dans les délais impartis !

