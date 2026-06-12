Vous préparez votre mariage ? Voici les régions les plus abordables de France

Le Grand Est figure parmi les destinations les plus économiques, avec une salle de réception louée 2.100 euros en moyenne pour un week-end. Illustration. (StockSnap / Pixabay)

20.000 euros. C'est le budget moyen consacré à un mariage en France, d'après le Rapport nuptial 2026 du site Mariages.net . Une enveloppe principalement absorbée par deux postes de dépenses : le traiteur et la location du lieu de réception. Mais selon les régions, les tarifs varient fortement, notamment en raison de leur attractivité touristique, rapporte SeLoger , ce jeudi 11 juin 2026.

Les Hauts-de-France en tête

Les Hauts-de-France s'imposent ainsi comme la région la plus abordable. La location d'une salle y coûte en moyenne 1.900 euros pour un week-end. Les hébergements destinés aux invités y sont également moins onéreux que dans de nombreuses régions françaises.

Le Grand Est figure lui aussi parmi les destinations les plus économiques. Il faut compter en moyenne 2.100 euros pour louer un lieu de réception pour un week-end. Outre le charme de ses paysages et de ses villages, la région bénéficie d'une offre gastronomique variée, mais avec des prestations de traiteurs accessibles.

Des régions attractives à prix modérés

Pour les couples qui rêvent d'un mariage au bord de la mer sans subir les tarifs des stations balnéaires prisées, la Bretagne constitue une véritable alternative. La location d'une salle y revient en moyenne à 2.400 euros le week-end. Pour bénéficier des meilleurs tarifs, il est toutefois recommandé d'éviter la haute saison estivale.

Autre option pour se marier sous le soleil sans payer le prix fort : l'Occitanie. Entre villages du sud et domaines viticoles, la région offre un cadre particulièrement apprécié des futurs mariés. Les salles de réception peuvent y être louées pour environ 2.900 euros le week-end. Les couples y trouvent également de vastes lieux de réception, à l'image des mas familiaux, des gîtes privatisés ou encore des grands domaines ruraux.

Comment réduire la facture ?

Pour faire encore baisser le coût de son mariage, le choix de la date est déterminant. Un mariage organisé en été sera toujours plus coûteux. La seconde main peut également permettre de réaliser des économies, qu'il s'agisse de la décoration, des accessoires ou même des tenues. Enfin, la taille de la liste des invités reste l'un des leviers les plus efficaces pour limiter les dépenses.