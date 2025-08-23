 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les bottines véganes de cette marque française ont séduit la star américaine Natalie Portman
information fournie par Boursorama avec Newsgene 23/08/2025 à 16:30
Temps de lecture: 1 min

Les chaussures de la marque « Minuit sur Terre » sont véganes. (illustration) (Pixabay / rupixen)

Dans le film Fountain of Youth qui est sorti cette année, Natalie Portman porte une paire de bottines véganes créée par la marque française «Minuit sur Terre». Une belle récompense pour Marie Viard-Klein, sa fondatrice.

C'est un sacré coup de pub pour la marque française «Minuit sur Terre». Dans son dernier film, Fountain of Youth , Natalie Portman porte une paire de bottines créée par Marie Viard-Klein. Cette jeune femme de 32 ans a lancé sa marque à Bordeaux, en 2017, avec une particularité: tous ses articles sont végans. La paire baptisée «York» que l'actrice américaine a choisie est ainsi produite à base de lin et de maïs, explique Le Figaro .

«Je trouve cela très gratifiant que Natalie Portman ait choisi cette paire de chaussure parmi une sélection où toutes les chaussures étaient véganes» , a confié au quotidien l'entrepreneuse qui a vendu 30.000 paires de chaussures en 2024 pour un chiffre d'affaires de 2,1 millions d'euros.

Un similicuir à base de maïs, de pomme ou de marc de raisin

Le produit phare de la marque? Ces baskets blanches brodées et colorées qui représentent 50% des ventes. «Minuit sur Terre» utilise pour ses chaussures un similicuir composé de maïs, de pomme ou de marc de raisin. Les semelles sont en caoutchouc recyclé et les lacets fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées. Un engagement écoresponsable qui n'empêche pas la trentenaire de soigner le style. «Si c'était moche, cela ne se vendrait pas» , affirme-t-elle.

Le coup de projecteur inespéré offert par Nathalie Portman a semble-t-il porté ses fruits. Marie Viard-Klein a relancé la production de deux paires de bottines portées par l'actrice, faute de stock. Fountain of Youth , réalisé par Guy Ritchie, est sorti le 23 mai 2025.

