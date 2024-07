Financer une rénovation énergétique en cédant une partie de sa maison : cette retraitée a osé

Une retraitée a financé des travaux de rénovation énergétique en cédant 18 % de sa maison à une société. (illustration) (jarmoluk / Pixabay)

Comment financer la rénovation énergétique d'une habitation sans épargne ni crédit ? Cette propriétaire d'une maison à Morsang-sur-Orge (Essonne) a opté pour une solution proposée par la start-up Vasco : céder une partie de la propriété de son pavillon contre la réalisation des travaux.

Malgré les aides accordées pour ce type de projets, notamment via le dispositif MaPrimeRénov’, le reste à charge était trop élevé pour cette retraitée, rapporte Actu Essonne . A cause de son âgé, elle n'a pas non plus pu obtenir un prêt d'une banque. Elle s'est donc tournée vers ce montage financier innovant pour rénover son logement de 65 m² considéré comme une passoire thermique. « Si on n'avait pas trouvé cette solution, nous aurions été contraints de vendre la maison » , explique la propriétaire au média local.

La start-up finance les travaux contre une part de la maison

La société va ainsi financer 30 000 euros de travaux et devenir propriétaire d'une partie de la maison, à hauteur de 18 %. L'opération sera définitive après un passage chez le notaire. Le logement, que la retraitée met en location, passera si tout va bien de la note G à la note A au Diagnostic de performance énergétique (DPE). De quoi permettre à la propriétaire de continuer à le louer.

Lors de la vente de la maison, la start-up touchera sa part. Mais ce n'est pas le projet de la retraitée qui envisage plutôt d'économiser « pour être en mesure, dans dix ans, de racheter la part de la maison détenue par Vasco » .