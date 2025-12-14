Repas de Noël : voici comment régaler vos convives sans dépasser votre budget

Il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour s'offrir un bon repas de Noël. (Illustration) (JillWellington / Pixabay)

Vos dépenses se multiplient à l'approche des fêtes ? Pas de panique : voici quelques astuces qui vous permettront de vous offrir un repas de Noël à moindre coût tout en faisant plaisir à vos convives.

Si le repas de Noël peut rapidement faire grimper la note en cette fin d'année, il est possible de limiter les frais sans forcément se priver. Nos confrères de RMC Conso livrent ainsi quelques astuces qui vous permettront de régaler vos convives à moindre coût.

Alternatives et réductions

Si l'inflation a touché de nombreux produits alimentaires, certains ont échappé aux hausses de prix. C'est notamment le cas des huîtres dont le coût a chuté de 60% en raison d'une demande en baisse. Côté dessert, le prix du chocolat a accusé au contraire une forte hausse. Selon le média spécialisé, l'alternative pourrait donc résider dans le panettone: cette brioche italienne très prisée à Noël est vendue environ cinq euros dans les supermarchés.

Une autre astuce pour faire baisser la note est de remplacer les produits de Noël habituels par leurs équivalents, suggère RMC Conso . Ainsi, opter pour la truite à la place du saumon est une bonne alternative. Au lieu des coquilles Saint-Jacques, vous pouvez également choisir des pétoncles dont le prix au kilo est deux fois moins élevé. Pour le plat, préférez par exemple une pintade à la dinde. Quant au champagne, dont le prix a beaucoup augmenté, il peut être remplacé par un bon crémant vendu deux mois cher.

Bien estimer les quantités

Entre le 15 et le 25 décembre, des réductions de 34% maximum (la limite imposée par la loi) sont également appliquées sur les produits stars de Noël. Cela concerne notamment le foie gras, le champagne ou encore le fromage. Notons ici que faire son foie gras soi-même revient moins cher. En cas de budget limité, nos confrères recommandent également de se tourner vers les marques de distributeurs qui présentent des prix attractifs tout au long de l'année.

Pour limiter les frais et éviter le gaspillage, il est également conseillé d'estimer au mieux les quantités dont vous aurez besoin. En moyenne, trois kilos de nourriture par personne sont gâchés après Noël, selon l'Agence de la transition écologique (Ademe). Précisons enfin que les bacs anti-gaspi, qui ne sont pas soumis à la limite légale, proposeront jusqu'à 70% de réductions à compter du 23 décembre. De quoi passer un moment délicieux en famille sans pour autant exploser son budget.

A lire aussi:

Pas de sapins de Noël sans logistique au cordeau

Les vitrines de Noël des grands magasins: spectacle populaire ou opportunisme commercial?

5 astuces pour croquer du chocolat de Noël à petits prix