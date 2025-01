Nouveau rappel de croquettes pour chats et chiens en raison d’une contamination aux salmonelles

croquettes pour chats (Crédits: Adobe Photos Stock)

Après une première campagne de rappel fin décembre, d'autres références sont potentiellement contaminées. Ces aliments peuvent s'avérer dangereux pour vos animaux.

Si vous êtes propriétaires d'animaux domestiques, attention. Rappel conso, le site public d'information des consommateurs sur les rappels de produits, a lancé de nouvelles alertes concernant des aliments pour chiens et chats commercialisés dans toute la France, chez les distributeurs Netto et Intermarché. Et ceci moins d'une quinzaine de jours après un rappel massif de croquettes des marques Canaillou, Top Budget et Orlando.

En cause, cette fois encore, la potentielle présence de salmonelles dans les produits incriminés. Ces bactéries sont dangereuses pour les animaux mais également pour les êtres humains, provoquant des troubles gastro-intestinaux (diarrhées, vomissements) et l'apparition de fièvre et maux de tête.

Quels sont produits rappelés ?

L'enseigne Netto est concernée par ces rappels pour plusieurs références de sa propre marque :

Les sacs de 15kg de croquettes pour chien au bœuf et à la volaille pour grand chien, vendus du 13/11/2024 au 26/12/2024.

Les sacs de 3 kg de croquettes pour chien mix volailles, céréales, légumes pour chien sénior vendus du 15/11/2024 au 26/12/2024.

Les croquettes pour chat saumon et légumes, en format 400 grammes, 2 kilos et 4 kilos, vendus du 07/11/2024 au 26/12/2024.

La présence de salmonelles a également été détectée dans des produits de la marque Canaillou, déjà concernée par les rappels de fin décembre. Ils ont été commercialisés chez le distributeur Intermarché .

Les étuis carton 400 grammes de croquettes pour chaton Junior 2-12 mois Poulet/lait/carottes, vendus du 15/11/2024 au 24/12/2024.

Les sacs de 2,7kg de croquettes pour chat sans céréales recette riche en volaille, légumes et fruits, vendus du 13/11/2024 au 24/12/2024.

Les sacs de 2,7kg de croquettes pour chat sans céréales recette au saumon légumes et fruits vendus du 13/11/2024 au 24/12/2024.

Enfin, les sacs de 15 kg de croquettes pour chien au bœuf de la marque ELWIN, distribués par Espace Emeraude, sont également concernés par le rappel.

Si vous avez acheté l'un de ces produits, ne le donnez pas à consommer à votre animal de compagnie , rapportez-le au point de vente ou détruisez-le.