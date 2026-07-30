Vacances : dans quels cas l’hôtel coûte-t-il moins cher qu’une location ?

Les critères qui font la différence sont le lieu et le nombre de voyageurs. Illustration. (StockSnap / Pixabay)

Séjourner à l’hôtel revient-il nécessairement plus cher que louer un appartement ou une maison ? Pas forcément, selon une récente étude de la plateforme Cozycozy, relayée par TF1 Info . Pour parvenir à cette conclusion, le comparateur a examiné les tarifs de 140.000 annonces d’hébergement pour une semaine de vacances au début du mois d’août.

Des hôtels moins chers en Vendée et en Bretagne

Les critères qui font la différence sont le lieu et le nombre de voyageurs. Ainsi, lorsqu'on part à deux, l'hôtel est moins cher dans une dizaine de destinations. À Berlin par exemple, une nuit dans une chambre d'hôtel est facturée 162 € en moyenne, soit 21,4 % de moins que dans un logement privé. En France, seules la Bretagne et la Vendée affichent des prix plus avantageux en hôtel, permettant respectivement d'économiser 4,9 % et 9,9 % par rapport à une location de type Airbnb.

« Ces écarts de prix nous ont étonnés. Ils prouvent que les prix des locations d’appartement ont fortement augmenté » , a réagi Romain Claudel, cofondateur de Cozycozy. Selon lui, cette évolution s’explique notamment par le durcissement des règles encadrant les locations de courte durée dans certaines villes, une situation qui profite aux établissements hôteliers. À noter toutefois que le coût des repas n'a pas été pris en compte dans l'étude. Or, dans des villes onéreuses, les hôtels peuvent devenir bien moins intéressants financièrement si l'on intègre cette donnée.

La location plus avantageuse pour les familles

Lorsque le nombre de voyageurs augmente, les locations redeviennent plus avantageuses. Pour quatre voyageurs, louer un appartement ou une maison est préférable dans 21 destinations. L'écart peut même être conséquent, comme sur l'île de Ré où la location d'un logement privé revient jusqu'à 673 euros moins chère. Les économies réalisées peuvent atteindre 561 euros au Pays basque, et plus de 400 euros en Corse.